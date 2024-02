Avslører: – Det er mer alvorlig

DELER: Aleksander Aamodt Kilde, her fra sykehuset. Foto: Foto: Privat

Aleksander Aamodt Kilde (31) ga en oppdatering på egen helse etter skaden han pådro seg etter skrekkfallet i Wengen.



Søndag delte alpinstjernen brutale bilder på Instagram, samt en gjennomgang av ukene etter fallet og operasjonen.

– Følte du at du måtte vise skadeomfanget?

– Jeg ville fortelle om situasjonen min. Det kom mange beskjeder og nyheter etter krasjen. Noe var riktig, noe var feil.

– Enkelte ting var også underkommunisert. Skulder ut av ledd og kutt i leggen høres lite ut, men det var mer alvorlig enn det, sier Kilde på pressekonferansen.

– Smerten er så stor

31-åringen holdt kortene tett til brystet om fremtiden.

– Nå er det en veldig tidlig fase. Det er nerver involvert, så det er veldig usikkert hvordan det kommer til å utvikle seg. Derfor ønsker jeg ikke å si noe hundre prosent. Jeg er usikker på når de nervene kommer tilbake. Man må ta dag for dag.



– Er dette den tøffeste utfordringen du har møtt i din karriere?

– Det er den tøffeste motstanden jeg har møtt i min karriere, kanskje i mitt liv. Smerten er så stor og man får ikke sove på nettene.

Skrekkfall for Kilde



– Det var dramatisk

Fartskjøreren fra Lommedalen ble operert for kuttet, og har også hatt et inngrep i skulderen.

– Da jeg krasjet, skjedde det kjapt. Da jeg gikk i nettet var jeg borte en liten periode og våknet med veldig vondt i skulderen. Det eneste jeg tenkte på var skulderen min. Så var jeg borte litt igjen, og deretter så jeg at legge hadde fått seg en trøkk. Det var dramatisk, forteller 31-åringen.

Alpinstjernen fikk også spørsmål om han vurderte om han kunne stå på ski på toppnivå eller i det hele tatt.



– Jeg velger å ikke svare på det akkurat nå. Jeg må finne ut hvor lang prosessen blir, svarer han kontant.

Kilde takker familien for kjærligheten han har fått den siste tiden.

– Jeg hadde ikke klart meg uten støtten. Mamma har vært her med meg, og er her fortsatt. Hun har kjørt meg rundt i rullestolen. De (nærmeste støttespillerne) har vært helt essensielle. Uten de kunne jeg ikke ha vært her å gjennomføre rehaben slik som jeg gjør nå, erkjenner Kilde.