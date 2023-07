Vil forlenge: – Dette sitter vi selvsagt ikke og ser på

Gaute Helstrup har vært et hett navn til å ta over som LSK-trener. Det ønsker nåværende klubb å unngå.

Søndag skrev TV 2 at Tromsø-trener Gaute Helstrup er ønsket som Geir Bakkes erstatter i Lillestrøm.

Før onsdagens kamp er det klart at midlertidig trener Simon Mesfin kommer å lede LSK også i de to seriekampene denne uka.

– Det er bestemt at vi kjører samme trenermodell mot Aalesund og Haugesund. Jeg var åpen med styret om at jeg skulle være nådeløst brutal hvis jeg så at det ikke lønte seg for klubben å stille med samme modell i kamp nummer to, sier Simon Mesfin til Romerikes Blad.

Ønsker å bygge videre

I dag kom Tromsø IL med en uttalelse om hva som er status på Helstrup.

«Som klubb forstår vi at noen er redde for intern uro når slike saker pågår, men alle som observerer våre treninger ser et enormt dedikert team, trenere som spillere, som jobber beinhardt med utvikling og en plan om å slå Brann kommende søndag,» står det i uttalelsen.

– Klubben, og jeg snakker for alle i klubben, er imponerte over det A-laget har prestert med Gaute som hovedtrener, sier daglig leder i Tromsø IL, Øyvind Alapnes.

Han forteller at det er helt naturlig at mange klubber har Helstrup på sine lister.

– Dette sitter vi selvsagt ikke og ser på. Vårt store ønske er å bygge videre med Gaute i spissen og vi er villige til strekke strikken lenger enn vi kan for å sikre oss dette.

TV 2 erfarer at Helstrup har en utkjøpsklausul som er verdt rundt én million kroner. Dette har også Nordlys omtalt tidligere.

LEDER: Sportssjef i Lillestrøm SK, Simon Mesfin leder Lillestrøm de to kommende kampene . Foto: Geir Olsen / NTB Foto: Geir Olsen

Ønsker langsiktighet

Alapnes forklarer at styre i Tromsø Idrettslag har ansvaret for ansettelsesforholdet til hovedtrener i klubben. Der styret, gjennom leder og nestleder, jobber optimistisk med å få til en langsiktig løsning.

– Jeg og Lars Petter bistår selvsagt i prosessen, påpeker han. Klubben har som ambisjonen å lukke saken i løpet av kort tid. Alpenes legger til at kort tid betyr i løpet av noen dager, men ikke lenger enn ut uken.

– Gode prestasjoner fører klubben inn i et farvann den ikke har vært på lenge. Gode trenere, spillere og ledere er alltid attraktive for andre klubber. Som klubb blir dette en dimensjon vi må håndtere. Budsjettene våre har ikke økt, men i tilfellet rundt hovedtrener strekker vi oss for å få til den langsiktigheten vi ønsker.

– Klubben ber om forståelse for at vi ikke kommer til å kommentere saken før den er avsluttet.