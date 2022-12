Åpner opp: – Når noe skjer, er man veldig alene

PÅ SIDELINJA: Men nå har Marte Olsbu Røiseland omsider fått noen gode nyheter. For det siste halvåret har vært tøft på mange måter for medaljegrossisten fra Froland. Foto: Daniel Sannum Lauten

Mens resten av skiskyttereliten tok juleferie etter søndagens fellesstarter i Le Grand Bornand, er situasjonen stikk motsatt for Marte Olsbu Røiseland.

Hun har knapt et minutt å kaste bort etter et halvår der kroppen har nektet å respondere slik hun er vant med.

De gode nyhetene er at hun endelig kan ta av håndbrekket og gjennomføre hardøkter uten at kroppen stritter imot - og den følelsen er så god at Røiseland sammenligner den med da hun vant OL-gull i februar.

– Jeg var veldig spent på når kroppen ville fungere igjen. I forrige uke følte jeg at den gjorde det, og det var veldig deilig. Jeg ble utrolig lettet. Det er lenge siden jeg var så glad etter en hardøkt! Jeg går ikke fort, og er ikke i god form, men bare det å få svarene på at kroppen virker var som å vinne et OL-gull.

– Føles det som det kommer i grevens tid?

– Det gjør det, særlig med tanke på VM. Vi hadde satt en liten deadline på at det burde begynne å fungere i midten av desember, om det skulle være en god sjanse for å plotte inn den perfekte formen, sier hun.

Alene siden i høst

Forrige sesongs suverene skiskytter har sittet hjemme på Lillehammer under de tre første verdenscuprundene. Uten ektemann Sverre, som nå er trener for de tyske skiskytterjentene, og uten noen dato for når det kunne være mulig å gjenoppta normal trening.

ETTERLYSER BEDRE OPPFØLGING FOR KONA: Sverre Olsbu Røiseland, som nå trener Tyskland. Foto: Berit Roald

Da TV 2 lørdag intervjuet ektemannen under direktesendingen fra Le Grand-Bornand, la han ikke skjul på at han etterlyste mer hjelp og oppfølging til hun som satt igjen hjemme.

– Det går bra med Marte. Det virker som at treningen begynner å fungere bra for kroppen, innledet han.

– Men jeg tror hun kjeder seg litt. Hun har vært mye alene og har måttet gjøre mye av jobben selv. Så all honnør til henne. Jeg har vært mye borte, og forbundet og trenerne er her, så hun får ikke så mye oppfølging som hun burde hatt. Hun må engasjere venner og familie for å få det til nå. Jeg blir veldig imponert hvis hun kommer tilbake, og det har jeg god tro på at hun gjør, sa Sverre Olsbu Røiseland.

Nå åpner hovedpersonen selv opp om hvordan hun har opplevd det siste halvåret, følelsen av ensomhet, grepene hun selv har tatt i kampen for å komme tilbake, og hvordan hun opplever at Norges Skiskytterforbund har håndtert situasjonen.

VERDENS BESTE SIST VINTER: Likevel har Marte Olsbu Røiseland følt seg veldig alene i en tøff periode. Foto: Geir Olsen

– Når ektemannen din sier at han ikke synes du får den oppfølgingen du burde hatt - hva tenker du selv?

– Jeg er på en måte i en vanskelig situasjon. Uten å tråkke noen på tærne er det kanskje litt av svakheten til skiskytterforbundet: når noe skjer, er man veldig alene. Jeg har vært alene siden tidlig i høst og ikke fått jobbet noe med trenerne. Jeg kjenner litt på det at man blir veldig utenfor. Når Sverre også reiser mye, har jeg måttet ta litt grep, sier Marte Olsbu Røiseland.

Redd for å være i veien

Hun tok selv kontakt med Olympiatoppen Innlandet og Joar Hansen, som styrer rulleskimølla. Der har hun kjørt de helt nødvendige testene for å finne ut om kroppen responderer slik den skal på tøff belastning.

I tillegg har hun fått med seg fagkonsulent Mikko Kokslien på et par økter, som har vært av uvurderlig verdi for 32-åringen.

– Jeg er litt redd for å være i veien, men er glad jeg turte å spørre om hjelp. Det har sinnssykt mye å si, det at jeg kan diskutere teknikk og så videre med Mikko. Det er vanskelig å vite hva som er rett og galt når du ikke har noen som er der og ser deg. Venner og familie har også stilt opp for meg i denne perioden. Mamma har vært med meg i to uker her på Lillehammer for hjelpe meg. Hun har kokkelert og lagt til rette for at jeg kun skal fokusere på å trene, sier Røiseland.

VANT VERDENSCUPEN SAMMENLAGT: Marte Olsbu Røiseland var på pallen hele 18 ganger sist vinter. Foto: Terje Bendiksby

– Føler du at skiskytterforbundet burde tatt mer ansvar for deg, ikke minst med tanke på hva du har levert?

– Det er sjukt vanskelig, synes jeg. For jeg har valgt mye selv og skaffet meg hjelp tidligere. Det blir vanskelig for trenerne plutselig å vite når de skal sette klutene til. Så det skjønner jeg absolutt.

– Men jeg skal være åpen på at jeg har følt meg veldig utenfor så langt i høst og vinter, med mindre kontakt med trenerteamet enn tidligere. Jeg håper bare jeg blir tatt imot med åpne armer når jeg kommer tilbake. At ting blir tilrettelagt så jeg kan fokusere på VM og få den hjelpen jeg trenger i verdenscupen. Det blir det viktigste for meg fremover, sier hun.

Landslagssjefen: - Vi kan bli bedre

Landslagssjef Per Arne Botnan er glad for de oppløftende rapportene på Røiselands testresultater. På spørsmål om forbundet kunne engasjert seg mer i jobben for å få sitt sterkeste kort tilbake på startstreken, svarer han slik:

– Vi må bruke de ressursene vi har. Vi har flere trenere på Lillehammer, og hvis Marte føler at hun vil ha mer oppfølging på enkelte økter, skal vi klare å legge til rette for det.

Han påpeker at elitetrenerne Patrick Oberegger og Sverre Huber Kaas er bosatt i Oslo, og sier at de allerede er med mer enn man kan forvente.

På elitelaget er det Tiril Eckhoff og Ingrid Landmark Tandrevold som er bosatt i Oslo, mens Marte Olsbu Røiseland, Karoline Knotten, Ida Lien og Ragnhild Femsteinevik bor på Lillehammer.

VIL LEGGE MER TIL RETTE: Landslagssjef Per Arne Botnan. Foto: Marte Christensen / TV 2

Botnan sier at elitetrenerne har vært mer på Lillehammer enn tidligere.

– Og så er det lov for de som bor på Lillehammer å reise til Oslo og trene der innimellom. Men vi legger til rette så godt vi kan.

– Dere har andre forbundstrenere som bor på Lillehammer, kunne dere omfordelt noen av de trenerressursene for å hjelpe Marte mer i denne fasen?

– Vi har flere fellesøkter på Lillehammer der det er trenere på standplass, som er tilgjengelig med tanke på innskyting og hjelp. Jeg vet at en del løpere gjør avtaler med de som er der, men det kan sikkert vært enda bedre kommunikasjon mellom elitetrenerne og de andre trenerne der oppe, hvis det er et ønske fra løperne om oppfølging på skyting, teknikk eller video. Vi kan alltid bli bedre på alt, svarer Botnan.

Merker savnet

Ved siden av samlingene med landslaget og trenerne der, har Olsbu Røiseland de siste fire årene hatt Roger Grubben som sin personlige trener. Samtidig har ektemann og skiskyttertrener Sverre Olsbu Røiseland vært en stor ressurs på hjemmebane.

Men ettersom han takket ja til jobben i Tyskland i våres, har de to sett mye mindre til hverandre enn før.

– Hvordan har det vært å måtte klare seg uten Sverre?

SKISKYTTERENKE: Marte Olsbu Røiseland savner både ektemannen - og treneren - Sverre Olsbu Røiseland. Foto: Berit Roald

– Jeg kjenner at jeg har vært kjempeheldig som har fått så mye hjelp av Sverre opp gjennom årene, og det merker jeg spesielt godt nå. Jeg ville ikke hatt en sjanse i havet til å oppnå det jeg har gjort uten å ha Sverre rundt meg i hverdagen. Jeg setter utrolig pris på det, men merker spesielt godt nå når han ikke er her. Shit, jeg savner treneroppfølgingen hans, sier Marte Olsbu Røiseland før hun lattermildt innser at det var noe hun glemte å nevne.

– Og så savner jeg ham som ektemann også, ha-ha!

– Hvordan har oppfølgingen fra landslagstrenerne vært tidligere?

– På samling har oppfølgingen fra trenerne vært veldig bra. Problemet er kanskje litt mer når man ikke får vært med på samling eller verdenscup på grunn av sykdom eller skade. Da har det vært bra å ha trener utenfor landslag som har hatt tid til å hjelpe meg med gode planer for å komme på rett kjøl igjen.

– Har du gått til skiskytterforbundet og spurt om mer oppfølging?

– Det er litt vanskelig, for hva skal man si? Da jeg inngikk samarbeidet med Roger for fire år siden, var det med tanke på høydemesterskapene i Anterselva og OL i Beijing. Jeg synes Roger er den aller beste på høydemesterskap. For min del handlet det derfor om å få de beste planene og opplegget fram mot det, sier Røiseland.

Og legger til:

– Jeg kan liksom ikke si at jeg har spurt trenerne om hjelp og at de ikke har stilt opp, for det er urettferdig mot dem. Jeg føler jeg har fått den hjelpen jeg har trengt utenfra. Her må jeg jo også takke forbundet for at jeg har fått lov til å samarbeide med en trener utenfor landslaget, det er ikke alltid gitt.

Ingen juleferie

Søndag kveld får hun ektemannen hjem fra verdenscupen i Le Grand Bornand. Nå skal han være hjemme til 2. januar - da de etter all sannsynlighet kan dra sammen til verdenscuprennene i slovenske Pokljuka.

Der tyder alt på et etterlengtet comeback for Marte Olsbu Røiseland.

Men hvis Sverre Olsbu Røiseland tror han skal få legge beina høyt og ta en velfortjent pustepause når han kommer hjem, har kona litt andre planer.

– Hvis Sverre tror han skal på juleferie, tar han veldig feil. Det blir rett på trenerjobben fra mandag morgen! Jeg har sagt tidligere, da Sverre var usikker på om han skulle ta jobben i Tyskland, at det var hans tur til å realisere sine ambisjoner. Men jeg trekker alt tilbake, jeg mener ingenting av det jeg sa! Han må fortsette dugnadsjobben med meg, sier Marte Olsbu Røiseland og ler høyt.