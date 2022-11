Viktig Elverum-seier: – Fantastisk

JUBEL: Tobias Grøndahl kan glede seg over seier mot Runar. Foto: Geir Olsen / NTB

Runar- Elverum 32-38

Det var duket for storoppgjør i Sandefjord onsdag kveld og det ble en tett batalje helt fram til det sto 37 minutter på klokka.

Da var stillingen 21-21, men Elverum stakk ifra med åtte mål på åtte minutter.

– Vi snakket i pausen om å minimere feilene. Det klarte vi i andre omgang, men det gjorde ikke Runar. Da fikk vi et lite gap midtveis (i andre omgang), sier Elverum-trener Børge Lund til TV 2.

Elverum vant til slutt komfortabelt 38-32 og tar dermed sin femte seier for sesongen.

FORNØYD: Elverum-trener Børge Lund er glad for maktdemonstrasjonen laget viste i andre omgang.. Foto: Tor Erik Schrøder / TV 2

Runars Sander Rogne Myklebust ble toppscorer med sju mål, men greide ikke å løfte hjemmelaget til poeng. For bortelaget ble Sindre Heldal og Tobias Grøndahl mestscorende med seks fulltreffere.

Sistnevnte var noe overrasket over det store forspranget laget fikk i andre omgang.

– Skal jeg være ærlig kom den litt brått på. Vi merker at vi er i flytsonen og at det løsner. Plutselig ser vi at «dæven» vi leder med 7-8 mål. Da kommer vi i en ny fase og derifra gikk det ganske greit sier Grøndahl.

Dermed kan de regjerende mesterne begynne å se oppover på tabellen. Elverum ligger nå på fjerdeplass med like mange poeng som Runar.

– Fantastisk (start på andre omgang). Vi fikk til løpespillet. Samtidig gjorde det defensive spillet og at vi tvang Runar til feil, at vi fikk muligheter. Det var en kjempebra periode. Så kom Runar tilbake. Det er et godt lag. Da var det nede på fire, men jeg føler vi klarte å kontrollere kampen gjennom, sier Børge Lund.

Begge lag har fem seirer og tre tap etter åtte spilte kamper. Det er seks poeng opp til serieleder Kolstad, som ikke har avgitt poeng.

– Vi ble litt for unøyaktige, og jeg ble altfor unøyaktig. Jeg tok litt dumme sjanser og stresset litt for mye. Da rykket Elverum fra, sier Runar-spiller Christoffer Rambo til TV 2.