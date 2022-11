Vil opprette en tredje kjønnskategori i idrettens databaser

Styret i Norges Idrettsforbund vil at personer skal kunne registrere seg i idrettens systemer som noe annet enn bare mann eller kvinne. Samtidig ber de om at det settes begrensninger på transpersoners deltakelse i toppidretten.

Det kom frem da NIF-visepresident Vibecke Sørensen la fram idrettsstyrets vedtak på et møte for pressen fredag morgen.

Der var et av vedtakene følgende:

«Idrettsstyret ber generalsektretæren se på om, og hvordan, det kan etableres en tredje kjønnskategori i NIFs sentrale database, slik at ikke-binære kan slippe å bli tvunget inn i en kjønnskategori de ikke identifiserer seg med».

– Det er ikke idrettens jobb å tvinge dem til å definere seg som ett kjønn, sier Sørensen.

En slik ordning vil ikke presse frem en nye konkurransekategori, presiser NIF, men barn og unge vil med andre ord kunne defineres som noe annet enn «gutt» og «jente» i NIFs systemer.

– En slik kategori vil bety at medlemmene kan registreres som noe annet. Det vil ikke få konsekvenser for konkurranser. Det er ikke satt noen tidshorisont på arbeidet med å få dette på plass, men administrasjonen skal nå følge dette opp, sier seniorrådgiver for verdiarbeid i NIF, Håvard B. Øvregård.

Begrensninger for transpersoner i toppidretten

Videre ble det presentert at idrettsstyret også har fattet vedtak som til en viss grad kan begrense transpersoners deltakelse i kvinneklassen, et tema som har vært mye diskutert spesielt i internasjonal friidrett de siste årene.

«Idrettsstyret ønsker at det i toppidrett kan settes rammer for å bevare kvinnekategorien som en meningsfull konkurransekategori, og at det derfor kan settes rammer som har en konsekvens at ikke alle som identifiserer seg som kvinne automatisk kan delta i kvinneklassen», lyder vedtaket.

Vedtaket er i all hovedsak myntet på toppidretten.

Idrettsstyret presiserte at slike begrensninger ikke er tenkt for breddeidretten, og at inkludering for alle fortsatt skal stå sentralt.

Det er de ulike internasjonale særforbundene som har makten til å definere rammene for toppidretten, men vedtaket til NIF vil sannsynligvis bidra til å legge press på at reglene blir tydeligere på tvers av ulike idretter for hva som avgjør hvem som kan delta i de ulike klassene.

I sommer gjorde blant annet Det internasjonale svømmeforbundet (FINA) vedtak som gjør det betydelig vanskeligere for transpersoner å kunne delta i kvinneklassen, men de fleste av de største internasjonale idrettene mangler lignende vedtak.