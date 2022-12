Alt ble snudd på hodet: – Det har vært en lang vei tilbake

Anders Fannemel (31) dro til Finland med tanker om å legge opp. Nå er han klar for Hoppuka.

Det har lenge vært stille fra Anders Fannemel. Helt siden skrekkskaden i Wisla sommeren 2019 har han kjempet for å komme seg tilbake på det øverste nivået.

Først nå har han klart det.

Tirsdag var honndølens navn blant de uttatte til den legendariske tysk–østerrikske hoppuka.

– Det har vært en lang vei tilbake, sier Fannemel til TV 2.

– Var i bakhodet

Bakgrunnen for uttaket er to kontinental-renn i finske Ruka forrige helg.

Før rennene var Fannemel klar på at muligheten var til stede for at det kunne bli hans siste konkurranser.

– Det var i bakhodet om at jeg skulle finne på noe annet hvis jeg ikke fikk det til i helga.

Men Fannemel knallet til: Første- og tredjeplass betyr kvoteplass til Hoppuka.

– Det er veldig kjekt å få sånne svar. Jeg har jobbet en stund for dette.

Dagbladet omtalte Fannemels suksess først.

PRØVEHOPPER: Anders Fannemel måtte nøye seg med å være prøvehopper under VM i skiflyging i Vikersundbakken i 2022. Foto: Geir Olsen

Imponert landslagstrener

Tankene om å legge skiene på hylla har vært der en stund for 31-åringen, som satte verdensrekord på 251,5 meter tilbake i 2015.

– Jeg tok en bestemt vurdering i mars at jeg ville gi det et forsøk til. I sesonginnledningen har jeg følt at jeg har hoppet bra, selv om det har vært litt stang ut.

Nå har han for første gang på lenge opplevd litt stang inn. Det betyr skryt fra landslagstrener Alexander Stöckl.

– Det er veldig bra at han tok kvoteplassen. Fannemel har hatt en lang vei tilbake fra skade og får nå være med i hoppuka. Det er helt fantastisk.

FÅR TILBAKE FANNEMEL: Landslagstrener Alexander Stöckl. Foto: Yngve Sem Pedersen / TV 2

Fannemel ble vraket fra landslaget i forkant av årets sesong.

– Jeg har ikke sett ham hoppe så mye. Det tok veldig lang tid før han kunne trene uten smerter. Jeg tror det har vært en lang og hard kamp for ham, sier Stöckl.

Den prestisjefylte Hoppuka arrangeres fra 29. desember til 6. januar.

Psst! Rennet i Innsbruck 4. januar og avslutningsrennet i Bischofshofen ser du på TV 2.