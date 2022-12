Aamodt Kilde tok ny seier: – Helt surrealistisk

Aleksander Aamodt Kilde fulgte opp lørdagens seier med et nytt kjemperenn. Så sjokkerte to andre nordmenn.

Aleksander Aamodt Kilde leverte for andre dag på rad et superrenn i amerikanske Beaver Creek. I Super G søndag var han raskest av alle, og var 20 hundredeler foran Marco Odermatt.

– Det var vanskelig. Det var mørkt, og gikk fort til tider. Jeg måtte være ordentlig på hugget. Deilig å kjenne at jeg er i form, sa Kilde i et intervju vist på TV 3.

Nok en gang snek han seg foran Odermatt. Lørdag vant han utforrennet i Beaver Creek bare seks hundredeler foran sin sveitsiske rival.

Gir hverandre bamseklem etter overraskende superrenn

Kilde var tydelig oppspilt over å ha ledet da han kjørte i mål.

– Helt surrealistisk. Man tror det ikke før man ser det. Spesielt i dag da det var tøft.

Alexis Pintaurault er foreløpig på tredjeplass.

GLEDE: Atle Lie McGrath var strålende fornøyd med sitt renn. Foto: Michael Madrid

Senere i løpet var både Atle Lie McGrath og Lucas Braathen i aksjon. Begge leverte knallgodt. McGrath overrasket stort og kjørte inn til en imponerende 5. plass. Like etter fulgte Braathen opp, og kjørte inn til foreløpig 7. plass.

I målområdet jublet de to slalåmkjørerne hemningsløst sammen etter to gode fartsresultater. Attpåtil i debuten.

– Det var helt sjukt, sa McGrath til TV 3.

I intervjuet avslørte de to sensasjonene et ganske sprøtt veddemål med servicepersonellet på laget. For hvis både McGrath og Braathen skulle klare på usannsynlig vis å komme blant topp 10, vanket det «straff».

– Hvis begge oss skulle bli topp 10, da skulle de gå i tights i en måned, sa McGrath.

– Vi tok dem i hånda på en Thanksgiving-middag foran 25 mennesker, så det skjer, fulgte Braathen opp.

Adrian Smiseth Sejerstad måtte bryte tidlig i sitt renn som førstestartende.