Arnekleiv imponerte stort: – Beste jeg har sett av henne

Juni Arnekleiv hadde kniven på strupen for å gå seg inn på verdenscuplaget og imponerte stort da hun vant kvinnenes fellesstart på Sjusjøen.



– Etter dagen i går var det ekstra digg. Å gå fra én treff på stående i går til ti i dag var deilig, sier Arnekleiv til TV 2.



– Heldigvis har jeg gullfiskhukommelse, så gårsdagen hadde jeg glemt allerede, sier hun om den siste stående skytingen.



– Kjempeimponerende av Juni å få til et så suverent løp. Hun viser at hun fortjener verdenscupplass, sier TV 2s skiskytingsekspert Tiril Eckhoff.

Arnekleiv vant foran lagvenninne Marthe Kråkstad Johansen. Foto: Erik Monrad-Hansen / TV2

– Det Juni gjør i dag er det beste jeg har sett av henne, sier TV 2-ekspert Ole Einar Bjørndalen.



– Sier seg selv



Ingrid Landmark Tandrevold ledet fellesstarten inn til siste skyting, men fikk to bom. Arnekleiv skjøt feilfritt og endte med kun én bom totalt.

– Nå er hun der hun skal være. Hun knuser verdenscupløpere. Hun skyter fem rett ned på siste stående – det viser en god styrke i hodet, sier Eckhoff.



Tandrevold og Karoline Knotten var allerede garantert startplass i verdenscupåpningen i Östersund om to uker. Dermed er det fire ledige plasser igjen.

– Det sier litt seg selv at Arnekleiv og Marthe Kråkstad Johansen skal gå. De som har vært på pallen ligger veldig godt an, sier landslagssjef Per Arne Botnan til NRK.



– Selvfølgelig har jeg kjempelyst å gå verdenscup, og etter løpet i dag føler jeg meg ganske trygg. Nå må jeg bare beholde formen og gå gode konkurranser, sier Arnekleiv selv.



Bekymringsverdig

Arnekleiv, som ble tatt med på elitelaget denne sesongen, vant foran Marthe Kråkstad Johansen. Italienske Lisa Vittozzi ble nummer tre. Tandrevold endte på fjerdeplass.

– Jeg er veldig fornøyd med mye, og så er det alltid litt irriterende å bomme to på slutten. Jeg vet hva jeg gjorde feil og hva jeg kan gjøre bedre, så det skal jeg absolutt gjøre noe med. Men jeg er veldig fornøyd med mye denne helgen, sier Tandrevold.

– Jeg synes det var litt bekymringsverdig at Ingrid nok en gang bommet et par på siste stående skyting. Jeg hadde ønsket at hun skulle få en god opplevelse der i dag, sa NRK-ekspert Synnøve Solemdal.

– Det er ikke optimalt å bomme på de to siste skuddene. Da gjelder det egentlig å ha fokus på de to gode seriene. Å ha fokus på de gode skuddene du har, er en viktig regel, sa ekspertkollega Ola Lunde.