Avslører ufin valentinsgave: – De ble kanskje såret

Sebastian Samuelsson var skuffet over at det ikke ble medalje på normalen, men glad for at han slapp å høre den norske nasjonalsangen fordi han slapp å bli værende på stadion.

– Jeg slipper å gå på blomsterseremonien, så det er i hvert fall noe, sier den svenske skiskytterstjernen til TV 2.

Avslører: Sendte blomster

Men Samuelsson hadde allerede fått sin dose av «Ja, vi elsker» tidligere på dagen.

Etter målgang avslører de norske herrene at de hadde sendt valentinshilsen til sine svenske konkurrenter – med en god dose stikk.

– Vi sendte blomster til litt forskjellige. Både nordmenn, utlendinger, «Sebbe» (Samuelsson) fikk en blomst. Han var litt nedfor etter litt for mye «Ja, vi elsker» og litt lei seg, så vi tenkte kanskje en blomst ville hjelpe litt på humøret, flirer Endre Strømsheim.

Siden valentinsdagen er midt under VM har det internasjonale skiskytterforbundet (IBU) en ordning der utøverne kan sende blomster anonymt til andre utøvere, trenere og andre i støtteapparatene i VM.

– Vi sendte nasjonalsangen til «Sebbe» slik at han kan øve på teksten. Han å synge høyere neste gang den spilles, vet du, sier Sturla Holm Lægreid og ler.



– Kanskje ikke så rart at han er ekstra irritert på dere?



– Nei, jeg skjønner det. Vetle sendte «Du gamla, du fria» til Ponsiluoma litt som inspirasjon til å ta medalje i dag. Det hjalp jo ikke det heller, spøker Lægreid.



FIKK UFIN BLOMSTERHILSEN: Martin Ponsiluoma og Sebastian Samuelsson fikk blomster av de norske skiskytterherrene på valentinsdagen. Foto: Petter Arvidson / BILDBYRÅN

– Ble kanskje litt såret



Kanskje ikke overraskende var det Vetle Sjåstad Christiansen som stod bak ideen om å sende blomster til svenskene.

– Det er fint vi får vært med på det, men initiativet kommer fra Vetle, så vi må gi han æren for dette her, sier Johannes Thingnes Bø.

– Det er han som bygger opp og bryter ned, så vi vet aldri hvilken effekt de blomstene gir, det er vel opp til mottakeren. Men Vetle gikk inn litt premiepenger i helgen, så han tar den regningen, flirer storebror Tarjei Bø.



– På tross av at vi ikke setter sånne kommersielle høytider skapt av den amerikanske kulturen så fryktelig høyt, så lot vi oss rive med da vi hadde 50 euro i cash til overs, forteller Sjåstad Christiansen.

– Pengene går jo til avslutningsfesten siste helgen, så det var vinn-vinn. Vi hadde 16 blomster å sende, og da var damelaget vårt en naturlig destinasjon for fem av blomstene og så gikk det fire over grensen til Sverige.



TAR ANSVAR: Vetle Sjåstad Christiansen hadde ideen om å sende blomster med stikk til svenskene. Foto: Petter Arvidson / BILDBYRÅN

Hanna og Elvira Öberg, Ponsiluoma og Samuelsson fikk alle en blomst hver.

– Budskapet var litt stikk og litt romanse i blomsten.



– Er det noen av dem som har reagert på blomstene?



– Nei, det er ingen av dem som har sagt noe, så jeg tror jeg må stikke innom den svenske smøreboden nå og spørre «hvor blir det av takken?», spøker Sjåstad Christiansen.



– De ble kanskje litt såret av det vi skrev på den lappen, så vi får stikke innom og høre om alt går greit.