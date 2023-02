Avlyste rennet etter vilt hopp: – Dette som er skummelt

Den første omgangen i mixed lagkonkurransen i Wellingen tok svært lang tid å gjennomføre på grunn av krevende forhold.

Noen 2. omgang ble det ikke. Norge vant lagkonkurransen.

Det hele toppet seg da slovenske Timi Zajc skulle hoppe som tredje sist. Han svevde helt til 161. 5 meter, og landet i det bakken flatet ut.

– Det er dette som er så skummelt med så varierende forhold, kommenterte Viaplay-ekspert Anders Jacobsen.

Hopper så langt at han faller

Det var såpass langt at han skadet seg i nedslaget, og sannsynligvis kjente det godt i knærne.

– Det der kommer han til å kjenne i kveld og i morgen. Det er et av de villeste hoppene jeg har sett i verdenscupen, sa den tidligere hoppstjernen.

Halvor Egner Granerud var den neste som hoppet ut, men måtte vente lenge på tur. Mannen som kanskje er verdens beste hopper for øyeblikket hoppet 145.5 meter - 16 meter kortere.

– Jeg gledet meg ikke til å hoppe etter det. Man blir redd for hva som kan skje. Det er kjipt å lande flatt i 120 kilometer i timen eller hva det er. Det har ikke jeg lyst til, sier Halvor Egner Granerud til Viaplay.

– Jeg blir nok litt overrasket om det blir en omgang til etter det hoppet. De to lengste hoppene har vært med fall, 154,5 for jentene og 161,5 for gutta, sa Jacobsen etter at Stefan Kraft avsluttet omgangen på 148. meter.

Det norske laget stilte med en sterk kvartett bestående av Anna Odine Strøm, Marius Lindvik, Silje Opseth og Halvor Egner Granerud, som til sammen sørget for seier med 450,6 poeng. Det skilte 35,5 poeng ned til Østerrike på 2.-plass. 5,3 poeng der igjen kom Tyskland.