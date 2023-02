Avslører medaljens baksider: – Usikkerheten er vanskelig å leve med

De blir dyrket som helter og hyllet av både publikum og presse når de stikker av med de edleste medaljene etter enorme idrettsprestasjoner.

Men det å være idrettshelt, forbilde og et yndet sponsorobjekt gir i hverdagen ikke bare glede og begeistring for toppidrettsutøverne som deltar i ski-VM i Planica.

Medaljene har sine baksider. Det innrømmer flere av Norges medaljehåp TV 2 har snakket med i VM-byene Kranjska Gora og Planica.

– Det er som alle andre mennesker, og det er jo den usikkerheten jeg føler på med tanke hvordan ting skal gå. Den usikkerheten er vanskelig å leve med, og er noe jeg spesielt har kjent på i år, sier Norges hopprofil Maren Lundby til TV 2.

USIKKER: Maren Lundby innrømmer at usikkerheten er vanskelig å leve med. Foto: TV 2

Hun tenker også mye på alt hun har ofret for å ha kjempet seg opp i verdenstoppen.

– Ja, helt klart. Med tanke på den treningsmengden jeg la ned i år og i fjor. Det har vært veldig mye hardt arbeid, men når man over en periode over tid ikke ser den store fremgangen, så føler man ekstra på de tingene. Er det verdt det, liksom? Så det å leve med den usikkerheten har vært vanskelig, innrømmer Lundby, som likevel ikke har mistet gleden av å toppidrett.

– Det beste med å være toppidrettsutøver er å være med på VM og slike ting. Og være med i et VM og representere Norge og være i konkurranser du hele tiden har drømt om. Det føler jeg gir meg mye glede, understreker hun.

– Et konstant kjør

Norges største gullhåp i hopp, Halvor Enger Granerud, nøler ikke med å utpeke det han mener det verste med hverdagen som toppidrettsutøver.

– Det verste er at det er et konstant kjør. Vi farter rundt fra hotell til hotell. Det er mye reising, men vi får aldri opplevd noe der vi reiser. Du er så fokusert på å prestere når du kommer frem. Jeg tenker det er det aller verste for min del, at det er så lite kontinuitet i hverdagen på mange måter, slår han fast.

– Men det beste er jo gleden man får når man lykkes. Om det er i en viktig konkurranse eller om du endelig finner ut noe på trening. Det beste er å få til noe du har prøvd å få til, konstaterer han.

TOK TIL TÅRENE: Pål Golberg Foto: TV 2

Pål Golberg røper at han ofte reiser rundt og går skirenn med dårlig samvittighet. Han må ta til tårene når han snakker med TV 2 om det han liker aller minst med livet som toppidrettsutøver.

– Medaljens bakside er selvfølgelig alt du forårsaker med tanke på venner og familie, som alle blir satt på vent. For min del har jeg følt spesielt på det de siste tre årene. Det er tøft. Det er noen der hjemme, sier Golberg og tørker tårene i ansiktet.

– Det beste er imidlertid å få lov til å gjøre det du liker best og få betalt for det. Det er ikke mange forunt, svarer han på hva spørsmål om hva han liker best som toppidrettsutøver.

Torsdag fikk han betalt for alt han har ofret, da han spurtet inn til sølv på VM-sprinten.

NERVØS: Johannes Høsflot Klæbo på pressetreff med langrenn sprint i Malborghetto under ski-VM 2023 i Planica, Slovenia. Foto: Terje Pedersen / NTB Foto: Terje Pedersen

– En forferdelig følelse

Johannes Høsflot Klæbo, som er medaljekandidat i alle distanser og kan ta hele seks gull i Planica, er allerede langt inne i VM-boblen. Men også han kjenner på noen følelser han kunne vært foruten.

– Det verste for meg er følelsen av å være så forferdelig nervøs før hvert skirenn. For meg omhandler alt ski. Så det beste er å vinne skirenn, det er artigst av alt, konstaterer han.

VIL LEVE NORMALT: Jarl Magnus Riiber Foto: TV 2

Jarl Magnus Riiber har de siste årene prøvd å tilpasse seg et mest mulig «normalt» liv ved siden av livet som en av verdens beste kombinertløpere.

– Jeg har fått mye tid til å tenke over det de siste to sesongene etter at jeg fikk barn. Ja, jeg har mulighet til å fullisolere meg og holde meg frisk til enhver tid. Men hvilket liv er det? Det er ikke noe jeg har lyst til å gjøre. Jeg har lyst til å omgås venner og familie og leve en hverdag som er noenlunde normal, uten å ta for mye hensyn, mener han, og slår fast:

– Klæbo gjør for eksempel alt riktig, men jeg har tenkt og grublet og har ønsket på en måte å ikke bli for ekstrem. Det handler om hva jeg vil sitte igjen med etter karrieren, og det ikke bare minnes det å gå i isolasjon, men også skape et fint nettverk.

FØLER PRESSET: Jørgen Graabak på på pressetreff med kombinert Foto: Terje Pedersen

«Styggen på ryggen»

Kombinertkollega Jørgen Graabak mener svaret på det verste med å drive toppidrett på heltid er enkelt for hans del.

– For min del handler det om å ha «styggen på ryggen» hele tiden. Det innebærer at alle idrettsutøvere vet hva som kreves for å bli best. Men det medfører også at man vet hva som kreves i de stundene man aller helst ville ha glemt det, og bare gjort akkurat det man har lyst til. Fordi alt du gjør, til enhver tid i hverdagen, har en påvirkning på prestasjonen i enden. Det er slitsomt, medgir han.

– Samtidig får man reist rundt i verden og utfordret seg selv. Og selv om man har «styggen på ryggen», så får man ganske mye frihet under ansvar. Det er et privilegium å matche seg mot de beste i verden og se hvor god du kan bli. Det er et kult prosjekt, understreker han.