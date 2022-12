– Vil vise verden at vi er best

SKIFTER SIDE: Ines og Leyla, som bor i Paris, var marokkanske supportere under kampen mellom Frankrike og Marokko. Nå skifter de to side og holder med Frankrike før finalen på søndag. Foto: Santiago Vergara/TV2

– Vi er i finalen. Det er utrolig, roper Emma, Maiwan og Marion, som feiret Frankrikes finaleplass i Paris i natt.

Skuffelsen var tydelig hos de marokkanske supporterne. Med medbrakt musikk og høyttaler danset de likevel nedover paradegaten i Paris.

– Ja, vi er skuffet. Men nå skifter vi side og heier på Frankrike, sier fransk-marokkanske Inez.

Sammen med Leyla og flere andre venner svelger hun skuffelsen og feirer Marokkos plass i bronsefinalen.

FEIRET SAMMEN: Franke og marokkanske fotball-tilhengere feiret side om side etter kampen. FOTO: Santiago Vergara/TV 2

Det var naturlig nok flest franske flagg under feiringen, etter at Frankrike kapret finaleplassen i fotball- VM. Søndag møtes Argentina og Frankrike. En drømmefinale med stjernene Kylian Mbappé fra Frankrike og Lionel Messi fra Argentina i hovedrollene.

– Vi skal vise at Frankrike er best i verden. Vanligvis vinner ikke et land to ganger på rad. Å forsvare tittelen i finalen er helt utrolig, sier Marion.

Hun og flere venninner hadde sett semifinalen på en bar langt unna Champs Elysées. Etter kampen spanderte de en taxi for å være med på nattens feiring i skyggen av Triumfbuen.

– Stemningen er helt utrolig. Vi elsker det!

Tungt politioppbud

Over 10 000 politifolk var utkommandert i hele Frankrike for å passe på at feiringen ikke sporet av. Rundt 5000 av dem var på plass i Paris.

DØDE: I Paris ble 115 personer arrestert i forbindelse med feiringen av finaleplassen til Frankrike. Sør i Frankrike, i Montpellier ble en 14 år gammel gutt påkjørt og drept.

Politioppbudet var tungt mellom Triumfbuen på toppen av paradegaten og helt ned til Concorde-plassen i andre enden av den berømte gaten. Omtrent hver tiende meter stod det en politibil. Politiet var bevæpnet med køller, skjold og tåregasspistoler. Noen også med tyngre våpen.

Nedover Champs Elysées kjørte utover natten en konstant konvoi av tutende biler. Folk hoiet og skrek, og hang ut av bilene helt til en politibetjent kommanderte de inn igjen.

I kvartfinalen lørdag, da Marokko kvalifiserte seg til semifinalen, ble rundt 100 personer arrestert på grunn av bråk. Natt til torsdag ble minst 115 personer arrestert i Paris i forbindelse med bråk etter kampen. Sør i Frankrike, i byen Montpellier ble en 14 år gammel gutt påkjørt og drept. Det er mistanke om at sjåføren hadde promille.

Årets sensasjon

BRONSEFINALE: Marokkanske Sarah, som er en av mange marokkanere i Frankrike hadde ønsket seg finaleplass, men innser at Frankrike er et bedre lag. Foto: Santiago Vergara

Marokko har vært årets sensasjonslag, og skal spille bronsefinale mot Kroatia. Onsdag formiddag var det god stemning på markedet i kvartalet Barbes i Paris. Sarah har bodd mange år i Frankrike, men er opprinnelig fra Marokko. Suksessen i fotball-VM har vært en stor opptur for fransk-marokkanere.

– Frankrike har vunnet flere ganger, nå er det vår tur, sier hun.

Hun innrømmer at det franske laget er bedre, og at en plass i bronsefinalen er tross alt en stor seier for Marokko.

På baren Le Baron Rouge omtrent midt i Paris, traff vi tidligere på onsdagen den gamle fagforeningskjempen Eric Bigonneau. Frankrike trenger denne seieren, mente han.

TRENGER SEIER: Eric Bigonneau mener Frankrike trenger en opptur i en tid hvor mange sliter med å få endene til å møtes. Foto: Santiago Vergara/TV 2

– Mange i Frankrike sliter, og lever i fattigdom. En seier vil ikke gi folk mer penger, men det kan være en opptur, sier Eric.

Søndag står kampen det om det gjeveste trofeet i Qatar.