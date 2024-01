Vil skremme vekk Liverpool og Real Madrid med superkontrakt

Den franske storklubben skal ha tilbudt 25-åringen kontrakt verdt 1,1 milliarder kroner per sesong. Her er dagens fotballrykter!

Kylian Mbappés kontrakt med Paris Saint-Germain går ut til sommeren, men klubben gir ikke opp kampen for å beholde gullkalven på Parc des Princes. 25-åringen har fått nytt kontraktsforslag verdt tre ganger så mye som Real Madrids siste tilbud - 100 millioner euro (ca. 1,1 milliarder kroner) per sesong. Dette melder Mirror.

Liverpool og Arsenal skal være interessert i å signere Wolverhamptons 22 år gamle algeriske forsvarsspiller Rayan Ait-Nouri, melder Football Transfers.

Teamtalk kan melde om at Liverpool helst vil beholde sin spanske midtbanemaestro Thiago Alcantara, men 32-åringen får oppmerksomhet fra den brasilianske klubben Flamengo, og fra den saudi-arabiske klubben Al-Ettifaq.

Brentford har kommet til verbal enighet med Tottenham om et utlån for spanske Sergio Reguilon, uten at det er en kjøpsklausul involvert. Dette ifølge overgangsguru Fabrizio Romano på X.

Middlesbrough har kontaktet Manchester United for å låne den ivorianske vingen Amad Diallo, men etter at 21-åringen har imponert på trening vil de røde djevlene helst beholde gutten. Dette melder Daily Mail.

Ifølge 90min er Liverpool og Brighton fortsatt interessert i Chelseas engelske forvarsspiller Levi Colwill. Dette til tross for at 20-åringen skrev seksårskontrakt med London-klubben forrige sommer.

José Mourinho var ferdig som Roma-manager tirsdag, og allerede snakkes det om nye klubber for 60-åringen. Ifølge Express skal en retur til Porto være mest sannsynlig. I så fall blir det et hjertelig gjensyn med klubben Mourinho førte til Champions League-suksess i 2004.

Daily Mail kan melde om at Arsenal er i samtaler med Besiktas for å få i stand en overgang for London-klubbens portugisiske forsvarer Cedric Soares. 32-åringen er inne i sine seks siste måneder på Emirates.