Avslører grep: – Vi måtte endre på noe

Verdenscupen i Ruhpolding ser du på TV 2 Direkte og Play!

Etter trøbbel i flere verdenscuprenn for Vetle Sjåstad Christiansen så skytetrener Siegfried Mazet seg nødt til å ta grep.

Sjåstad Christiansen måtte skyte mindre.

Dermed la landslagstreneren inn begrensninger for Sjåstad Christiansen. Mindre skyting på trening og innskyting før konkurranser.

I Pokljuka forrige uke droppet de innskytingen før jaktstarten.

– Grunnen er at han vanligvis er veldig god på stående skyting. Jeg tror ikke det er noe poeng i å jobbe mer med det, i tillegg til at han fikk veldig mange spørsmål om det i etterkant. Så vi gjør det lett og skyter en til to serier. Det er nok, sier Mazet til TV 2.

Vetle Sjåstad Christiansen kunne juble for 2. plass og 19 treff på 20 kilometeren. Foto: Thomas Bachun / Bildebyrån

– Han kan kanskje bli litt frustrert over det, men jeg tror det kan hjelpe ham å gjøre det på denne måten. Vi måtte endre på noe, utdyper skytetreneren.

Bjørndalen: – Et veldig bra grep

Mazet fikk rett. For etter å ha slitt på standplass, særlig på stående skyting denne sesongen, fikk Sjåstad Christiansen seg en skikkelig opptur på onsdagens 20 kilometer i Ruhpolding.

19 treff og 2. plass, 9,9 sekunder bak Johannes Thingnes Bø, viser at han som gjerne regnes som den beste skytteren på det norske landslaget er på riktig vei mot VM.

– Jeg har slitt litt på stående i det siste, spesielt fordi jeg har vært for nøye fordi jeg vil for mye. Da skal jeg i hvert fall ikke ville for mye og være for nøyaktig. Da blir det hakket for unøyaktig. Men jeg får være mann nok til å se at jeg ville gjort det igjen, og jeg hadde sikkert bommet da også, sier Sjåstad Christiansen til TV 2 og ler.

Men at han var én bom unna sin første seier var likevel ganske bittert for 30-åringen fra Geilo.

– Er det irriterende nå, eller tar du med deg utrolig fremgang?

– Det er ord jeg ikke kan bruke her bak mikrofonen. Jeg er så forbanna at du aner ikke, sier Sjåstad Christiansen med et tappert smil.

– Jeg bestemte meg for å være offensiv, ikke stå og bruke lang tid. Den bommen kom som et resultat av det.

TV 2s skiskytingsekspert Ole Einar Bjørndalen mener landslagstreneren har tatt et nødvendig og riktig valg.

– Jeg er helt enig i det Siegfried gjør. Vetle kunne hatt seks måneder uten trening, gått rett til konkurranse og skutt bedre enn det han har gjort på stående i det siste. Så god er han til vanlig, sier Bjørndalen og understreker:

– Dette handler ikke om volum. Eneste er at jeg synes det er synd at de ikke gjorde drastiske tiltak litt tidligere, for Vetle har surret på stående i flere renn. Men jeg håpet det skulle løsne i dag, det gjorde det. Nå fikk han hull på byllen, så det er et veldig bra grep av Siegfried.

– Kan bli veldig skummel i VM

Det var etter sprinten i Pokljuka, hvor det ble tre bom på stående for Sjåstad Christiansen, at landslagstrener Mazet bestemte seg for å ta grep.

– Er det den mentale biten som gjør at du velger å kutte ned på innskyting og skytetrening?

– Ja, absolutt. Vetle er vår beste stående skytter, kanskje verdens beste. Det er ikke noen problemer på det tekniske, det sitter nok litt mentalt. Vetle vet at dersom han får det til på stående, kan han få en pallplass. Kanskje til og med komme litt foran Johannes.

Etter onsdagens opptur tror Bjørndalen at Sjåstad Christiansen kan kjempe helt i toppen i VM om en knapp måned.

– Han klarer å løse det som han har hatt utfordring med i år. Han var nærme i dag, men et sisteskudd som gikk ut. Men dette var et steg i riktig retning, og jeg tror han blir veldig skummel på 20 kilometeren i VM.