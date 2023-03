Advart: – Vet ikke hva jeg går til

Femmila i Holmenkollen. For norske langrennsløpere er få ting større, men i verdenscupsammenheng er det kun herrene som har fått gått 50 kilometer i nasjonalarenaen.

Søndag endrer det seg. For første gang skal kvinnene gå den tradisjonsrike femmila under Holmenkollen Skifestival.

– Det er veldig spennende! Veldig kult at vi får den muligheten. Jeg gru-gleder meg til søndag, sier Ragnhild Haga til TV 2, og legger til:

– Vi vet jo ikke hva vi går til da. Fem mil er langt.

STOR ANLEDNING: Ragnhild Haga og langrennsjentene møtte pressen på kvinnedagen for å snakke om den historiske femmila. Foto: Astrid Pedersen

Fått advarsel – Northug er skeptisk

32-åringen sier hun allerede har blitt advart av sine mannlige kollegaer på landslaget.

– Det er gøy å få testet sine egne grenser. Hva som skjer etter man har passert 30 kilometer. Mange av gutta snakker om at det er da det begynner... Jeg er spent på hvordan vi reagerer på det, sier Haga.

Spent er også TV 2s langrennsekspert Petter Northug. Han frykter at fem mil er for langt.

– Femmila i Kollen er seks runder på 8,6 kilometer. Det er en knalltøff femmil med tanke på høydemeter. Det ser man på forskjellene på herresiden, sier Northug, og tilføyer:

SKEPTISK: Petter Northug er ikke sikker på at femmila blir en suksess. Foto: Jonas Been Henriksen / TV 2

– Jeg mener det er mer enn nok med tremil for damer. Det jeg er redd for er at det er for mye hav mellom båtene og at rennet dermed blir kjedelig.

Northug poengterer også at han gleder seg over at kvinnene får samme mulighet som herrene.

– Jeg er ikke negativ til at de går samme distanser, jeg synes det er riktig at de gjør det. Men jeg er bekymret for avstandene i løpet på akkurat femmila i Kollen.

Haga er glad kvinnene nå får samme mulighet som herrene.

– Jeg føler at langrenn er veldig liketilt i forhold til andre idretter, sier hun.

– Vi har nok mer å gå på i andre idretter, for eksempel at kombinertkvinnene ikke får hoppe i Holmenkollen. Det er på tide, mener hun.

Ekspert: Kvinner bedre enn menn

TV 2s langrennsekspert Petter Skinstad sier at kvinner har bedre forutsetninger enn menn for å gå lange distanser.

– Man ser det fra idrett, for eksempel ultraløp, at kvinner blir desto bedre utover i løpet sammenlignet med menn. Distansen reduserer effekt av mannlige egenskaper som styrke og kraft, men kvinner har mer utholdenhet og trener minst like mye.

EKSPERT: Petter Soleng Skinstad er TV2s langrennsekspert og kommentator. Foto: Yngve Sem Pedersen / TV 2

Likevel tror eksperten at Haga og co. vil kjenne på en smerte de ikke har kjent før i langrennssporet når femmila går på søndag.

– Når man passerer 30-35 kilometer, da begynner rennet for alvor. Den siste nesten timen med skirenn... Da går man tom for krefter, går tom for energi. Det er som en berg-og-dal-bane.

Skinstad kommer med en oppfordring til dem som skal se femmila fra løypen i Holmenkollen.

– Jeg håper publikum møter opp og løfter dem frem. Det er et skihistorisk øyeblikk vi er vitne til.

Ernst (70) til Northug: - Tenk å bli så ræva

Northug tviler på femmilstradisjon

Det internasjonale skiforbundet, FIS, avgjorde før sesongen at kvinner og menn skulle gå samme distanser. Om det fortsetter skal evalueres etter sesongen.

– Jeg synes det er kult selv. FIS får evaluere etter sesongen hvordan det er, sier Haga.

TV 2s eksperter er spent på søndagens renn og hva som skjer med femmila i fremtiden.

– Dret finnes ingen god grunn til at de ikke skal gå fem mil. Så lenge de selv vil er det ingenting som er bedre enn det, sier Skinstad.

– Jeg blir overrasket om femmila for damer blir en tradisjon, konkluderer Northug.