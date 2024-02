Besseberg i retten: – Bittert å føle seg som villsvinet

Anders Besseberg, her fra TV 2 Play-serien «En varslet skandale». Foto: Rune Blekken / Monster

Anders Besseberg avsluttet korrupsjonsrettssaken mot ham ved å rette fokus mot belastningen etterforskningen og rettssaken har vært for ham.

Besseberg fikk ordet til sluttreplikk etter at prosedyrene var over.

– Det går en grense for hva et menneske kan tåle når man ikke lenger kan se lys i den over fem år lange tunnelen jeg har befunnet meg i, sa han.

Han sa at han har vært utsatt for sammenhengende hets og mobbing helt siden saken oppsto og helt fram til rettssakens slutt. Deretter avviste han igjen blankt å ha gjort seg skyldig i korrupsjon.

– Kvalifiserer til fengsel i over fire år

– Selv om jeg mottok dyre gaver og ble invitert på jakt av mange, må jeg understreke at jeg aldri har latt meg korrumpere, sa Besseberg.

– Jeg ønsker å påpeke at jeg aldri har omsatt noen av de gaver jeg har mottatt eller på annen måte forsøkt å berike meg i min stilling som president, fortsatte han litt senere.

Ettermælet ødelagt

Besseberg sa han er overrasket «over det tunnelsyn» han mener påtalemyndigheten har utvist i tematikken rundt Russland og russere.

Deretter gikk han langt i å signalisere at ettermælet uansett er ødelagt for all framtid.

– Hva hjelper det meg, når mine politiske motstandere har lyktes med sine bestrebelser på å tråkke meg dypt ned i gjørma. jeg vil alltid i den tiden jeg har igjen bli sett på som skandalepresidenten, sa Besseberg – og la til:

Rettstegning av tiltalte Anders Besseberg på første dag av rettssaken mot ham i Buskerud tingrett. Foto: Ane Hem

– Etter å ha viet mer eller mindre hele mitt liv til denne idretten, og gjort det som jeg har ment er riktig, er det bittert å føles som villsvinet i Norge – en uønsket art i vår fauna som kan fritt skytes på hele året.

I sluttreplikken gjentok samtidig den tidligere idrettstoppen at han tar selvkritikk på flere ting. Håndteringen av tidligere IBU-visepresident Aleksander Tikhonov var én av dem. En annen at IBU burde hatt klarere etiske retningslinjer.

– Selv om jeg til de grader har blitt forhåndsdømt av media utfra synsing og direkte falske og feilaktige utsagn, har jeg tillit til at retten på objektivt grunnlag vil trekke sine slutninger og tiltalen mot meg – en tiltale jeg dessverre ikke kan si meg skyldig i, sa Anders Besseberg.

– En ting ønsker jeg at retten skal kjøre: Hvis man skal inndra klokker, håper jeg i alle fall at de inndrar den brukte klokken jeg fikk fra Tikhonov, og at man destruerer denne eller sender den tilbake til ham, sier Besseberg.



Ba om frifinnelse

Aktoratet ba tirsdag om at den tidligere skiskyttertoppen dømmes til tre år og sju måneder i fengsel for grov korrupsjon. Påstanden er også at han bør ilegges en bot på én million.

EKS-PRESIDENT: Anders Besseberg, mangeårig president i Det internasjonale skiskytterforbundet (IBU). Foto: Barbara Gindl / APA / AFP / NTB

Forsvarerne til Besseberg ba på sin side om at den tidligere skiskyttertoppen frifinnes for tiltalen, alternativt ilegges en mild straff for det han står anklaget for.

– Økokrims straffepåstand er altfor, altfor streng. De har mistet hodet, sa medforsvarer Mikkel Toft Gimse.

– Forsvarers prosedyre viser at påtalemyndigheten og forsvarer har diametralt forskjellig syn, sa aktor Marianne Djupesland i en kommentar til forsvarsteamets prosedyre.

