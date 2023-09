Vil bla opp to milliarder for Salah

HVOR MYE, SA DU? Liverpool må stålsette seg for et vanvittig bud på Mohamed Salah. Foto: Owen Humphreys

Blir det Salah-drama? Det kan bli hektisk for en rekke storklubber. Her er overgangsvinduets siste fotballrykter.

>

Så har dagen kommet. Deadline Day er her, og for Liverpool-fansen kan ikke vinduet lukkes fort nok.

Saudiske al-Ittihad drømmer om å få kloa i selveste Mohamed Salah, og er villige til å bla opp vanvittige 150 millioner pund for 31-åringen.

Etter dagens kurs tilsvarer det to milliarder kroner!

Det ville vært Premier League-rekord. Så spørs det om det blir med forsøket.

Jürgen Klopp vil selvsagt beholde superstjernen, og ifølge Telegraph går signalene fra Liverpool på at Salah ikke er til salgs.

Overgangsvinduet i Saudi-Arabia er åpent uke lenger, så i teorien kan Salah selges etter Deadline Day. Likevel er det neppe sannsynlig at egypteren slippes uten at en erstatter er på plass.

Tottenham ønsket å hente Ansu Fati fra Barcelona, men etter å ha innsett at de er blitt slått av Brighton i kampen om å hente 20-åringen på lån, vil Spurs nå fokusere på å sikre seg Nottingham Forests Brennan Johnson (22), skriver Standard.

At Forest, ifølge Fabrizio Romano, er i ferd med å sikre seg Callum Hudson-Odoi fra Chelsea øker kanskje Johnson-mulighetene til Spurs.

Spurs vurderer også å legge inn et bud på Chelsea- og England-midtbanemannen Conor Gallagher (23). Det melder Telegraph.

Ifølge Romano forhandler Bayern med Chelsea om en overgang for Trevoh Chalobah. Den storklubben føler seg trygg på at de skal klare å sikre seg forsvarsspilleren. 90min melder på sin side at tyskernes interesse har kjølnet.

Bayern har, ifølge samme nettsted, fått avslått et bud på Fulhams João Palhinha. Men siden portugiseren kan forsvinne, har Fulham en rekke følere ute:

Ifølge Sky Sports har de kontaktet Manchester United om en mulig avtale for Scott McTominay, mens Standard melder at Tottenhams Pierre-Emile Højbjerg også blitt sett på som en kandidat.

Football Insider mener derimot at Fulham vil forsøke å kapre Nottingham Forests forsøk på å hente midtbanemannen Youssouf Fofana fra Monaco.

Philippe Coutinho er på vei vekk fra Aston Villa. Betis og Besiktas var interessert, men brasilianeren har bestemt seg for at Al-Duhail i Qatar blir neste destinasjon, melder Romano.

Ifølge Telegraph er det forventet å bli en travel dag for Chelsea og Manchester United. Cole Palmer er på vei inn til London-klubben, mens de stålsetter seg for et bud på nevnte Gallagher.

Manchester United jakter en ny midtbanespiller. I tillegg skal de låne Sergio Reguilón fra Spurs.

Det er ventet at Liverpool vil bekrefte signeringen av Ryan Gravenberch fra Bayern, mens Matheus Nunes fra Wolves er ventet bekreftet av Manchester City.

Det er ventet at Barcelonas Clément Lenglet vil gå på lån til Aston Villa.

For Arsenals del er det ikke ventet noen kjøp, men spillere som Rob Holding, Pepe og Cedric kan forsvinne.