Vil anmelde Lillestrøm-fans etter bråk

PÅ PLASS: LSK-supporterne stilte mannsterke opp i Sandefjord. TV 2 vil presisere at dette er et tilfeldig valgt bilde. Foto: Trond R. Teigen

LSK er beredt på å betale for skadene. Kanari-Fansen slår tilbake.

– Det verste jeg har opplevd.

Tirsdag gikk Sandefjord kraftig ut mot Lillestrøm-fansens oppførsel på egen hjemmeside.

Lillestrøm gikk seirende ut av eliteseriekampen i hvalfangerbyen sist helg, men det som skjedde blant bortefansen, får sikkerhetssjef i Sandefjord, Per Magnus Larsgård, til å ta et kraftig oppgjør.

Sandefjord har bestemt seg for anmelde det som skjedde til politiet.



Mads Hedenstad Christiansen jubler sammen med LSK-fansen etter seieren. Til høyre er den egentlige borteseksjonen på Jotun Arena. Foto: Trond R. Teigen Les mer Foto: Trond R. Teigen Les mer

– Stormet tribunen

Kjernen i saken er at flere LSK-supportere ønsket å kjøpe billett på en annen tribune enn det vanlige bortefeltet.

Det hadde de fått nei til fra arrangør Sandefjord.

Flere gjorde det likevel.

– Vi hadde en følelse på at dette kom til å skli litt ut. Vi bemannet opp med flere vektere og politi. Likevel valgte over 100 fans å utøve vold mot våre vakter i form av slag og kasting av gjenstander, sier Larsgård.

– De stormet tribunen for å få den plassen de mente de hadde krav på. Siden vi ikke har et bortefelt de liker. I tillegg valgte de å rive i stykker seter, rekkverksskiller og tette alt av toaletter og vasker i andre etasje, slik at lokalene ble oversvømt.

Det gikk utover inventaret til kiosken på den egentlige bortetribunen.

Sikkerhetssjefen i hvalfangerklubben anslår ødeleggelsene til over 100.000 kroner.

RYSTET: Sikkerhetssjef i Sandefjord, Per Magnus Larsgård. Foto: Trond R. Teigen

Talsperson i Kanari-Fansen, Tony Johansen, henviser til en uttalelse som styret i supportergrupperingen har kommet med tirsdag kveld.

– Mye av dette er pyntet veldig på den faktiske sannheten, skrev Johansen i tekstmelding til TV 2 før uttalelsen kom.

Der skriver Kanari-fansen blant annet:

«Mange av disse uttalelsene er hauset veldig opp – for å snakke oss ned, samtidig som de vil ha ryggen fri hos Norges Fotballforbund. Med det sagt skal vi selvsagt legge oss flate på det vi mener er uakseptabel oppførsel når vi er på tur.»



Supportergruppa tar sterk avstand fra flere av påstandene til Sandefjord, men tar selvkritikk på punktet som omhandler hærverk.

«Slik oppførsel skal ikke vi i Fuglafamilien bedrive og dette tas det sterk avstand fra.»



– Aksepterer ikke dårlig oppførsel

– Jeg har adressert hele hendelsen, og all dokumentasjon på det som er gjort i forkant, under og etter kamp til Lillestrøm Sportsklubb og fått en offisiell beklagelse derfra, sier Larsgård.

Om Johansens' uttalelser sier han:

– Jeg tenker Tony Johansen bør gå i seg selv. Han har fått to skriftlig redegjørelser fra meg og klubben om henvendelser om bortefeltet. Han har ikke løftet mange fingre for å få boikottingen av bortefeltet avblåst.

Han understreker at de ikke har hatt problemer med LSK-fans tidligere.

– Hvem tar regningen?

– Lillestrøm har sagt at vi kan sende dem regningen.

TILNÆRMET TOMT: Bortefeltet var nesten fri for bortesupportere. I stedet var flere hundre samlet på en av hovedtribunene, til venstre i bildet. Foto: Skjermdump TV 2 Play

LSK-styreleder Morten Kokkim sier følgende:

– Vi aksepterer ikke dårlig oppførsel eller hærverk fra våre supportere. Vi er beredt på å dekke dokumenterte skader som folk fra Lillestrøm har stått bak.

– Så vil vi prøve å finne ut hvem som har gjort det. Hvis vi gjør det, så blir det en sak for sanksjonsutvalget hos oss.

IKKE FORNØYD: LSKs Morten Kokkim. Foto: Astrid Hexeberg / TV 2

I Sandefjord sitter en sjokkert Larsgård.

– Det er trist. Jeg har holdt på med dette i 20 år. Jeg har opplevd et par ubehagelige opplevelser, men dette tok kaka. Jeg har hatt hendelser hvor det har vært revet løs seter og noen voldshendelser vi skulle vært foruten. Det er tolv år siden vi hadde en sånn opplevelse – jeg trodde vi var forbi den tiden.

Han legger til:

– Nå må det tas tak. Den utviklingen vi ser er skremmende.

– Hvem må ta tak?

– Det er NFF, Norsk Toppfotball, politiet og klubbene. De må ta et større ansvar rundt sikkerhet – og sette høyere krav til hver klubb som reiser på bortekamp.