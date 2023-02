Bjørndalen angrer på Bø-uttalelser: – Måtte bite i det sure eplet

Johannes Thingnes Bø ledet an et norsk superlag på sprinten i skiskytter-VM og vant foran storebror Tarjei i tåkehavet i Oberhof.

Sølvvinner Tarjei Bø kjempet lenge med lillebroren om gullet. Han leverte to fulle hus på standplass og gikk i mål 14,8 sekunder bak broren til VM-sølv.

– Det er en av de største prestasjonene jeg har gjort. Å slå Johannes skulle være tilnærmet umulig, og jeg har ikke vært nærmere i vinter, sa Tarjei Bø til TV 2.

Før sprinten uttalte blant annet TV 2-ekspert Ole Einar Bjørndalen at han tvilte på om 34 år gamle Tarjei Bø kunne ta medaljer i VM.

– Folk blir ikke kvitt meg

Storebror Bø ga Bjørndalen svar på tiltale.

– Det har vært en trøblete sesong. Men folk blir ikke kvitt meg. Det er bare til å ta meg ut til alt dere har, gliste Bø til TV 2, og fortsatte:

– Jeg vet hva jeg er god for. Jeg har sett for meg dette i flere år. Akkurat denne distansen, sprinten, har jeg sett på som min største mulighet. Alene og mann mot klokken. Da trives jeg bra. Jeg forventet at jeg fikk juling i starten av sesongen, men jeg visste at jeg skulle treffe med formen, sa han videre.

Etter sølvet jublet han hemningsløst i målområdet.

– Det var en blanding av frustrasjon, glede, lettelse og en følelse av å mester noe som er vanskelig. En magisk følelse, sa han om reaksjonen etter målgang.

ANGRER: Ole Einar Bjørndalen Foto: Ingrid Wollberg / TV 2

Bjørndalen angrer

Ole Einar Bjørndalen innrømmer til TV 2 at han angrer på Bø-uttalelsene om at han ikke hadde tro på at veteranen kunne ta medaljer i VM.

– Jeg måtte bite i det sure eplet, og etter at jeg så testløpet angret jeg på det jeg hadde sagt. For da skjønte jeg at han hadde noe på gang. Da var han den rappe Tarjei igjen, sa Bjørndalen til TV 2.

Gullvinner Johannes Thingnes Bø er stolt over det 34-åringen presterte på sprinten.

– Jeg synes jeg gikk en god sisterunde, men Tarjei var jo bare like bak! Vi gjør to ekstremt gode løp. Jeg tror de skal slite med Tarjei i morgen, slo han fast.

Medaljegrossist

De norske skiskytterherrene har dermed hatt en vanvittig sterk start på VM i Tyskland. Tidligere i uken var Lægreid og Thingnes Bø begge på det norske laget som tok gull på blandet stafett.

Sprintgullet til lillebror Thingnes Bø var 29-åringens 14. i VM-sammenheng og det femte individuelt. Med det tar han igjen en skiskytterstorhet som Emil Hegle Svendsen, som har også tok fem individuelle VM-gull i karrieren.

Kun Ole Einar Bjørndalen (11), Martin Fourcade (11) og Raphaël Poirée (7) har flere på herresiden.

Vetle Sjåstad Christiansen endte på 6.-plass på sprinten, mens Endre Strømsheim er nummer 22 idet 69 av 112 løpere er kommet i mål.

Dominerer

De siste årene har Thingnes Bø vært en dominerende løper i både verdenscup og mesterskap. Sprinten er hans favorittdistanse, og der står han med følgende medaljefangst siden VM-debuten i 2015: VM: 3-1-0, OL: 1-0-0.

Den 29 år gamle stryningen er i alt oppe i imponerende 19 gull, 11 sølv og 4 bronse om man slår sammen OL og VM på seniornivå.

Denne sesongen har han vært suveren også i verdenscupen, og i løpet av 15 individuelle renn står han med 12 seirer, to 3.-plasser og en 12.-plass.

Han blir klar favoritt også på søndagens jaktstart, der han går ut i tet.

