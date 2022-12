14-åring får verdenscup-debuten: – Kan bli verdens beste

I løpet av torsdagen ankom de fleste norske kvinnelige hopperne Lillehammer. Her har de samlet seg for å delta i verdenscupen denne helgen.

En av jentene som ankom Lillehammer litt utpå dagen er 14 år gamle Ingvild Synnøve Midtskogen som måtte fullføre skoledagen sin først før hun kunne kjøre de to timene nordover fra hovedstaden.

– Jeg er veldig spent. Tidligere i høst deltok jeg på et renn som sikret poengene som skulle til for å kunne være med her. For et par uker siden fikk jeg den endelige beskjeden. Jeg ble utrolig glad. Det er jo spennende og stas, sier 14-åringen med et solid smil til TV 2.

Allerede som 4-åring satt hun utfor sin første hoppbakke. Som 8-åring tok hun et valg om å virkelig begynne med hoppingen. Hun har i tillegg alltid likt å gå på ski, så det er derfor kombinert som er idretten hun satser på nå.

Det er imidlertid kun i hopp-konkurransen hun skal delta på i Lillehammer. Følelsen av å sveve nedover bakken er noe hun setter høyt.

– Det er en veldig fin følelse. Det er deilig å bare fly. Man kjenner at man er helt fri i lufta. Jeg hører jo vinden suse, men jeg tenker ikke for mye over det, sier hun.

Hun svarer kontant nei på spørsmål om hun noensinne har vært redd for å sette utfor en hoppbakke. TV 2 møter henne i forbindelse med en treningsøkt på Sats arrangert av Wang Ung.

At hun er fryktløs kommer også frem i et eksempel hun trekker frem på situasjoner hvor ting ikke har gått helt etter planen.

– I sommer så opplevde jeg at skien ikke satt helt på og falt av. Men det gikk helt fint. Jeg måtte sjekke bindingen som var litt løs, vi fikset det og så hoppet jeg etterpå. Man må igjen bare stole på at det man gjør er riktig.

Nå ønsker hun å bruke denne helgen til å få en verdifull erfaring. Målrettet forteller hun om et fokus på å ikke gjøre ting komplisert, men rett og slett bare tenke på arbeidsoppgavene. Til å være 14 år fremstår hun svært moden og målrettet.

– Om jeg ikke får det helt til så går det fint siden jeg er yngst. Det er ikke krise om det ikke går, men jeg har lyst til å klare å kvalifisere meg slik at jeg kan være med på selve rennet. Det hadde vært kult å komme opp mot 75, 80 meter. 70 er ikke så dårlig heller, sier hun og ler.

Tidligere skihopper og nåværende hoppekspert for TV 2 Anniken Mork var trener for Midtskogen fra hun var 8 år og frem til hun var rundt 11 år gammel.

Hun forteller om en ung hopper som virkelig skjøt fart på utviklingen i et rasende høyt tempo. Mork beskriver en hopper som er tøff mentalt og som en unik 14-åring.

– Det er et naturtalent men også en iver og en indre motivasjon som er helt unik. Jeg tror hun må være en av de med flest hopp i Midtstulia. Hun er den som har vært der fra før det åpner og frem til det stenger. Hun har så mange repetisjoner.

EKSPERT: Anniken Mork Foto: Øyvind Brattegard / TV 2

Mork har hele tiden trodd at Midtskogen skulle då verdenscup-debuten som ung. Nå skal 14-åringen prøve noe hun aldri har prøvd tidligere.

Det kommer til å bli en erfaring ikke så mange andre 14-åringen kan vise til.

– Hvor god kan hun egentlig bli?

– Ingvild kan bli verdens beste i det hun velger av kombinert og hopp. Det har hun i seg. I hoppbakken er hun helt unik. Dedikasjonen hun viser er det som kreves for å bli verdens beste.