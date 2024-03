Alpinesset trenger én ting for perfekt påske

SESONGEN OVER: Kajsa Vickhoff Lie var ferdig med 2023/24-sesongen forrige uke. Foto: Thomas Bachun / Bildbyrån

Sesongen til den norske alpinprofilen Kajsa Vickhoff Lie over. Nå kan hun nyte påskeferie på Geilo.

I et påskeintervju med TV 2 forteller 25-åringen hva som skal til for en perfekt påske og hvorfor hun er spesielt glad i norsk mat under høytiden.

– Hva skal du i påsken?



– Jeg skal til Geilo, gå langrenn og kanskje litt alpint hvis jeg orker.

I FARTEN: Kajsa Vickhoff Lie. Foto: Marco Trovati / AP / NTB

– Hva skal til for at du får en perfekt påske?



– Sol! That's it.



– Hva er din/familiens mest personlige påsketradisjon?



– Nei, vi har ikke påsketradisjoner. Det er å være ute i solen, gå langrenn, være med venner, ha det gøy og nyte at sesongen er over.

VIL HA SOL: Kajsa Vickhoff Lie har oppskriften for den perfekte påsken. Foto: Per Haugen / TV 2

– Har du noen gang brutt fjellvettregler? Hva skjedde?



– Vi er ikke noe turfamilie, men det er nok ingen skam å snu. Da har jeg nok være ute litt lengre enn jeg burde, men så burde man kunne alle fjellvettreglene også … Det har ikke fått noen fatale konsekvenser.

– Hva er din verste ski-opplevelse?

– Da jeg trynet og skadet meg, det er kanskje en av de verste. Og å være ute i drittvær og gjøre noe i storm – når man må være ute og det er skikkelig dritt.

– Påsken er tiden for krim. Har du selv vært utsatt for noe kriminelt?



– Nei, det har vel bare blitt fartsbøter i Mellom-Europa. Det er nesten ikke meg engang, for jeg bare sover i bilen. Det er vanskelig å vite fartsgrensene i alle land vi kjører forbi. I Sveits blir man tatt hvis man er én kilometer over.

– Bok eller podkast i påsken? Har du en anbefaling?



– Min anbefaling er «Downhill» av Ketil Bjørnstad og Kajsa Lie. Selvfølgelig. Det er en utrolig fin påskebok, så det er bare å kjøre på med den.

Tar til tårene på direkten

– Hva spiser du i påsken?



– Egenlaget mat. Vi er på hoteller, så å kunne kjøre på med noe ost og spekemat ute i solen er veldig, veldig digg. Jeg liker norsk mat, for da har vi kommet hjem til Norge.

– Hva betyr det kristne påskebudskapet for deg?

– Takk Gud for at vi er et kristent land, så vi har ferie hele gjengen.