– Vil verken bekrefte eller avkrefte det

Norske idrettstopper forteller om evalueringen etter Gjert-bråket som oppsto under VM i Budapest.

I fjor vinter ble det kjent at trenersamarbeidet mellom Gjert og sønnene Henrik, Filip og Jakob var brutt.

Under friidretts-VM i Budapest i august ble det mye støy etter at Gjert, som nå er trener for Narve Gilje Nordås, ikke fikk akkreditering til mesterskapet.

TV 2 spør Tore Øvrebø, toppidrettssjef i Norges Idrettsforbund og olympiske og paralymiske komite, om en akkreditering til Gjert har vært oppe på bordet til OL i Paris 2024.

– Det er veldig viktig å ivareta interessene til utøverne. Narve er en av de og friidrett er en av de idrettene. Det betyr at på lik linje med alle andre idretter, er det veldig viktig at prosessen blir som i de andre idrettene, sier Øvrebø.

RIVALER: Jakob Ingebrigtsen og Narve Gilje Nordås, som har Jakobs far, Gjert Ingebrigtsen som trener. Foto: Vegard Grøtt / BILDBYRÅN

– Mye kan skje

Toppidrettsjefen understreker at det ikke er bestemt at det bare er i friidrett ting er litt «krevende».



– Vi skal lage en best mulig tropp og støtteapparat for de utøverne som faktisk skal ut å prestere. Da må vi også jobbe med trygghet i teamet, og med alt mulig for å få optimale prestasjonsbetingelser for utøverne. Det gjelder også i friidrett.

– Det var det diplomatiske svaret, men kan Gjert få akkreditering til OL?

– Det er ikke det diplomatiske svaret. Det er det reelle svaret. Det er det svaret du får, uansett hvor mange ganger du stiller spørsmålet.

– Det er altfor tidlig i prosessen. Vi er i september og OL er i juli neste år. Det er mye som kan skje og det er lange prosesser. Jeg verken bekrefter eller avkrefter noen akkrediteringer på dette tidspunktet, ikke engang min egen, sier Øvrebø.

Narve Gilje Nordås varslet onsdag et oppgjør overfor NRK, og sa han var lei av «ubehagelig» stemning.

– Det er vanskelig å si, men noe må skje. Et eller annet oppgjør blir det i hvert fall fra min side. Jeg kan si så mye som at det kommer til å komme noe, sa Nordås til kanalen.



TV 2 har tidligere avslørt årsaken til akkrediteringsnekten:

Sentrale kilder i forbundet bekreftet at Gjert ikke fikk det fordi de trodde at Jakob ville prestere bedre uten faren i troppen.

PÅ PLASS: Gjert Ingebrigtsen og kona Tone, her avbildet under en medaljeseremoni i VM. Foto: Beate Oma Dahle

– Alt er åpent. Vi er nødt til å jobbe med å få de forskjellige faktorene på plass og derfor sier jeg det er en del av en prosess, sier Øvrebø om situasjonen nå.



TV 2 har prøvd å få en kommentar fra Gjert Ingebrigtsen, uten hell.

I Budapest dukket han opp på medaljeseremonien sammen med mamma Tone.

– Det var fint, men samtidig litt vemodig for farshjertet å være der. Så jeg kjente både stolthet og vemod, uttalte Gjert til TV 2 etterpå.

Ordknapp

Jakob ble spurtslått i kampen om VM-gull på 1500-meter og tok sølv. Narve Gilje Nordås kunne juble for bronse.

Under mesterskapet var det et massivt medietrykk rundt Jakob, Narve og Gjert.

– Det ble mye bråk i sommer, det har dere merket dere, jeg vil tro det er litt på agendaen på et prinsipielt grunnlag?

– Det er et prinsipielt svar du får, da har du skjønt at det er på et prinsipielt grunnlag, sier toppidrettsjef Øvrebø.

– Det er under diskusjon?

– Som alt annet i forberedelsene til lekene i Paris.

BESTEMMER: – Det er mitt ansvar, forteller toppidrettssjef Tore Øvrebø. Foto: Tuva Åserud / NTB

– Er det du som bestemmer det endelige svaret?

– Det er mitt ansvar til slutt. Det er et tett samarbeid med forbundet selvfølgelig, men det er jeg som tar ut troppen.

– Avgjørelsen ligger ganske langt frem i tid, så man kan ta det helt piano, smiler Øvrebø.

Sportssjef i friidrettsforbundet, Erlend Slokvik, opplyser også at de er i gang med planlegging for hvordan OL skal se ut.

– Vi har hatt møter med Olympiatoppen om veien der. Så har vi kjørt evaluering med både utøvere og trenere. Vi har nå samtaler med hver enkelt utøver og trener, da i forhold til hvordan ting har vært, hvordan sesongen har fungert og hvordan man skal legge det opp neste år.

– Vi er i hele den prosessen og det knytter selvfølgelig også opp mot laguttaksbiten. Vi jobber med hele den biten, legger Slokvik til.

– Kan du være enda mer konkret?

– Vi snakker med alle utøverne som har vært i VM og vært tilknyttet landslaget. Alle trenerne, støtteapparat og alle som er aktuelle for landslaget neste år har vi personlige samtaler med, sier sportssjefen.

EVALUERING: Erlend Slokvik forteller om samtaler etter VM i Budapest. Foto: Gorm Kallestad / NTB

– VM har vi evaluert og hvordan alt fungerte der nede. Så er det nå fokus på hvordan vi skal optimalisere opp mot OL, fortsetter Slokvik.

Slokvik forteller at han selv tok opp Gjert-saken på evalueringen.

– Jeg spurte om det. Tilbakemeldingen har vært at det påvirket veldig lite, utenom de som var involvert. I media var det en stor snakkis og for meg ble det veldig mye jobb. For resten av troppen påvirket det veldig lite.

– Kan Gjert få akkreditering?

– Det er det ingen konklusjoner på. Når det gjelder OL er det Olympiatoppen som har siste ordet. EM er det vi som bestemmer, forteller sportssjefen.

– Er det sånn at man håper og løse det til beste, slik at man slipper fokuset og stormen som var?

– Det vet jeg ikke. Det synes litt fastlåst internt i familien, men vi må prøve å tilrettelegge så godt vi kan for alle utøvere som skal prestere, svarer Slokvik.

Jakob Ingebrigtsen og Elisabeth Asserson Ingerigtsen giftet seg sist lørdag. På vielsen var ikke pappa Gjert å se.

Det ferske ekteparet er for tiden på bryllupsreise i Maldivene.