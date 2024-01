Alt gikk på skinner. Så traff stjernen bunnen: – Følte bare frykt

ÅPENHJERTIG: Den italienske skiskytterstjernen Lisa Vittozzi forteller åpent om problemene som førte til at hun måtte få hjelp. Foto: PETTER ARVIDSON/Bildbyrån

12. januar 2023. Lisa Vittozzi løftet opp høyre arm i jubel.

Det var ikke første gang hun tok en individuell seier i verdenscupen. Heller ikke den siste. Senest slo hun Ingrid Landmark Tandrevold på jaktstarten i Ruhpolding sist søndag.

Men akkurat seieren i fjor betydde noe helt spesielt for 28 år gamle Vittozzi.

Det var et bevis på at hun var tilbake.

NY VERDENSCUPSEIER: Vittozzi tok seieren foran Ingrid Landmark Tandrevold på jaktstarten i Ruhpolding. Foto: TOBIAS SCHWARZ

– Når jeg tenker på seieren, kjenner jeg fremdeles på en ubeskrivelig følelse. For to år siden hadde jeg ikke trodd at det var mulig, forteller den italienske skiskytteren.



Fikk panikkanfall

Vi må tilbake til sesongen 2018/2019. Vittozzi ble nummer to i verdenscupen sammenlagt bak lagvenninne Dorothea Wierer.

Dette var karrierens beste sammenlagtresultat for Vittozzi. Sesongen før endte hun som nummer seks, i 2016/2017-sesongen endte hun som nummer 27.

NUMMER TO: Sesongen 2018/2019 ble Vittozzi nummer to i verdenscupen sammenlagt. Så begynte problemene. Her fra OL i Pyeongchang i 2018. Foto: KIRILL KUDRYAVTSEV/ AFP

Med andreplassen følte Vittozzi at forventningene rundt henne økte.

– Jeg følte på et stort press og jeg la for mye ansvar på meg selv. Det var noe jeg ikke var i stand til å håndtere, forteller hun åpenhjertig.



På dette tidspunktet var hun 23 år.

– Jeg befant meg i en situasjon som føltes mye større enn meg og da begynte mange ting å hope seg opp. Det var starten på mitt fall.

Vittozzi beskriver det som en veldig vanskelig periode i livet. En periode som varte lenge.

I tillegg til flere andre utfordringer, ble hun smittet av covid-19 i november 2020. Det gjorde at hun ikke var i stand til å trene slik hun ønsket.

– Jeg begynte å frykte renn og det å konkurrere. Det var en tid hvor jeg ikke følte noen glede under konkurranser. Jeg følte bare frykt og bekymringer før start, forteller Vittozzi.



– Jeg begynte også å lide av panikkanfall. Det var ikke en lett tid.



PANIKKANFALL: Lisa Vittozzi. Foto: PETTER ARVIDSON/ Bildbyrån

Søkte hjelp

I OL i Beijing i 2022 gikk det ikke veien for Vittozzi. Hun havnet langt bak på resultatlistene i de individuelle øvelsene.

– Da traff jeg bunnen. Jeg innså at for å finne styrken til å komme meg opp igjen, og til å forlate tunnelen hvor jeg hadde låst meg selv inne, måtte jeg finne motet til å be om hjelp.



Vittozzi søkte hjelp hos en mental trener. Det ble på mange måter redningen.

– Jeg trengte noen som kunne hjelpe meg til å lære mer om meg selv. I starten så vi på hvordan jeg håndterte ulike situasjoner. Det var veldig viktig for meg.



SØKTE HJELP: Vittozzi fikk hjelp av mental trener etter å ha truffet bunnen under OL i Beijing i 2022. Foto: Joel Marklund / BILDBYRÅN

Familien var også avgjørende for at Vittozzi kom seg ut av den tunge tiden.

– Familien min får meg til å føle meg som Lisa, ikke «Lisa, skiskytteren».



Forrige sesong ble det store vendepunktet. Da ble hun nummer tre i verdenscupen sammenlagt. Vittozzi beskriver det som at hun ble født på ny.

– Alt det harde arbeidet og utholdenheten som fikk meg til å se fremover, ikke bakover, gjorde det mulig å være der og oppleve en suksess som jeg mener er fortjent.



Stafettgullet med de franske lagvenninnene i VM i Oberhof i fjor er øyeblikket hun beskriver som størst.

– Det er et nydelig minne og jeg vil alltid være det med meg i hjertet. Det var som at jeg endelig endte sirkelen av alt jeg hadde vært igjennom, sier Vittozzi.



Hun er flere erfaringer rikere og har klart å vokse på de tungene periodene i livet. Nå tenker hun annerledes som skiskytter enn det hun gjorde før.

– Jeg har vært igjennom tøffe tider der skiskyting ikke var gøy lenger. Det vil jeg ikke skal skje igjen. Så målet mitt er å ha det bra, prøve å ha det gøy, samtidig som jeg gir hundre prosent. Kun da vil jeg se på resultatet.



Vittozzi ligger foreløpig på tredjeplass i verdenscupen sammenlagt denne sesongen.

KAN RELATERE: Tidligere skiskytter og nåværende TV 2-ekspert Tiril Ekchoff kjenner seg igjen i noen av utfordringene Liza Vittozzi har hatt som skiskytter. Foto: Daniel Sannum Lauten / TV 2

– Tøft at hun tør!

– Det er jo vilt å høre at det har gått så langt, sier Tiril Eckhoff.

Italienerens tidligere konkurrent, og nåværende TV 2-ekspert, synes det er sterkt å høre hva Vittozzi forteller om.

– Jeg kan kjenne meg igjen i at du blir redd, men så vil du så mye fordi du har trent for å prøve å skyte ned de blinkene. Da blir det et indre press du legger på deg selv som er ganske tøft å håndtere.

Eckhoff berømmer henne for å være åpen om problemene.

– Det er veldig tøft at hun tør å stå opp og si at hun har hatt panikkanfall. Jeg tror veldig mange toppidrettsutøvere har opplevd noe lignende, men at de ikke tør å si noe om det, sier hun.

Eksperten kan relatere til at problemer på standplass kan være tøft mentalt.

– Det er ganske krevende når du bommer mye! Jeg slet mer med stående skyting, mens Liza hadde et veldig stort problem med liggende skyting. Det var ekstremt mange bom. Hun kunne bomme fire, fem ganger på en skyting. Da blir det en litt svart greie på det å skyte, sier hun.

Måten veteranen har løst problemene, synes Eckhoff er mesterlig.

SKYTEPROBLEMER: Liza Vittozzi har slitt mye på liggende skyting. Foto: FRANCOIS-XAVIER MARIT/AFP

– Da jeg så henne i høst tenkte jeg at hun kom til å vinne verdenscupen suverent. Jeg synes hun har skutt ekstremt godt denne sesongen, men hun har ikke vært i nærheten fysisk. Nå ser jeg at hun går fortere og fortere, så jeg tror det er ei vi må se opp for i VM!