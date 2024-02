– Vil ikke rippe opp i det

Helene Marie Fossesholm er påmeldt norgescuprennene i langrenn som arrangeres i Nes denne helgen.

22-åringen har planer om å delta i både lørdagens 10 kilometer i fri teknikk og søndagens 20 kilometer i klassisk stil.

Dette kommer over et år etter hennes siste deltakelse i verdenscupen. Der oppnådde hun en 15.-plass på 10 kilometer i fri teknikk i Les Rousses den 27. januar.

Etter en lang periode med motgang fortalte hun i høst at hun tok en pause fra all konkurranselangrenn.

– I høst fikk gleden seg en liten brist, jeg har ikke helt vært meg selv, verken fysisk eller mentalt. Det går mye bedre nå, men jeg må ta ting i riktig rekkefølge og gå alle trappetrinnene, sa Fossesholm på en pressekonferanse i Holmenkollen 21. november.

Klar for comeback

– Jeg gleder meg til å gå skirenn. Om formen er bra får vi svar på i helgen. Jeg tror den skal være helt grei. Samtidig har jeg ingen resultatforventninger, sier Fossenholm til NTB.

Hun ber om å bli trodd på at magefølelsen ikke sier noe om akkurat hvor hun står formmessig.

– Bånn i bøtta er det nok ikke. Hvordan den er på skalaen fra bånn i bøtta og oppover, er jeg litt usikker på. Det er uansett ikke der det ligger. Fokuset mitt er å få til et godt skirenn, sier Fossesholm.

SPENT: Fossenholm gleder seg til helgen Foto: Javad Parsa / NTB

Overskudd

– Jeg har trent ganske normalt over en lang periode, men har ikke på noen som helst måte overdrevet. Jeg har hatt kvalitet på hardøktene, og har samtidig lagt til rette for å ha overskudd, sier Eiker-løperen.

Når hun eventuelt kan være tilbake i verdenscupsirkuset er et åpent spørsmål.

– Det får vi se. Det er bare hvor fort man går på skirenn som bestemmer det, sier Fossesholm.

De kommende verdenscuprennene i USA og Canada går uten henne. Deretter er det NM. 22-åringen vil ikke spekulere hva som må til for at landslagsledelsen skal gi det grønne lyset.

– Jeg er feil person å spørre om det. Det er utenfor min kontroll, ler Eiker-løperen.

Vurderte å legge opp

Til TV 2 fortalte Fossesholm i november at hun vurderte å legge opp.

– Jeg har vært innom tanken, og det er ikke så unaturlig når det går trått, og du gang på gang får et slag i trynet. Jeg har absolutt vært på tanken, men jeg har kommet til den samme konklusjonen hver gang:

– Kanskje ville jeg hatt det bedre akkurat nå ved å ikke drive med langrenn, men det er jo derfor jeg tar en pause og kjenner litt på gleden. Jeg hadde angret så fælt, for jeg er en person som ikke ønsker å gi seg. Det er jo dette jeg elsker mest i verden, konstaterte hun til TV 2.

Foran comebacket vil hun imidlertid ikke dvele over det hun har vært gjennom.

– Nå er det skirenn som gjelder. Jeg vil ikke rippe opp i det nå. Den tunge perioden er jeg forhåpentlig ferdig med. Jeg har i hvert fall kommet meg opp av den gropen. Jeg sa litt i høst om hvordan det har vært, og jeg la ikke noe mellom da. Det har selvfølgelig vært tøft, men det er ikke synd på meg, smiler landslagsløperen.

Hun er ikke den eneste på landslaget som har slitt i vinter. Ingvild Flugstad Østberg konkurrerer i øyeblikket heller ikke, og flere andre lagvenninner har også støtt på problemer.

– Denne sesongen har vi hatt veldig uflaks med at alt har kommet på samme tidspunkt. Det gjelder både meg, Ingvild og de andre jentene som har vært mer syke. Jeg skal ikke stå her og evaluere og gruble for mye rundt det. Det er mange grunner til at det har vært som det har vært, sier Fossesholm.