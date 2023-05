Vil ta grep etter «grusomme» scener: – Flaut

Nadderud-matten høster igjen massiv kritikk, denne gang etter 1-1-kampen mot Sarpsborg.

– Dette er en gjeng som er dypt fortvilet over at dette stjeler mye av fokuset. Det blir stor negativitet rundt klubben fordi banen rett og slett er elendig, er TV 2s fotballekspert Jesper Mathisen knallharde dom.

I oppgjøret mot Sarpsborg kunne man av TV-bildene se det utspille seg komiske scener:





– Flaut

Daglig leder i Stabæk, Jon Tunold, forteller til TV 2 at klubben skjemmes over forholdene.

– Den er dårlig, det er ikke tvil om det. Det er flaut når vi får gjester her og skal spille kamp her, sukker Tunold.

Debatten ble også tatt opp i søndagens Fotballkveld.

– Det er sagt mye om denne banen, men den er grusom og faktisk verre enn noen gang. Det kommer til å ta tid før den blir bra igjen, sa TV 2s fotballekspert Erik Thorstvedt.

Planen er at det skal legges kunstgress på den nye stadionen, som er forventet klar neste sesong, men den daglige lederen opplyser at det kan skje endringer allerede i sommer.

– Kanskje kan vi skifte til kunstgress allerede i år. Det er vanskelig å si, det dreier seg om økonomi. Det er et stort prosjekt å bygge stadion og det ligger ikke midler til å gjøre grepet som var planlagt å gjøre neste år.

– Vi må se om det er midler til det. Det blir en gang i løpet av sommeren hvis det blir gjennomført, fortsetter Tunold.

Nedslående beskjed

Stabæk-lederen kommer også med dårlige nyheter. Han spår at banen ikke vil bli bra før en gang i juni.

Dette fordi både kvinne- og herrelagets bruk av banen vil gjøre at den ikke får ro.

– Det har vært kaldt om nettene helt inn til nå, så før du får nærmere ti grader om natta vil ikke dette gro og feste seg ordentlig. Halvannen måned eller en drøy måned, vil jeg tro.

På spørsmål om det finnes noen alternativ svarer Tunold at de har gjort alt de kan for å få flyttet kampene.

– Den trenger ro for at vi kan gjøre et ordentlig grep her, det fikk vi ikke til. NFF ønsket ikke å flytte kampen mot Sarpsborg, sier Stabæk-lederen.

TV 2 har vært i kontakt med konkurransedirektør i NFF, Nils Fisketjønn, som foreløpig ikke har besvart våre henvendelser.

Ifølge Tunold er det fullt mulig å flytte en av Stabæks serierunder for å legge til rette for banehvile.

– Det er ingen av lagene vi spiller mot nå som er i Europa, så det er fullt mulig å finne en annen dato, men det har ikke vært ønskelig. Da må vi bare gjøre det beste ut av det, sier han.

Tunold er samtidig lei av all den negative omtalen klubben har fått.

– Det har vært mye prat om det, altfor mye. Jeg skjønner at det har vært reaksjoner, men nå er den som den er. Det er ikke så så mye mer og si om det.

Stabæk-kaptein Fredrik Krogstad fortvilte også over forholdene søndag.

– Det er fryktelig tørt. Det er hakke verre nå enn det har vært tidligere. Det er utfordrende når vi ikke har trent der selv. Det er vanskelig, såpass ærlig må man være, sa Krogstad.