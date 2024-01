Bessebergs svigersønn reagerer på vitner: – Jeg har undret meg i flere år

Se dokumentarserie om Besseberg-saken, «En varslet skandale», på TV 2 Play.

– Det føles ikke riktig å gå i detalj om hvordan familien opplever å stå i denne situasjonen. Men det jeg kan si er at familien reagerer på en del vitneutsagn.

Det sier Hans Peter Olsen, Anders Bessebergs svigersønn, til TV 2.

Det var under torsdagens vitneforklaringer i rettssaken mot Besseberg at svigersønnen plutselig ble nevnt.

Tema: Russlands angivelige kjøp av stemmer i 2016 for å vinne kampen om å få arrangere VM i 2021.

Der kom det frem at Olsen var en de som hadde sett og sagt fra om konvolutter.

Senere samme dag ble det også hevdet at Besseberg skal ha fortalt at han og konen ble hentet med privatfly for å dra på ferie.

Nå vil Olsen gi sin versjon av de historiene.

– Familien takket nei

Vi begynner med historien om privatflyene.

Olsen reagerer på historien som kom frem torsdag.

– Det reises spørsmål ved vitners grundighet i å verifisere sine historier før de blir fremlagt i retten, sier han.

Historien kom frem etter at Rakel Rauntun, tidligere generalsekretær i det norske forbundet, sa følgende:

– Han fortalte at han (Anders Besseberg, journ.anm.) ved et par anledninger hadde blitt hentet med privatfly, for å dra på ferie sammen med konen.

Besseberg tok selv ordet mot slutten av dagen i retten for å benekte at dette var tilfellet.

– Om det er oppfattet feil av Rakel, eller om jeg har ordlagt meg så dårlig at Rakel oppfattet det sånn, det skal jeg ikke mene noe om. Men det er ikke tilfellet at jeg eller konen min eller barnebarn eller noen i familien har blitt hentet i fly og kjørt på ferie, sa en engasjert Besseberg i retten.

VITNET I RETTEN: Tidligere generalsekretær i Norges Skiskytterforbund, Rakel Rauntun. Foto: Larsen, Håkon Mosvold/NTB.

Han fortalte at han hadde blitt invitert med på en tur med privatfly til en basketballturnering i Paris av den russiske skiskyttertoppen Sergej Kusjtsjenko, men at han hadde takket nei.

Olsen understreker poenget overfor TV 2.

– Vi forstår ikke motivasjonen bak denne beskrivelsen. Det er viktig at det kommer frem at selv om invitasjoner har foreligget, så har Anders Besseberg med familie takket nei til slike invitasjoner, sier han.

TV 2 har vært i kontakt med Rauntun, som gjerne vil presisere at hun aldri dro inn familien i retten.

– Jeg har aldri sagt noe om barn eller barnebarn, sier hun.

– Det jeg sa i retten var at Anders fortalte meg at han hadde blitt hentet med privatfly ved et par anledninger. Om han dro eller ikke, det vet ikke jeg, men det var han som etterpå brakte inn resten av familien, sier hun, og legger til at hun opplever ting har blitt tatt litt ut av sammenheng.

Varslene på IBU-kongressen

Tidligere torsdag var tildelingen på IBU-kongressen i 2016 av VM 2021 til Tjumen, Russland, tema. Spesifikt: Om russerne kjøpte stemmer. Det har også vært en gjentagende tematikk i rettssaken.

Tildelingen, som senere ble reversert, var kontroversiell fordi presset fra idrettsverdenen var stort på å holde arrangementer unna Russland på grunn av den store dopingskandalen som da ble rullet opp.

Olsen, som har og har hatt en rekke ulike jobber og verv i norsk og internasjonal skiskyting i en årrekke, var til stede på kongressen som en del av den norske delegasjonen.

I vitneboksen torsdag fortalte tidligere skiskytterpresident Erlend Slokvik at to ulike personer hadde varslet ham om mistenkelige hendelser i forbindelse med valget:

Den ene, en brasiliansk delegat, fortalte Slokvik at han hadde takket nei til et tilbud om penger for å stemme på Russland. Den andre, Olsen, hadde fortalt Slokvik at «han hadde sett at det ble overlevert konvolutter til et par nasjoner».

Hendelsene ble rapportert videre til Besseberg, forklarte Slokvik.

– Så du har to konkrete historier som indikerer kjøp av stemmer. Hvem var det som betalte? spurte aktor.

SPURTE OM STEMMEKJØPING: Aktor Marianne Djupesland i Økokrim. Foto: Gorm Kallestad/NTB.

– Det var Tjumen. Det var noen delegater fra Tjumen, ifølge han i vår delegasjon som så det, og ifølge den personen fra det landet som fortalte meg om det, svarte Slokvik.

– Jeg har ikke grunnlag for å si hva det der var

– Jeg blir irritert når det kan fremstå som at jeg har sagt at jeg har vært vitne til bestikkelser. Jeg så en person komme med en konvolutt. Men jeg har aldri sett oppi konvolutten. Så jeg har ikke noe grunnlag for å si hva det der var for noe, sier Olsen, og presiserer:

– Det jeg sa til Tore Bøygard (tidligere skiskytterpresident) og Slokvik, var at jeg stusset over at vedkommende ikke var inne i kongressalen når forhandlingene foregikk. Hvorfor var han på den russiske standen? Men jeg har aldri sett penger.

Irritasjonen til Olsen, om at hans navn blir dratt inn i en diskusjon om stemmekjøping han mener det ikke er belegg for, handler også om at det ikke er første gang han mener denne historien blir gjort til noe mer enn det den er.

Et annet vitne, amerikanske Max Cobb, skal da ha vært involvert, forteller han.

TOK TUREN FRA ØSTERRIKE: Generalssekretær i IBU, Matthew «Max» Cobb, vitnet i rettssaken i Hokksund forrige uke. Foto: Terje Bendiksby/NTB.

– Jeg har undret meg i flere år

IBUs eksterne granskningskommisjon (ERC), som i 2021 publiserte den mye omtalte «Besseberg-rapporten», kontaktet nemlig Olsen i 2020.



Der går det frem, i eposter som TV 2 har sett, at de vil snakke med Olsen om hendelsen.

De har hørt fra nevnte Cobb, som nå er generalsekretær i IBU, at Olsen skal ha sett og hørt to delegater, med «fylte konvolutter» i hendene, snakke om at de nettopp hadde blitt betalt av russerne.

Olsen hevder han aldri har snakket med Cobb om hendelsen slik det blir hevdet i eposten, samt at informasjonen ikke er riktig. Han stiller spørsmål ved hvorfor en IBU-topp ønsker å fremstille saken på den måten.

– Jeg har gått i flere år og undret meg over hvilken motivasjon Cobb kan ha hatt for å forklare seg uriktig om denne saken. Kan det være politikk og maktkamp? Jeg skjønner ikke hvorfor han ønsker å trekke meg inn i dette. Det virker litt rart, sier han.

TV 2 har vært i kontakt med Cobb.

Han sier at han står ved det han sa til granskningskommisjonen, men vil ikke kommentere saken utover det.

Erlend Slokvik sier står også ved det han sa.

– Jeg mener jeg sa det bare ble overlevert konvolutter fra russerne til andre nasjoner, sier han til TV 2.