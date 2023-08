Åpenhjertig Thingnes Bø: – Hadde ikke gått uten dem

– Vi prater aldri om skiskyting her i huset, så jeg merker når jeg sitter her i intervjuet med dere at det skjer faktisk snart. Å få litt mer inntrykk av det er bra.

Johannes Thingnes Bø smiler der han sitter bakoverlent i sofaen i kjellerstuen hjemme på Kongsvinger.

De siste månedene er det stort sett her han har tilbragt tiden.

I juli ble Thingnes Bø og kona Hedda foreldre for andre gang, denne gang til en liten jente som har fått navnet Sofia.

PÅ HJEMMEBANE: Johannes Thingnes Bø har prioritert familien denne sommeren. Foto: Jonas Been Henriksen.

Da han fikk vite at han skulle bli far igjen, tok Thingnes Bø et valg. Et valg om å avstå fra samtlige landslagssamlinger hele sommeren.

Når TV 2 møter ham hjemme 24. august, har skiskytterstjernen fremdeles ikke vært på en eneste samling siden sesongslutt.

– Det er på mange måter et valg man må ta. Det er ikke så ofte man ser folk ta det valget, men det har nok mest med å gjøre at det ikke er så mange som får barn i aktiv karriere. Så det har nok vært litt annerledes enn det man har sett på landslag tidligere.



EGENTRENING: Thingnes Bø har hatt fullt og helt eget ansvar for form og trening denne sommeren. Foto: Jonas Been Henriksen.

– Til syvende og sist må man finne sin egen greie, og vår greie er å tilbringe mest mulig tid sammen, for den tiden får du aldri igjen, poengterer Thingnes Bø.



– Da hadde det ikke gått



Oppe i hovedetasjen er konen Hedda, hennes søster og lille Sofia. Det ryddes, vaskes klær og lages mat mens Thingnes Bø intervjues.

I kjelleren har han det han trenger; treningsrom med den berømte «millionmølla», oppholdsrom og bad.

Gjennom sommeren har skiskytterstjernen hatt en fast rutine: Følge sønnen Gustav i barnehagen om morgenen og hente ham mellom klokken tre og fire. I timene mellom prøver han å få til to treningsøkter.

GLEDE: Litt lek og moro må til i en hverdag som familiefar. Foto: Jonas Been Henriksen

Men selv om han har fått trent mer enn han faktisk hadde trodd i sommeren, blir skiskyting-pauseknappen skrudd på når han er hjemme.

– Her er det lite som minner om toppidrett, egentlig. Jeg setter av litt tid så jeg får trent her nede. Jeg driver på alene i kjelleren, mens Hedda disker opp oppe og passer ungene, forteller Thingnes Bø.



– Heldigvis har vi en god familie som stiller opp. Søsteren til Hedda har vært her, og «svigers» er titt og ofte her. Så når de kommer, drar jeg rett på trening. Det setter jeg enormt pris på, sier stryningen.



Han tenker seg litt om før han fortsetter.

FAMILIEKJÆR: - Jeg har på mange måter mitt eget privatlag på hjemmebane. Foto: Jonas Been Henriksen

– Selv om jeg ikke får dratt med landslaget, har jeg på mange måter mitt eget privatlag på hjemmebane. Uten dem hadde det ikke gått, for da hadde... nei, da hadde det ikke gått.



Thingnes Bø får et noe alvorlig drag over ansiktet. Det er ingen tvil om hvor mye familie, og ikke minst tiden med dem, betyr for verdens beste skiskytter.

Og ikke minst hvor mye familien kommer til å bety i de kommende tre sesongene før han etter planen legger opp i 2026.

TAKKER FAMILIEN: - Uten dem, hadde det ikke gått, sier Johannes Thingnes Bø. Foto: Jonas Been Henriksen

– Jeg vil tippe at om jeg får til denne sesongen veldig bra, vil de to siste bli ekstremt bra. Så jeg er mest spent på denne sesongen her av de neste tre, med tanke på et ekstra familiemedlem og at jeg ikke har vært med på det jeg kanskje burde. Så når ting setter seg litt mer neste år, vil det nok hjelpe enda bedre.



– Er det godt å ha den pauseknappen her hjemme?



– Ja, men nå føler jeg at jeg har pauset så lenge at nå er jeg bare klar for å trykke play igjen, ler Thingnes Bø.



Har fått et sterkere forhold til familien

Han innrømmer at det til tider har vært tøft å se lagkameratene dra på samling uten ham. Samtidig er han fornøyd med valget han har tatt om å bli hjemme denne sommeren.

MANN OG KONE: Tiden hjemme i sommer har vært godt for familien Thingnes Bø. Her fra Holmenkollen i 2019. Foto: Terje Bendiksby, NTB Scanpix.

– Det at vi har fått samkjørt oss som familie... Gustav er tre og et halvt år nå og jeg har virkelig fått et godt forhold til ham, mer enn i vinter. Det at jeg har et sterkere forhold til familien nå er det ingen tvil om, forteller Thingnes Bø åpenhjertig.



– Gjennom mange tøffe år er det kanskje greit å ta en pause innimellom. Det gjorde jeg etter OL, og det gjorde jeg på mange måter nå. Du skal ikke se bort ifra at det kan ha en god effekt. Jeg håper det, smiler 30-åringen.



DET HAN TRENGER: I kjelleren hjemme på Kongsvinger har Johannes Thingnes Bø det meste av treningsutstyr. Foto: Jonas Been Henriksen

Thingnes Bø er takknemlig for støtten og forståelsen han har fått innad i landslaget.

– At man på mange måter har fått fri fra laget for å være mer på hjemmebane setter jeg veldig pris på. For det er ingen selvfølge at man får tilbud om å være på landslaget om man ikke er med og bidrar. Men vi møter god forståelse, forteller han.

– Klar for å være skiskytter nå



I disse dager er lagkameratene på samling i Seiser Alm - en samling som har vært den soleklare favoritten for Thingnes Bø i alle år.

Men også den måtte vike denne sommeren.

– Der har jeg virkelig følt at jeg snur fra å være veldig dårlig trent til å bli veldig godt trent på to uker. Jeg tror sist gang jeg ikke var med på den samlingen var før OL-sesongen, og den sesongen var ikke så bra, ler Thingnes Bø.



SKISKYTTER: Snart byttes hjemmetreningen ut med landslagssamlinger. Foto: Jonas Been Henriksen

– Så jeg får ikke håpe at det blir sånn at når jeg ikke reiser til Seiser Alm, blir det en dårlig sesong. Men det forklarer litt om hvor viktig enkelte samlinger kan være for folk. Så det er kjedelig å gå glipp av den, men når du har fått familie og den yngste er en måned gammel, kan du ikke bare stikke av gårde. Det er en grunn til at jeg ikke reiste dit, og den grunnen er sterkere enn å ha vært der.



Men Seiser Alm eller ei. Nå er Thingnes Bø snart klar for å prioritere toppidrettsutøveren foran familiefaren.

– At jeg må prioritere litt hardere fremover, det vet jeg. Jeg har aldri vært så mye hjemme som nå, og jeg kjenner på det at jo mer jeg er her, jo mer føles det rart å skulle reise igjen. Jeg gruer meg litt til jeg skal dra av gårde, men alt til sin tid og jeg føler meg veldig klar til å være med laget igjen. Klar for å komme på samling og bare være så ekstremt god på å gjennomføre det jeg skal slik at jeg tar de byksene som skal til.



– Jeg er veldig klar for å være skiskytter fremover, og ikke bare pappa, smiler Thingnes Bø.