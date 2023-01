Avslører tårevått drama på bakrommet

Mika Kojonkoski er tilbake i hoppsirkuset som finsk lagleder. Sammen med flere andre ressurspersoner, prøver trenerlegenden å få hoppsporten i Finland på beina igjen.

Men han er ikke tung å be når vi spør om han kan dele sine minner fra de to hoppuketriumfene han fikk som norsk landslagssjef.

– Det kunne ha vært skrevet flere bøker om det som skjedde under hoppuka da Anders (Jacobsen) og Sigrud (Pettersen) vant, sier han og smiler.

Brøt sammen i Innsbruck

For særlig i 2007 da Jacobsen vant, skjedde det veldig mye i kulissene. Før det tredje rennet i Innsbruck toppet det seg i den norske leiren.

– Det var en kveld i Innsbruck med mye gråt, avslører Kojonkoski.

Jacobsen hadde blitt nummer 13 i kvaliken med et helt greit hopp. Men finnen likte ikke helt det han så.

– Selv om han fortsatt gjorde det bra, så var det i mine øyne tendenser på at han var på vei i feil retning. Han følte nok i den situasjonen at jeg krevde litt mye av han.

Jacobsen selv husker godt samtalen med Kojokkoski.

– Ja, det stemmer at det rant litt over den kvelden, humrer han.

Jakobsen var i sin første sesong på landslaget i 2006/2007, og hadde vunnet det siste rennet før hoppuka.

– Men det var et ganske større press enn det jeg ble forespeila da vi kom til Tyskland.

VANSKELIG START: Anders Jacobsen var en av favorittene til å vinne hoppuka, men fikk en litt trå start. I Garmisch-Partenkirchen ble det bare én omgang, og kun 5.plass på den norske favoritten. Foto: Terje Bendiksby

Etter to renn i Tyskland hang han med i toppen. Men han følte likevel at det han presterte i Innsbruck ikke stod til forventningene.

– Da ble det en liten oppvaskrunde på kammerset. Eller det blir kanskje feil å kalle det oppvask. Det var jo god stemning på møtet. Men jeg og Mika fikk i alle fall prata litt gjennom ting.

– Måtte være alene

Han husker at han i etterkant av møtet hadde behov for å komme seg bort fra hotellet.

– Jeg stakk ut og løp i halvannen time. Jeg trengte virkelig å være for meg selv.

For Jacobsen var det ikke lett å ta til seg innspillene fra Kojonkoski.

– Det blir jo sånn. Jeg gikk inn med hud og hår med alt jeg hadde i dette. Når man da får høre at man kanskje ikke har gjort alt man kan. så treffer det rett i sikringsboksen, sier ham

– Så det ble litt vått den kvelden.

Men samtalen med Kojonkoski hjalp. Jacobsen vant rennet i Innsbruck dagen etter, og distanserte rivalen Gregor Schlierenzauer med god margin. Han tok over ledelsen i hoppuka, og kunne reise til Bischofshofen med en solid ledelse i kofferten. Der vant han sammenlagt etter en solid konkurranse.

Kojonkoski mener den mentale biten er ekstremt avgjørende om man skal kunne vinne hoppuka.

SEIERSKLEMMEN: Anders Jacobsen og Mika Kojonkoski på sletta etter triumfen i 2007. Foto: Terje Bendiksby

– Det er fordi vi er mennesker og ikke roboter. Etter et vanlig verdenscuprenn kan du reise hjem å legge bak deg konkurransen. Du kan vaske kroppen, og hjernen. Men i hoppuka har du ikke tid til dette, sier Kojonkoski.

Jacobsen mener finnen var flink til å fange opp når utøverne trengte en mental justering.

– Mika er ikke noe dum mann. På sine beste dager var han en god trener, og en veldig god samtalepartner, sier han.

– Tror på Granerud

Både Jacobsen og Kojonkoski tror på suksess for Norge også i kveld. – Ja, akkurat nå virker han til å være på et ekstraordinært godt nivå, så jeg tror han vinner, sier Kojonkoski.

Jacobsen trekker fram et annet viktig moment med Granerud.

– Da jeg vant hoppuka hadde jeg knapt erfaring med suksess. Granerud er allerede den mestvinnende norske hopperen i historien i verdenscupen. Så han er vant til å være i denne situasjonen. Han har rutinen, sier Jacobsen.

Selv husker han mye fra den magiske kvelden i Bischofshofen for 16 år siden.

– Ja, jeg husker hoppene, jubelen på sletta. Og at jeg gikk opp på pallen, smiler han.

– Men det jeg husker aller best var da jeg kom tilbake på hotellet, og var alene på rommet. Jeg fikk tatt meg en dusj, og lagt meg på senga. Først da gikk det opp for meg hva jeg hadde gjort. Og det er ikke fritt for at jeg ble litt blank i øya da også, ler han.

ØRNA I SIKTE: Halvor Egner Granerud har hovedpremien, den berømte gullørna, i sikte før siste renn i hoppuka. Foto: Geir Olsen

For å vinne hoppuka henger høyt hos alle som hopper på ski.

– Da er du best over åtte hopp. Det er noe helt annet enn å være heldig i ett renn, og kanskje ta VM eller OL-gull fordi du var heldig med forholdene den ene dagen, sier Jacobsen.

Og selv om Kojonkoski stiller med finske farger i årets hoppuke, så vil han likevel juble dersom Granerud tar hjem gullørna på sletta.

– Ja, selvfølgelig vil jeg glede meg. Dette handler mye om den vinnerkulturen som er bygd opp i Norge de siste 20 årene. Og det har jeg også en bitte liten del av æren for fortsatt, sier han og ler.