Vil hindre at toppklubbene henter stadig yngre spillere

Akademier og mer penger i toppklubbene gjør at unge spillere vraker moderklubben til fordel for en toppklubb. Nå skal Fotballforbundet se på retningslinjer og økonomisk kompensasjon.

Få saker skapte stor debatt på helgens fotballting, foruten en sak som NFF Buskerud hadde fremmet om spillerutvikling.

NFF har åpnet for at toppklubber kan tilby ekstratilbud for barn på 10 og 11 år.

Buskerud mener kalenderåret de fyller 12 er tidlig nok, samme alder som landslagsskolen nå omfatter.

– Akademiene flytter alderen nedover, sa kretsleder Bjørge Kleppe fra talerstolen.

Og fulgte opp med at mange breddeklubber opplever at det er uheldig at barn trekkes inn mot toppklubbene i tidlig alder.

– La barn være barn - kjør debatt, åpnet Kleppe.

Dette er en sak kretsen har vært opptatt av i mange år.

– Vi i NFF Buskerud er bekymret for at et ekstratilbud for 9 og 10 åringer i toppklubbene vil, uavhengig av hva som er skriftlig nedfelt, bli oppfattet som satsingstiltak, sier Kleppe til TV 2.



De frykter barn kan ende opp med å bli kjørt timevis i uken for å spille fotball.



– Ingen barn blir bedre fotballspillere, lagkamerater eller øker sin sosiale trening av å kjøre lange avstander til og fra treninger, fortsetter Kleppe



Han fikk bred støtte fra salen på årets ting.

– Spillerne blir hentet til toppklubbene stadig tidligere, men får stadig mindre igjen i kroner og øre, uttalte Hugo Magne Kjelseth, leder av Norsk ligafotball.

Cato Haug fra Norsk Toppfotball mener dagens Akademiklassifisering nå stimulerer til å hente spillere tidlig.

– Det kan vi gjøre noe med, og det kan vi endre. Vi kan også endre at når toppspiller selges bør det kanaliseres mer tilbake til klubben den er fostret opp i, sa Haug.

Han lanserte også en omformulering av begrepet akademiklassifisering til «Kvalitetsklubb topp», slik man i dag har kvalitetsklubb for bredden.

Mister hele årskull

TV 2 har tidligere belyst temaet om kampen om fotballtalentene, og fremveksten av private akademi.

Forslaget fra NFF Buskerud ble støttet av flere av toppklubbene, blant annet Brann og Rosenborg.

Også fra fotballpresident Lise Klaveness, som anbefalte at det gjøres en analyse av hvordan toppklubbenes økte økonomi påvirker hensynet til talentutvikling.

– Jeg ser for meg en transparent rapport som involverer hele fotballen, med anbefalte tiltak før tinget neste år, sa Klaveness.

Men Trøndelag Fotballkrets tok til ordet for et mer forpliktende vedtak.

– Vi er en krets med mange toppklubber, der vi mister hele lag på årskull fordi de har så mange gode spillere som går over til andre klubber, sa kretsleder Are Bergquist fra talerstolen.

Han ser at breddeklubber sitter igjen med regningen for utviklingstiltak – og uten å klare å stille lag.

– Spillerne kommer til å springe til en toppklubb, vi kan ikke hindre det. Det holder ikke lengre med en bred debatt, vi vil være tydeligere og gå lengre.

– Tydelige gnisninger

NFF Trøndelag la dermed frem et forslag for å tydeliggjøre retningslinjer for spillerutvikling i overgangen mellom barn og ungdom, og mellom breddeklubb og toppklubb.

Dette innebærer også eventuelle økonomiske kompensasjonsmekanismer ved overgang fra bredde til topp.

De ønsket at forbundsstyret nå skal evaluere etterlevelse av praksis både i bredde og topp.

Forslaget ble vedtatt med 145 stemmer, der kun en stemte mot.

Resultatet av arbeidet legges frem på Forbundstinget 2024, sammen med en plan for evaluering og oppfølging.

– Her er det tydelige gnisninger mellom breddeklubbene og toppklubbene. Dagens system gir toppklubbene intensiver til å hente stadig yngre spillere. Det kan gå utover breddefotballen, uten tvil, sier TV 2s sportskommentator, Mina Finstad Berg.

Hun mener det er viktig at hele fotballbevegelsen tar en åpen og grundig diskusjon om hvordan man legger best til rette både for talentuvikling og for sunn, bærekraftig og inkluderende aktivitet i breddefotballen.

– Ingen ønsker seg en utvikling der man får enda større klasseskiller i barnefotballen eller der elleveåringer blir utestengt fordi de ikke kan være med på satsingslag.

Hun peker på at man ser en oppblomstring av private fotballakademier som tilbyr opplegg selv for førsteklassinger på barneskolen.

– Fotballen må finne ut hvordan de skal møte disse utfordringene sammen, uten å ødelegge grunnlaget for breddeklubbene.