Vilt straffedrama i toppkampen – ekspertene forbløffet

Molde-Bodø/Glimt 1-3

Det stod 3-1 til Glimt da dramaet startet for alvor, ti minutter etter at Emil Breivik hadde bommet på straffe for Molde.

Verken Kristian Eriksen eller Erling Moe så ut til å skjønne noen ting da Molde ikke fikk straffespark etter en dødball.

Det gjorde heller ikke TV 2s eksperter.

De var klokkeklare på at Eriksen burde ha fått straffe, og stusset på at dommer Sivert Amland ikke ble kalt bort til skjermen utenfor banen.

Se situasjonen i videovinduet øverst.

– Dette er noe vi vil at VAR faktisk skal få bukt med, rene trøyeholdinger. Den der er soleklar, spør du meg, sa Simen Stamsø-Møller.

– Når Kristian Eriksen omtrent må gå til kiropraktor i morgen fordi han blir dratt sånn, synes jeg det er overraskende at VAR ikke gir dommeren mulighet til å se på den. For meg ser det ut som en helt klar holding i drakten til Eriksen, sa Yaw Amankwah i FotballXtra.

Like etter gikk Albert Grønbæk i bakken og fikk straffespark.

Stamsø-Møller stusset igjen, og mente at dansken oppsøkte situasjonen.

– Han er borti ham, men se hva Grønbæk gjør med sin høyrefot, kommenterte han.

Deretter ble det fullt kok etter en sen Patrick Berg-takling.

Og straffedramaet stanset ikke der.

Denne gangen handset Casper Øyvann, og denne gangen var avgjørelsen korrekt, slo Stamsø-Møller fast.

Men Faris Pemi Moumbagna bommet han også, som gjorde at det fortsatt var liv i kampen.

Molde hadde imidlertid ikke et sent comeback i seg.

Dermed har Glimt fått en luke til Viking på andreplass. Nordlendingene har tre poeng å gå på.

– Bodø/Glimt vinner denne kampen fortjent. De ser ut som Norges beste lag, og er soleklare favoritter til å vinne ligaen, sier Stamsø-Møller.

I tillegg gikk Tromsø på et svært overraskende hjemmetap mot Aalesund, som betyr at Glimt har sju poeng å gå på til rivalen i nord.

Det gjenstår seks serierunder.

