Åpenhjertig Lægreid: – Angst for å trekke av

Sturla Holm Lægreid måtte forlate verdenscuprunden i Lenzerheide i tårer etter et vådeskudd før nyttår. På sprinten i Oberhof slo han tilbake.

– Han ser sprek ut. Det sprekeste vi har sett av Sturla denne sesongen, utbrøt TV 2s skiskytingsekspert Ole Einar Bjørndalen på sisterunden.

Lægreid, med én bom totalt, kjempet om seieren helt frem til oppløpet og gikk i mål kun 1,8 sekunder bak Benedikt Doll som tok seieren.

– Jeg skulle gjerne hatt litt kortere oppløp, det var blytungt å gå. Det holdt akkurat ikke, dessverre, men jeg er storfornøyd med det jeg gjør i dag, sier Lægreid til TV 2.



– Fortsatt angst for å trekke av



Lægreid tilbrakte nyttårshelgen i Oberhof, trent og funnet roen før denne verdenscuprunden.

– Jeg har hatt med meg damen, så det hjelper jo. Jeg har hatt noen avslappende dager, hatt lave skuldre. Det har vært litt anspent stemning nå som Vetle ikke er her, vi føler alle har kniven på strupen. Det å ha en støttespiller med meg som jeg kan dele rom med og få meg til å bevare roen, er absolutt en styrke, sier Lægreid.



Etter vådeskuddet i Lenzerheide i desember, som gjorde at han ikke fikk stille til start på fellesstarten, var Lægreid knust.

– Jeg vet ikke om jeg hadde klart å legge det fra meg så fort om jeg ikke hadde hatt så mange rundt meg som har støttet meg, sier Lægreid.



– Blir rutinene endret etter noe sånt skjer?



– Det blir en ekstra sjekk for min del at alt er tomt for ammunisjon når jeg skal forberede meg til renn. Nå er jeg veldig skjerpet på alt jeg gjør når jeg tørrtrener, men har fortsatt litt angst for å trekke av, selv om jeg vet at det ikke er noe i kammeret.



– Man kan aldri bli påminnet nok dette med sikkerhet på våpen. Vi må behandle det med stor respekt, understreker Lægreid.



Endre Strømsheim, som også fikk én bom, gjorde en kjempesprint og var kun knappe seks sekunder bak Doll. Strømsheim tok tredjeplassen.

– Det var et helt sinnssykt løp. Jeg er veldig fornøyd, sykt kult. Veldig imponerende av Sturla også, sier Strømsheim.



– Det var veldig spennende. Også Strømsheim gikk veldig fort de siste 500 meterne. Det var ikke sikkert at jeg ville vinne, også for publikum ble det et veldig spennende renn, sier Doll til TV 2.



To bom på Thingnes Bø

Thingnes Bø startet med treff på de fire første skuddene, men avsluttet med én bom på den liggende skytingen.

På stående skyting starte Thingnes Bø med bom, men traff på de siste fire skuddene. Det var en rask skyting, men to bom totalt gjorde det svært spennende i løypa i Oberhof.

Med kun én bom gikk tyske Benedikt Doll inn til en soleklar ledelse, nesten 20 sekunder foran Thingnes Bø. Stryningen ble nummer fire.

– Det var beinhardt. Jeg slet med å finne en god flyt i løypa i dag, egentlig. Jeg følte jeg fikk en god inngang på begge skytingene og var veldig klar i hodet på alle ti skuddene. Det gjorde at jeg skjøt ganske godt, selv om jeg fikk to bom, sier Thingnes Bø etter målgang.



– Bitter med den bommen på liggende som er et sisteskudd. Det er kant ut fra pallen og kampen om seier, det er ergerlig, utdyper Thingnes Bø.



Tarjei Bø ble nummer sju (to bom), Johannes Dale-Skjevdal nummer 13 (tre bom) og debutant Johan-Olav Botn ble nummer 26 (fire bom).