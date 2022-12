Ville spurt Thingnes Bø: – Hva er det du holder på med?

* Se skiskyttersprinten fra Le Grand Bornand fra klokka 13.30 på TV 2/TV 2 Play

– Er du blitt skiskytingsekspert nå?

Johannes Thingnes Bø smiler bredt når han får øye på Petter Northug i franske Le Grand-Bornand, der verdenseliten i skiskyting konkurrerer denne uka.

– Jeg skal være mest på skytebanen framover, flirer Northug.

Den gamle langrennskongen har faktisk sølv og bronse fra 15-årsklassen i NM i skiskyting å vise til av meritter. I tillegg fikk han skiskyttergevær til konfirmasjonen, men det ble solgt etter kort tid da han fikk mer lyst på moped.

HERJER: Johannes Thingnes Bø går styggfort om dagen, og har vunnet fire av fem renn. Foto: Andreas Schaad

– Skal ikke være mulig

Det Northug måtte mangle av kunnskap på skytebiten, kompenserer han uansett med sin enorme spisskompetanse på skigåingen.

Og der har han analysert hva som gjør at Johannes Thingnes Bø tilsynelatende driver en helt annen idrett enn konkurrentene så langt i sesongen.

Ikke bare har stryningen vunnet fire av de fem første rennene, han har fullstendig smadret resten av feltet på farten i sporet.

Thingnes Bø har sett repriser av renn han har vunnet, uten å bli veldig mye klokere.

– Når jeg har følt at jeg har gått veldig bra, og sett på tidene, har jeg tenkt at jeg får se en reprise av hvordan dette egentlig så ut. Men det ser ikke ut som jeg går så fort! klager stryningen til Northug.

Det er imidlertid et synsbedrag, og det kanskje aller råeste eksemplet kom på sprinten i Hochfilzen i forrige uke.

PARKERT: Franske Quentin Fillon Maillet er blant de raskeste skiskytterne i sporet, men differansen opp til Thingnes Bø sist uke var sjokkerende for ekspertene. Foto: JOE KLAMAR

Sammenlignet med forrige sesongs suverene verdenscupvinner, Quentin Fillon Maillet, gikk Thingnes Bø 20 sekunder raskere på de første 3,3 kilometerne.

På neste sløyfe gikk han ytterligere 27 (!) sekunder raskere, før han igjen var 20 sekunder raskere på den tredje og siste runden.

Særlig andrerunden foran stående skyting - der han var nesten halvminuttet raskere enn franskmannen - fikk mange til å stusse. Deriblant Ole Einar Bjørndalen.

– Det er sinnssykt mye. Det skal ikke være mulig, for det tilsvarer en lang motbakke. Og det er en fersk olympisk mester han gjør det mot, sier Bjørndalen.

Vanvittige raske armer

Ekspertkollega Northug har studert en rekke klipp av Thingnes Bø fra de siste par ukene, og mener han har noen forklaringer på hva som gjør stryningen så spesiell.

– Jeg synes det du gjør teknisk i sporet er vanvittig bra, sier han henvendt til Thingnes Bø.

– Du er flink til å gå på tunge gir i dobbeldans, tyngre enn de andre, og setter skia i lengderetningen så du får synkronisert hofte og overkropp. Og en annen ting jeg er veldig fan av når det gjelder deg, er at du akselererer og har raske armer, som gjør at du setter deg selv i de gode posisjonene hver gang og får trykk mot underlaget, sier Northug.

I Hochfilzen la han merke til at de som forsøkte å henge på Thingnes Bø i motbakkene rett og slett ikke greide å matche frekvensen.

HAR ANALYSERT THINGNES BØ: Petter Northug og Ole Einar Bjørndalen. Foto: Ingrid Wollberg / TV 2

– Jeg kikker på padlingen din også, og mener fribeinet er nøkkelen til at du skaper stor framdrift. Mange bruker det som hvilebein, men du setter faktisk fribeinet rett ned og går rett på skyv, og så har du vanvittig raske armer. Er det noe du tenker på selv? At du akselerer med armene? spør Northug.

– Det er hyggelig å høre fra kongen selv, gliser Thingnes Bø, og fortsetter:

– Det er absolutt noe jeg tenker på. Padlingen er noe jeg har jobbet en del med, og jeg synes det er vanskelig å gå skikkelig bra teknisk. Det blir gjerne at du prøver å gå så billig som mulig. Jeg tenker egentlig mer på at jeg ikke skal ha laktat, enn at jeg skal gå bra på ski, svarer Thingnes Bø.

Fikk uventet telefon

Ole Einar Bjørndalen var lagkamerat med Thingnes Bø i fem år. Hvis han opplevde å bli parkert i sporet, slik de fleste av konkurrentene blir om dagen, er han ikke i tvil om hva han ville gjort.

– For det første ville jeg gått til Johannes og pratet med ham. «Hva er du holder på med?», liksom. De beste er flinke til å fortelle hva de gjør. Jeg ville tatt en dialog med ham på det, og med treneren min, og funnet en vei. Det trenger ikke være en retning som Johannes gjør, men en justering på det du selv gjør, og så snapper jeg kanskje opp, sier Bjørndalen.

RINGTE BJØRNDALEN: Da Bjørn Dæhlie var på toppen av langrennstronen, ble han så nysgjerrig på gjennombruddet til Ole Einar Bjørndalen at han inviterte ham hjem til Nannestad. Foto: Heiko Junge

I 1998 fikk han en uventet telefon fra en av Norges største vinterhelter gjennom tidene.

– Jeg hadde slått gjennom og vunnet mitt første OL-gull, og så stilte jeg opp i militært VM i langrenn der jeg ble nummer 2 og knuste alle de norske langrennsløperne. Samme kveld ringte Bjørn Dæhlie meg, og ville vite hva jeg gjorde på trening. Det er sånn de beste i verden gjør, de ringer hverandre når de lurer på ting.

– Hva fortalte du Dæhlie?

– Han ba meg hjem til Nannestad. Vi løp sammen i 2,5 timer. Jeg har aldri lært så mye selv, og han lærte kanskje noe av hva jeg hadde gjort, sier Bjørndalen.

VOLDSOM KRAFT: Petter Northug er fascinert av de tunge girene Johannes Thingnes Bø går på - og hvor raskt han er tilbake i posisjon med armene sine. Foto: Andreas Schaad

Tror smellen kommer

Men både Bjørndalen og Northug er overbeviste om at konkurrentene vil nærme seg Thingnes Bø i tiden som kommer, også når det gjelder langrennsfart.

Blant annet fordi mange av dem har et bredere treningsgrunnlag og ennå ikke har nådd sitt høyeste nivå.

– Jeg ser at en del av de utenlandske konkurrentene trenger en del flere skirenn for å komme i form. Jeg tror Johannes vil få mer konkurranse på nyåret. Da blir det tøffere for ham å være kongen i sporet, sier Northug.

Bjørndalen er inne på det samme, selv om han mener at Thingnes Bø akkurat nå er på sitt mest sprudlende.

– Når Johannes er på sitt beste, ser han utrolig mange andre løsninger på hvordan han kan bli enda bedre. Nå er han på sitt mest kreative. Han vinner med stor margin, og likevel ser han at han kunne gått mye råere. For eksempel på jaktstarten i Hochfilzen, da han tapte 35 sekunder på sisterunden og tasset i mål. Likevel hadde han beste langrennstid. Det er liksom en lek for ham, nesten litt flaut. For han ser at han kan gå enda fortere og skyte enda fortere. Så pusher han det, og pusher det, og så smeller det en dag. Da går han litt for langt, og så begynner han å tape renn, sier Bjørndalen.