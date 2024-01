– Ville vise fingeren til alle

Det ble en norsk fiaskodag i Kitzbühel, men det var faktisk halvt norsk på pallen.

Kristoffer Jakobsen (29), som har norsk far, ledet etter første omgang og ble til slutt nummer to – kun slått av tyske Linus Strasser.

– Pappa har ikke noe svensk pass, han er bare norsk, gliser Jakobsen i seiersintervjuet med TV 2.

Andreplassen smakte ekstremt deilig for 29-åringen, som har fått mye pepper for å kjøre ut for ofte.

– Jeg funderte på om jeg skulle spille inn en video der jeg viser fingeren til alle som er så jævlig drøye, sier Jakobsen til TV 2.

– Folk er ekstremt stygge

Etter å ha blitt nummer elleve i Gurgl, har han kjørt ut i førsteomgangen i Madonna di Campiglio, Adelboden og Wengen.

Det har utløst meldinger som har gått inn på Jakobsen.

– Folk er ekstremt stygge, de skulle hatt seg en jævla ørefik, sier han, og legger til:

– Det er viktig å vise at man er verdt det, det er deilig å få det ut.

Før rennet var han negativ til egne sjanser.

– Det er en spesiell bakke som ikke passer meg, og etter å ha kjørt ut tre ganger på rad føles det dessverre ikke topp å komme dit. Jeg forventer ikke noe superrace, selv om jeg alltid går ut og satser alt. Topp 15 er bra for meg der, sa han til Dagens Nyheter før rennet.

MER JUBEL I VENTE? Til uken skal Jakobsen kjøre i en bakke han faktisk liker. Foto: Sergio Bisi/IPA Sport

Har vurdert å kjøre for Norge

Onsdag er det duket for en TV 2-sendte slalåm i Schladming, og skal man tro det han sa til DN før Kitzbühel er det all grunn til å se opp for Jakobsen der også.

– Det er en bakke som passer meg ekstremt bra, meldte han før søndagens superrenn.

Jakobsen innrømmer til TV 2 at han har vurdert å kjøre for sin fars hjemland, men om noen venter at han skal melde overgang til Norge, så venter de nok forgjeves.



– Det er klart jeg har hatt det i tankene. Jeg har vært mye i Norge, farmor bor der og jeg har stor slekt i Norge, men jeg har det faktisk veldig bra i Sverige, smiler han.

TV 2s kanaler sender både storslalåm og slalåm fra Schladming tirsdag og onsdag.