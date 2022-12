Annonserte gladnyhet, så forsvant meldingen: – Hva er det de tenker med?

Men Maren Lundby (28) gir fortsatt ikke opp håpet om at kvinnene skal få delta i hoppuka.

Den norske hoppstjernen ble svært overrasket da hun på morgenen på julaften så Twitter-meldingen på mobilskjermen.

– God jul alle sammen! På slutten av vår adventskalender ser vi på fremtidens skihopping. I 2023/24 vil en turnering for kvinnene bli avholdt for første gang. Vi ser frem til å se dere hoppe, damer!

Det var meldingen som ble sendt ut fra hoppukas offisielle Twitter-konto.

Slik så meldingen ut på den offisielle kontoen til hoppuka.

Lundby mottok nyheten med en smule skepsis:

Tidenes julegave? Tror det ikke før jeg får se det🙈😬 https://t.co/ze6hmLw6PE — Maren Lundby (@marenlundby) December 24, 2022

Kort tid senere ble tweeten fra hoppuke-arrangørene slettet.

– Jeg fikk dessverre rett der. Det var ikke så lenge den var ute, sier Lundby til TV 2.

I fjor ble det sagt at det i 2023/24-sesongen for første gang også skulle bli kvinnerenn i den tysk-østerrikske hoppuka.

Men for få uker siden kom kontrameldingen om det ikke blir noe av likevel. Dermed tok Lundby den overraskende «nyheten» med en stor klype salt.

– Det var rart at det skulle komme plutselig på julaften. Det hadde vært en fin julegave. Det må ha vært noe feil i kommunikasjonen som har skjedd der.

I en mail til TV 2 forklarer hoppukas pressesjef Ingo Jensen bakgrunnen for tabben:

– Vi beklager dette. Det var en tabbe fra vårt sosiale medier-team. De planla tweeten for et par uker siden, og på den tiden var det ikke klart at den tidligste datoen vil bli i 2024/25-sesongen, skriver pressesjefen.

TRENER HJEMME: Maren Lundby står over de neste verdenscuprennene for å trene. Planen er å være tilbake til rennene i Hinterzarten i slutten av måneden. Foto: Geir Olsen

– Skjønner ikke hvorfor

Den norske hopperen syns fortsatt det er spesielt at kvinnene ikke får være med i den tradisjonsrike turneringen.

– Vi er ganske uenige. Jeg skjønner ikke hvorfor vi ikke er med. De har prøvd å lage en egen hoppuke i andre bakker for kvinner, uten at jeg føler man har lyktes helt med det.

– Argumentene deres er at det koster mye penger å arrangere. En enkel måte å løse det på er å ha renn der hvor det allerede er mye publikum og tv-kameraer på plass, mener Lundby.

Det som gjør ting enda mer spesielt, er at hopperne i kontinentalcupen for kvinner, som er det nest øverste nivået, i løpet av sesongen skal hoppe i hoppuke-bakken i Bischofshofen. I fjor det ble også hoppet i Innsbruck.

– Hva er det de tenker med? Det er helt merkelig. Jeg forstår det ikke, sier 28-åringen.

Begge de bakkene er større enn bakkene som skal brukes til verdenscupen for kvinner i Østerrike.

– Kontinentalcupen skal være en utviklingsarena for yngre hoppere. Så får de hoppe i de største bakkene, mens verdenscupen ofte går i mindre bakker. Verdenscupen skal være en plass hvor de beste er, og bør få hoppe i de beste og største bakkene.

– Har du troen på at kvinnene får delta i hoppuka i nær fremtid likevel?

– Ja, jeg har et visst håp. Vi må jobbe for det. Flere utøvere fra andre nasjoner er veldig opptatt av det her, sier OL-vinneren fra 2018.

– Det er ingen boikott, men...

Lundby har selv valgt ikke å delta i kvinnenes TV 2-sendte hopptour i romjulen. Der skal det hoppes i Villach (Østerrike) og Ljubno (Slovenia).

– Det er ingen boikott, men man kan jo spekulere i det. Jeg prioriterer å trene hjemme. Hoppingen ser veldig bra ut og det er fremgang.

Hun skal følge med på lagvenninnene via tv-skjermen.

– Jeg har veldig troen på dem. Anna Odine har hoppet bra i hele år, spesielt i de mindre bakkene. Så jeg setter en ekstra knapp på henne. Silje og Thea er også i bra slag, sier Lundby.

Maren Lundby gratulererte Anna Odine Strøm med NM-seieren tidligere i år. Til høyre er Silje Opseth. Foto: Geir Olsen

Og selv om tweeten fra hoppuka-kontoen ble en tullepakke uten innhold, så kom humøret seg utover på julekvelden.

– Jeg fikk det jeg ønsket meg likevel. Det var sånne kjedelige ting som stekepanne og kaffemaskin, men jeg ble veldig fornøyd.