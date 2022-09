Besseberg til stede i retten under utenlandsk vitneavhør

FORTSATT UNDER ETTERFORSKNING: Økokrim har siden våren 2020 etterforsket tidligere idrettstopp Anders Besseberg for grov korrupsjon. Foto: BARBARA GINDL

Det skjedde i et rettsmøte i Oslo tingrett torsdag. TV 2 får opplyst at Anders Besseberg selv var til stede.

Besseberg er siktet for grov korrupsjon fra tiden han var president i Det internasjonale skiskytterforbundet (IBU).

– Det ble gjennomført bevisopptak av et utenlandsk vitne i dag. Det skjedde i et rettsmøte som gikk for lukkede dører. Derfor kan ingen ytterligere kommentar gis, sier påtaleansvarlig Marianne Djupesland til TV 2.

Anders Besseberg Født: 25.februar 1946



Fra: Vestfossen, Viken fylke



President i Det internasjonale skiskytterforbundet (IBU) 1992-2018



Generalsekretær i Norges Skiskytterforbund 1989-2000



Visepresident i (IBU) 1988-1992



Medlem av teknisk komité, IBU 1980-1988



Landslagstrener for det norske landslaget i skiskyting 1976-1980

Besseberg var selv tilstede i retten sammen med forsvarer Mikkel Toft Gimse. De hadde anledning til å stille spørsmål til vitnet under avhøret.

– All den tid det er bak lukkede dører, kan jeg ikke referer til det som blir sagt. Men det er ikke noe nytt som har dukket opp i saken. Besseberg er glad for at det skjer noe i saken, men for han er det en stor belastning at saken har tatt så vannvittig lang tid, sier Toft Gimse.

Etterforskningen nærmer seg slutten

Etterforskningen har dratt ut i tid, blant annet fordi kommunikasjonen med flere utenlandsbosatte vitner har vist seg krevende, delvis på grunn av bytte av påtaleansvarlig i saken, og ikke minst begrensningene pandemien la på etterforskningen.

Økokrim etterforsker påstander om grov korrupsjon, en etterforskning som ble igangsatt av østerrikske myndigheter helt tilbake i oktober 2017, men en tiltale har enn så lenge ikke blitt tatt ut.

Strafferammen for grov korrupsjon i Norge er på opp til 10 år.

– Økokrim håper å avslutte etterforskningen om ikke altfor lenge, men det er ikke mulig å gi noe presist tidsanslag, sier Djupesland.

Dette er Besseberg-saken Besseberg har i flere år blitt etterforsket av en rekke ulike instanser for, blant annet, å skulle ha mottatt bestikkelser, dekket over russisk doping, og grov korrupsjon i sitt virke som president i Det internasjonale skiskytterforbundet (IBU).

Økokrim i Norge har etterforsket påstander om grov korrupsjon, mens politiet i Østerrike har etterforsket påstander om bedrageri og dopingsvindel. Begge disse etterforskningene pågår fortsatt.

Biathlon Intergrity Unit (BUI) har etterforsket saken på vegne av Det internasjonale skiskytterforbundet (IBU) og idretten.

Anklagene mot Besseberg og Nicole Resch (tidligere generalsekretær i IBU) ble første gang fremsatt av Verdens antidopingbyrås etterretning og etterforsknings-avdeling (WADA I&I) høsten 2017. I oktober samme år innledet østerriksk politi sin etterforskning.

I april 2018 gjennomførte østerriksk politi razziaer i hjemmene til Besseberg og Resch, samt i IBUs hovedkvarter i Salzburg. Østerriksk politi bekreftet da at anklagene handlet om korrupsjon på i overkant av to millioner kroner, samt bedrageri knyttet til doping.

12.april 2018 trakk Besseberg seg fra presidentvervet i IBU etter 26 år i jobben.

Tidlig i 2019 ga WADA I&I over arbeidet sitt til External Review Commission (ERC), en kommisjon IBU hadde satt ned for å undersøke anklagene mot Besserbeg og Resch.

I juli 2019 ba østerriksk politi om at norsk politi skulle overta deler av etterforskningen av Besseberg, noe Økokrim gjorde i mars 2020. Fra da av etterforsket Økokrim anklagene om grov korrupsjon, mens østerriksk politi fortsatt etterforskningen om bedrageri og dopingsvindel.

28.januar 2021 publiserte ERC den mye omtalte «Besseberg-rapporten», hvor en rekke anklager ble fremmet - inkludert korrupsjon, mottak av bestikkelser/gaver, bruk av prostituerte, og at Besseberg skal ha hjulpet russiske utøvere unngå dopingetterfølgelse.

Idrettslige konsekvenser

Samtidig pågår det en separat, men beslektet, «idrettslig» etterforskning av Besseberg.

Den står Biathlon Integrity Unit (BIU) for, som er den uavhengige granskningsenheten til Det internasjonale skiskytterforbundet (IBU). Besseberg kan potensielt vente seg sanksjoner i form av bøter og/eller utestengelse fra idretten når BIU-styret lander på om de vil straffe Besseberg.

Etter det TV 2 erfarer, er en beslutning fra BIU forventet om ikke lang tid.

Det var i januar 2021 at IBUs uavhengige granskingskommisjon (ERC) la frem sin endelige rapport om beskyldningene om korrupsjon og dopingsvindel.

Rapporten var rystende lesning og omhandlet funn av 13 luksusklokker hjemme hos Besseberg, beskyldinger fra dopingvarsler Grigorij Rodtsjenkov om betalinger av flere millioner til Besseberg, gratis jaktturer i Russland, prostituterte, som ble kalt «tolker», som ble stilt til Bessebergs disposisjon på reiser til Russland, og EPO-sprøyter som ikke ble gitt videre til politiet.