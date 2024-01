Avbrøt reporter: – Liker ikke at folk har til hensikt å ødelegge for meg

Se verdenscupen fra Anterselva på TV 2 Direkte og TV 2 Play fra torsdag

Sveriges tidligere langrennsstjerne Stina Nilsson (30) har fremdeles til gode å lykkes som skiskytter, og nylig felte trenerlegenden Wolfgang Pichler (68) en nådeløs dom over svenskens skiskytterkarriere.

– Det er hennes tredje sesong. Jeg er overrasket over at hun ikke går bedre på ski. Hun var tross alt en skiløper i verdensklasse, som slo Johaug på 5 kilometer fristil på stafett, sa Pichler til SVT, og slo fast at han tvilte på at Nilsson blir å se under VM i tsjekkiske Nove Mesto, som går av stabelen fra 7.–28. februar.

– Faktum er at Sverige ikke trenger henne. Hadde jeg vært landslagstrener hadde jeg ikke tatt henne ut på stafettlag eller som reserve, konkluderte han.

TRENERLEGENDE: Wolfgang Pichler

Men Nilsson selv nekter å høre på hva den meritterte skiskyttertreneren mener om henne. Ifølge Expressen avbrøt hun reporteren til SVT da hun fikk spørsmål om Pichlers kritikk.

– Dere trenger ikke en gang fortelle meg hva han har sagt. Jeg er virkelig ikke vært ute etter å få med meg hva folk sier. Jeg har bare fått høre at han sa noe, og jeg forsøker bevisst å ikke høre hva folk sier. Så derfor vil jeg ikke en gang høre sitatet hans, sier hun til SVT.

Nilsson forklarer at hun føler at formen gradvis blir bedre, og først og fremst driver med skiskyting for sin egen del.

– Jeg går bare på ski og driver med skiskyting for min egen del og min egen glede. Og det er jeg som har valgt dette her, jeg vil skape et minne for meg selv. Då synes jeg det er så utrolig dårlig at folk har til hensikt å ødelegge det, konstaterer hun.

Nilsson har med unntak av verdenscupåpningen konkurrert i IBU-cupen denne sesongen.