Avslører nervedrama: – Takk gud for at det gikk bra

Aleksander Aamodt Kilde gjennomførte et kjemperenn og vant søndagens super-G i Beaver Creek. Men det kom i skyggen etter at to av hans lagkamerater hadde kommet ned i mål.

Først overrasket Atle Lie McGrath «alle» da han kjørte ned til 5. plass. På neste startnummer sjokkerte også Lucas Braathen, og endte på 7. plass.

Begge er slalåmkjørere, og debuterte søndag i super-G. Slik beskriver de deres første møte med fartsdisiplinen:

– Helt surrealistisk egentlig, sier Braathen.

– Vanvittig. Helt sykt, sier McGrath.

Gir hverandre bamseklem etter overraskende superrenn

Var «dritnervøse»

I målområdene filmet TV-kameraene ellevill jubel og klemming etter at duoen skjønte hvor bra de hadde kjørt. Men minutter tidligere var stemningen en helt annen.

– Vi var begge dritnervøse. Jeg måtte nesten legge hodet på start i dag. Det var annerledes enn vanlig, for det var et element av å være nesten redd for egen helse. De første tre portene i Beaver Creek er så skumle. De fleste tror det er kødd, men det er så bratt, sier McGrath på telefon fra USA.

På toppen la han merke til en holdningsendring hos Lucas Braathen. Den vanligvis pratsomme mannen var plutselig helt stille.

– Jeg klarte ikke å snakke med folk. En annerledes dag der jeg var veldig asosial. Jeg var nervøs for resultatet. Det var vanvittig deilig å bare komme i mål.

– Hvorfor var du så nervøs?

– Jeg er ikke noe kjempeglad i fart, og ikke en som trives med å stå på ski i 130 kilometer i timen. Dette var jo debuten, og det var veldig mange inntrykk på en gang. I tillegg er bakken ganske «maskulin». Takk gud for at det gikk bra, sier en lettet Braathen.

STOR DAG: Atle Lie McGrath kunne knapt tro sine egne øyne da han så innså at han endte på 5. plass. Foto: John Locher

Satser mot sammenlagtkula

Heldigvis kom begge helskinnet i mål og leverte knallgode prestasjoner. Når TV 2 snakker med duoen er de i bilen på vei til flyplassen for å reise til Europa igjen - alt for sent ute. Men stemningen er bare god.

Det ble en god start for både Braathen og McGrath i super-G. En distanse de skal satse på fremover.

– Jeg gjør det for å ekspandere repertoaret i flere grener. En vakker dag skal jeg kjempe mot sammenlagtcupen. Det gjør de beste gutta, så dette er starten på å etablere seg i en tredje disiplin, sier Braathen.

Det samme gjelder for Atle Lie McGrath. For å kunne ha sjans på sammenlagtkula må alpinistene prestere i tre grener.

– Det har vært den største drømmen siden jeg var ti år. Det henger høyere enn å vinne OL- og VM-gull. Men for meg går dette dypere. Jeg har elsket fart, og jeg kjørte mitt første junior-VM på bakgrunn av fartsresultater.

– Etter hvert ga det mest mening å etablere seg i storslalåm. Nå har jeg tatt steg, og det er definitivt en god start i super-G, sier McGrath.

NERVØS: Lucas Braathen åpner opp om nerver før debuten i super-G. Foto: Lise Åserud

Straff venter for servicemann

Det var en spesiell dag for alpinistene, som rapporterer om god stemning i timene etter de sensasjonelle resultatene.

– Seks-sju venner av meg tok turen fra New York og så at jeg overlevde debuten. Det å få dele dette med dem er helt fantastisk, sier Braathen.

Under en Thanksgiving-middag i forkant av rennet utfordret de en servicemann i støtteapparatet, Tor Schjetne, til et veddemål.

Hvis både McGrath og Braathen skulle, på usannsynlig vis, klare å ende blant topp 10 ventet det straff på Schjetne: Å bare gå i tights i én måned.

Det klarte duoen, og dermed blir det straff. Med 20-25 vitner på middagen er det ingen vei tilbake.

– Om det skjer? Er du gæren. Han sitter foran meg i bilen nå og søker etter tights på nettet. Nå får vi se hvilken måned det blir, for dette skal absolutt skje, sier Braathen.

I bakgrunnen av telefonsamtalen kan latteren fra Schjetne høres.

– Han har fått melding av trøndere (Schjetne er trønder selv, jour. anm.) som tilbyr ham å sende ned tights til ham. Han kommer til å få en tightssponsor etter hvert, sier McGrath.