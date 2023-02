Atle Lie McGrath mister resten av sesongen med skade

Pressetreff med alpinist Atle Lie McGrath som ble skadet under alpin-VM i Frankrike tidligere i februar. Foto: Håkon Mosvold Larsen

Han bekrefter nyheten selv på en pressekonferanse tirsdag.

Der er også Olympiatoppens lege Marc Strauss som har operert kneet til McGrath.

– Det er ikke et spørsmål om man tar korsbåndet, men når man tar det. Det har blitt litt sånn i alpint, dessverre. Det er en brutal idrett, spesielt i fartsdisiplinene, sier Strauss.

Lege Marc Jacob Strauss og alpinist Atle Lie McGrath, som ble skadet under alpin-VM i Frankrike Foto: Håkon Mosvold Larsen

22-åringen mister resten av sesongen. Rehabiliteringsperioden regnes å være på mellom ni og tolv måneder.

Det var i super-G-rennet i Courchevel for tolv dager siden at McGrath fikk en strekkskade i venstre kne. Før det ble han nummer fem i superkombinasjonen. Storslalåm og slalåm røk derfor for 22-åringen, som gjorde sin debut i VM.

– Jeg kjørte jo ned. Det var veldig viktig å vise folk hjemme at det var greit. Men jeg kjente jo sekundet jeg falt at det var noe galt, sier hovedpersonen selv til TV 2.

– Det ble ganske stivt etterpå. Jeg hadde en dårlig magefølelse der.