Ville VM-bilder: Slettet innlegg om nye rykter

Bildene av en flyvende Carey McLeod vakte stor oppsikt under friidretts-VM i Budapest.

Plankene, som har blitt opplevd som glatte, har vært et hett tema i kjølvannet av mesterskapet.

Tidligere var det et lite plastisin-brett som skilte den lovlige og døde sonen.

Det var opphøyd, og kunne gi en slags bremsende effekt om man bommet, har den svenske profilen Fredrik Samuelsson forklart til SVT.

Nå er det borte, og den døde sonen er på samme nivå som resten.

Den norske lengdehopp-profilen Ingar Bratseth-Kiplesund tegner et bilde:

– Hvis du treffer litt skjevt, så sklir du bare gjennom planken. Og så treffer du tartandekket, der piggene bare setter seg rett ned. Og da stopper det helt opp. Når du kommer i nesten 40 kilometer i timen og skal satse på én fot, sklir og bare alt stopper opp … det er ikke kroppen så veldig glad i.

Trønderen er ikke i tvil: Har man uflaks, kan det være karrieretruende.

– Den videoen som gikk viralt, det er bare flaks at det ikke blir verre skader av det. Folk har røket patella-scenen, menisken og alt som er, sier han til TV 2.

Se sjokkbildene øverst i saken. Video fra NRK.

HOPP-PROFIL: Ingar Bratseth-Kiplesund forteller at han hadde en nesten-ulykke under oppvarming i VM, men at han slapp med skrekken. Foto: Vegard Grøtt / BILDBYRÅN

Nye rykter

Nå spekuleres det på om en endring kan være nær, melder SVT.

I forrige uke gikk Andreas Trajkovsi ut med ryktene. Han er mannen bak den store Instagram-kontoen Jumpers World, som har mer enn 600.000 følgere på plattformen.

Der ble det formidlet at Det internasjonale friidrettsforbundet (World Athletics) kom til å endre planken. Noen timer senere var innlegget slettet, skriver SVT.

– Jeg ble kontaktet direkte av World Athletics, som ba meg ta bort innlegget. De spurte høflig og jeg sa ja, sier Trajkovski til kanalen.

Han la til at han ikke var ute etter å ta forbundet, men at det handlet om å gjøre sporten bedre for utøverne.

En talsperson i World Athletics bekrefter forespørselen overfor SVT.

OPPLYSNINGER: Andreas Trajkovsi har selv en fortid som lengdehopper. Han vil ikke fortelle hvem som er kilden, men sier at det er «veldig trolig» med en endring til innendørs-VM i Glasgow i mars. Foto: Goran Stanzl/PIXSELL

Kiplesund krysser fingrene for at det er grobunn i ryktene.

– Jeg håper virkelig at de endrer det. Det er en helserisiko for utøveren, og den bør ivaretas. Jeg kan ikke se noen grunn til at den planken skal være bedre enn noen andre, sier han.

– De finner et problem

26-åringen kan fortelle om sterke reaksjoner i hoppmiljøet.

– Det kan du trygt si, ler han, og trekker frem en Instagram-kommentar han syntes var treffende:

– «At World Athletics må nok en gang fikse et problem, som aldri har vært et problem». De finner et problem ved å lage ting som egentlig ikke skal være for det bedre. Man tenker kanskje det, men så er det ikke godt nok utprøvd. Og da bør man ikke være redd for å reversere det.

KRITISK: Ingar Bratseth-Kiplesund, som har norgesrekorden med 8,21 meter i lengde. Foto: Vegard Grøtt / BILDBYRÅN

Forbundet viser til en offisiell uttalelse overfor SVT.

«Det tekniske teamet sammenligner ulike faktorer hos hopperne som sko, pigger, avsatsen og hoppteknikk for å se om det finnes en felles forklaring til at noen av idrettene skadet seg og andre ikke. Det er standard prosedyre etter et mesterskap. Evalueringen kommer til å være klar i oktober», heter det i den.

Da endringen trådte i kraft i november 2021, var en del av forklaringen at det ville gjøre det enklere å dømme hoppene.