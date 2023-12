– Vil ha med Maren Lundby videre

OPTIMIST: Lederen i hoppkomiteen, Stine Korsen, er optimist med tanke på å sikre de manglende sponsorinntektene hopp mangler for 2024. De har nå fått utvidet frist for å få godkjent budsjettet for neste år. Foto: Erik Monrad-Hansen / TV 2

Hoppsportens øverste leder er sikker på at hoppsporten overlever den økonomiske krisen.

Det har stormet godt rundt hopplandslaget det siste året. Men nå kan det se ut som at den verste konfliktnivået har lagt seg litt.

Lederen i hoppkomiteen byr smilende TV 2 på kaffe hjemme i huset på Røa i Oslo.

– Jeg orker ikke flere sånne kriseoppslag nå, ler hun hjertelig.

Utad kan man likevel lett rettferdiggjøre at det ser mørkt ut for hopp om dagen. Sesongen er blåst i gang med de svakeste sportslige prestasjonene på mange år. Og denne uka startet med at legenden Maren Lundby la opp.

Men for Stine Korsen er ikke Lundby tapt for hopp.

– Du vil ha henne med videre?

– Ja, absolutt. Det vil alltid være en plass for Maren i Hopp-Norge, sier hun før hun skynder seg å legge til.

– Men det er vel ikke unaturlig at hun trenger en pause etter en lang og intens karriere, og en beslutning som helt sikkert har vært stor. Men jeg er ganske sikker på at vi ser henne i løpet av vinteren. Så da skal vi følge opp med noen prater, sier Korsen.

FERDIG I BAKKEN: Men lederen i hoppkomiteen vil ha med seg Maren Lundby i en ny rolle. Foto: NTB

For hoppsporten trenger alle gode krefter til pumpene.

– Felles prosjekt

På årets siste styremøte i Skiforbundet (NSF) ble det klart at hoppavdelingen fikk utsatt fristen til å ha en finansieringsplan klar for 2024. Styret vil ha tilstrekkelig dokumentasjon på at de budsjetterte inntekten kommer på plass.

Men for Stine Korsen som selv er bedriftsleder, er usikkerheten et ikke-tema å fokusere på i mediene.

– I går på styremøtet diskuterte vi i stor grad hvordan vi tar ned risikoen rundt de usikre inntektene. Vi ser at vi har et fantastisk produkt å selge. Interessen er stor. Så vi har full marsjfart i dialog med ulike partnere som er interessert i å samarbeide med oss, sier hun.

– Men det ble jo satt en slags frist her. Er det en absolut deadline til å skaffe 8,5 millioner innen fristen?

– Dette er et felles prosjekt. Alle vil være tjent med at Skiforbundet og hopp får avtaler på plass. Jeg opplever at vi sitter i båten sammen og har lyst til å finne de beste løsningene.

Hun tror ikke det vil få umiddelbare konsekvenser om pengene ikke er på plass i slutten av januar. Eller at de andre grenene vil kreve drastiske kutt hos hopp.

Det har blant andre Alexander Stöckl advart sterkt mot i et intervju med TV 2.

– Dyrere ikke å få det til

Men selv om hun ikke ønsker å kutte, så mener også Korsen at det ikke er en vei utenom dersom sponsorpengene fortsatt uteblir.

– Du kan aldri bruke mer penger enn du har over lang tid. Men jeg tror det er dyrere å ikke få det her til, enn å få det til, selv om det tar lenger tid. Det er sånn vi tenker, sier Korsen

Hun peker på at hopp generere store arrangementsinntekter – og TV-inntekter. Riset bak speilet er at hopp trekker seg ut av NSF.

– Man kan kjøpe seg litt tid her. Jeg tenker at den måten Norge Skiforbund styres på nå, opplever jeg som et veldig fellesskapsorientert fokus.

Hun opplever – alle konfliktene til tross – at de andre grenene i skiforbundet er innstilt på å hjelpe hopp over den økonomiske krisen på de er i nå på kommersielle inntekter.

Sammen med generalsekretæren Arne Baumann sitter hun i et risikoutvalg der samarbeid på tvers av de ulike grenene har fått et ekstra fokus.



TIDKREVENDE JOBB: Stine Korsen har brukt mange timer med gratis jobb for å redde økonomien i Hopp-Norge. Hun er sikker på at de overlever krisen, og har fått utvidet frist av styret i NSF til å sikre større kommersielle inntekter for neste år. Foto: Erik Monrad-Hansen / TV 2

Hun prøver å prente inn hos samtlige i hoppavdelingen at det eneste man skal ha fokus på nå er å se etter muligheter.

– Kommer dere til å overleve?

– Ja, det skal vi klare. Hoppsporten er alt for viktig på alle mulige måter. Både for Norge, for SKI-VM, og for Norges Skiforbund. Dette kommer vi til å få til.

Men hun er ydmyk nok til å erkjenne at de trenger hjelp etter år der kriser og konflikter har dominert nyhetsbildet.

– Så er det bare om å gjøre den fartsdumpa kortest mulig. Jeg føler meg trygg på at vi på sikt kommer til å ha et sterkt Hopp-Norge. Og så håper jeg at vi finner folk som har lyst til å være med og støtte oss i en litt krevende situasjon, sier Korsen.