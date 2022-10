Avlyser kvinnenes verdenscupstart i alpint: – Ikke trygt

Storslalåmrennet for kvinnene er avlyst på grunn av dårlig vær. Men FIS er optimistiske for morgendagen.

Værprognosen om kraftig nedbør og vind har slått til i Østerrike. Det er Det internasjonale ski- og snowboardforbundet (FIS) som opplyser om avlysningen lørdag morgen.

FIS opplyser at juryen og den lokale organisasjonskomiteen sammen har blitt enige om å avlyse. Det er værsituasjonen lørdag morgen og utsiktene utover dagen som gjør at det ikke blir kjøring.

– Dessverre så var dette en lett avgjørelse å ta. Det verste scenarioet vi så for oss skjedde. Med den våte snøen som kom i dag tidlig og med værmeldingen for de neste timene, kunne vi ikke garantere et trygt løp for utøverne, sier renndirektør Peter Gerdol til TV 2.

– Ville det vært farlig?

– Ja, i denne situasjonen, med denne typen snø og denne temperaturen, ville det vært farlig. Våt snø er veldig farlig, og vi vil ikke at noen skal være i fare på grunn av dette været.

Stiller seg bak avgjørelsen

Alpinistenes sportssjef Claus Ryste støtter avgjørelsen.

– Det er det verste for oss alpinister når man ikke har noe underlag å kjøre på. Det er ikke trygt, sier han til NTB og forklarer:

RUSKEVÆR: Alpinsjef Claus Ryste i Sölden sier troppen skal samles og trene før de ser hva som skjer videre. Foto: Tore Meek/NTB

– Natt til i går kom det tre-fire timer med styrtregn som gjorde snøen bløt. Så snødde det oppå det igjen som isolerer, og da er det ingen støtte igjen i snøen. Sklir man sideveis på det, sitter man fast.

Ryste opplyser at de norske jentene er på vei ned fra toppen.

– De skal samles litt, trene litt, og så ser vi hva vi gjør, sier han.

Fem nordmenn skulle stilt til start lørdag: Ragnhild Mowinckel, Thea Louise Stjernesund, Maria Tviberg, Mina Fürst Holtmann og Marte Monsen.

– Farlig å kjøre

Også fredag var det kraftig vind på Rettenbach-breen i Sölden. Det førte til at jentenes trening ble avlyst.

– Det blir en totalvurdering at det er farlig å kjøre. Jeg tror utvørne synes det er greit at det avlyses, sier TV 2s alpinekspert Nina Haver-Løseth.

UTRYGT: TV 2s alpinekspert Nina Haver-Løseth tror rennledelsen etter omstendighetene fokuserer på å gjennomføre et godt renn for alpinherrene. Foto: Tore Meek / NTB Foto: Tore Meek/ TV 2

Hun sier Sölden-rennet forbindes med folkefest.

– Det hadde ikke blitt helt det samme hvis det hadde vært utrygge rammer, så det er greit det blir avlyst i dag.

– Hvorfor kommer avgjørelsen om avlysning så tidlig?

– Jeg tror de vet at de kommer ingen vei i dag, siden det regnet klokken halv seks og det nå er våt snø. Da fokuserer de heller på å gjennomføre et godt renn for herrene. Det de trenger til morgendagen er nattefrost, slik at det blir hardt underlag, sier hun.

Etter planen skal herrenes renn gå søndag klokken 10.

FOLKEFEST: Renntraseen i Sölden holdes stengt. Dermed blir det ikke noe av lørdagens folkefest. Foto: Lise Åserud/NTB

Optimistisk for morgendagen

Etter planen skal herrene storslalåm av stabelen søndag morgen. Basert på værmeldingene ser det ut til å gå som planlagt.

– Værmeldingene for i morgen er lovende. Vi er klare med hele teamet, og hvis vi får en natt med opphold, vil morgendagens forhold være noe helt annet enn det vi ser i dag, sier renndirektør Gerdol.

Søndag: Se herrenes storslalåm på TV 2 Direkte og Play fra 09.30!

Tror det blir høy promille

Haver-Løseth, som selv kan skilte med blant annet to verdenscupseire, sier avlysningen er et antiklimaks for utøverne.

– Det er alltid knyttet ekstra spenning til det første rennet. Men de er vant til det. Det er nok verst for tilhengerne som hadde gledet seg. Det blir nok høy promille i byen i dag, fleiper Haver-Løseth.

Alpineksperten er sterk i troen om at herrenes renn kan gjennomføres som planlagt.

– Det er meldt kanonvær, og jeg tror det kan bli et kjemperenn. Vi kommer til å se en helt annen arena, sier hun.