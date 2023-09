Bilder av Johannes Høsflot Klæbo vekker oppsikt med under to måneder igjen til sesongstart.

I helgen snakket Johannes Høsflot Klæbo ut om konflikten med Norges Skiforbund i et stort intervju med TV 2.

Da hadde Klæbo befunnet seg i Park City i fire uker. Trønderen spisser formen inn mot sesongstart i USA og mye tyder på at han er i rute.

Bildene TV 2s fotograf tok av langrennsstjernen får langrennsekspert Petter Skinstad til å måpe.

– Aldri sett Klæbo så muskuløs som dette, så det blir nok ikke noe lettere å slå han i spurten til vinteren, konkluderer han på X.



VEKKER OPPSIKT: Johannes Høsflot Klæbos legeme vekker oppsikt. Foto: Daniel Sannum Lauten / TV 2 Les mer Foto: Daniel Sannum Lauten / TV 2 Les mer Foto: Daniel Sannum Lauten / TV 2 Les mer

På telefon utdyper han sitt inntrykk.

– Jeg synes Klæbo ser mer muskuløs ut enn han har gjort før. Det kan tyde på at han har tatt noen grep for å hamle opp med sterke karer som Richard Jouve og Federico Pellegrino, som han fikk stryk av et par ganger i fjor. Han har kanskje følt at han har tapt noe på den siste lille råskapen, spekulerer Skinstad.

– Kalven begynner å bli voksen

TV 2-eksperten påpeker at man naturligvis ikke kan legge altfor mye i ett bilde, men føler seg i alle fall trygg på at Team Klæbo ikke overlater noe som helst til tilfeldighetene.

– Når du er solbrun, da ser du gjerne sterkere ut, men dersom det er tatt grep for å bli sterkere … Klæbo og co. gjør lite uten en plan, så om han er blitt sterkere er det for å bli en bedre skiløper på alle måter.

Petter Northug drar parallell til egen karriere.

– Det er veldig forskjellig hvordan du utvikler en kropp i løpet av en karriere. Noen innehar samme fasong fra junior til senioralder, mens andre opplever større muskelvekst gjennom sommerperioden.

– Fra etter Oslo-VM 2011 til VM i Falun 2015 gikk jeg opp tre-fire kilo. Jeg mistet mye av råskapen i motbakker, men til gjengjeld fikk jeg bedre finish i spurt og ble bedre i sprint. Det samme kan skje med Johannes, sier Northug.

AKTIV EKSPERT: Petter Northug jobber som ekspert hos TV 2 og holder seg i form med å gå flere langløp. Her fra Toppidrettsveka på Hitra. Foto: Ole Martin Wold

Northug legger til:

– Johannes ser veldig atletisk ut. Han ser mer ut som en mann nå. Han har alltid vært litt babyface, men nå ser han ut som en sånn angusokse på to og et halvt år. Kalven begynner å bli voksen, som vi sier i Mosvik, sier Northug.

Northug peker på at økt muskelmasse kan gi en spesifikk utfordring:

– Med mer muskelmasse blir det tyngre å henge på 02-dyrene i motbakke.

Team Klæbo har ikke svart på TV 2s henvendelse.

Alt fokus på Trondheim?

Med en mesterskapsfri sesong i vente, tror begge ekspertene Klæbo bruker sesongen for å bli bedre på lengre distanser.

– Klæbo har tatt store steg på distanse de siste årene uten å ta individuelle gull på distanse i mesterskap. Kanskje ser han på årets sesong som en mulighet til å ta nye steg på distanse, sier Skinstad.

– Det Johannes gjorde i sprint som tidlig senior er det råeste vi har sett. Men han ble slått noen ganger forrige sesong, og skal han prioritere distansetrening rått, kan det gå på konsekvens av sprinten. Jeg tror han herder kroppen mer nå, for å lykkes i Trondheim.

Klæbo har ni VM- og fem OL-gull, men ingen av dem har kommet individuelt på distanse. At det skal skje på hjemmebane i Granåsen, tror eksperten står særdeles høyt på lista.

– For han handler det om å være godt nok forberedt til VM i Trondheim. Det hadde smakt utrolig godt med individuelt gull på distanse på hjemmebane i 2025, sier Skinstad.



– Lykkes han der kan han gå ned med flagget til topps. Han har vist at han er verdens beste sprinter, nå gjenstår det å se om han kan vise at han er verdens beste tre- og femmilsløper, sier Northug.

Petter Soleng Skinstad er TV 2s langrennsekspert. Her er han fotografert i sola. Foto: Yngve Sem Pedersen / TV 2

– Han har slitt i mesterskap, men på ingen måte slitt i verdenscupen. Han har en kropp og en måte som egner seg ekstremt godt for det, og så har han fått svi for manglende motbakkekapasitet i mesterskap, mener Skinstad.