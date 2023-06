Viggo Venn: – Setter pris på at Haaland og co. hyller meg

VIGGO VENN-FAN? Jack Grealish hadde lenge på seg en refleksvest under Manchester Citys tittelfeiring. Foto: MOLLY DARLINGTON

Da Manchester City feiret tre trofeer med bussparade i hjembyen, hadde flere av stjernene på seg refleksvest.

Jack Grealish bar vesten både på scenen foran tusenvis av supportere og i bussen, mens Erling Braut Haaland ble filmet i et avlukket område med det signalgulet plagget på etter Champions League-triumfen i Istanbul:

Det skjer i en tid refleksvesten er på alles lepper i England, etter at norske Viggo Venn nylig vant «Britain's Got Talent». Komikeren har gjort stor suksess i sine oppsiktsvekkende numre på scenen hvor vesten har vært helt sentral.

Viggo Venn sier til TV 2 at han tolker refleksvestbruken som en hyllest.

– Jeg setter utrolig pris på at Haaland og co. hyller meg i samme slengen som de feirer kvadrupelen, sier han, og nevner:



– Premier League, FA-cupen, Champions League og Britains Got Talent, sier Kongsberg-mannen.



– Best med vest

Den profesjonelle klovnen har lenge vært ukjent for normenn flest, men har på kort tid rukket å bli et av de heteste navnene om dagen.



Han forstår godt at flere av City-stjernene tok på seg den plagget, som er laget for å bli sett i trafikken i mørket.

– Jeg skjønner at gutta feirer i refleksvest. Fest er best med vest, sier han i kjent stil.



Hilsen til Haaland

Mandag ble det kjent at Viggo Venn også skal være med i tredje sesong av Forræder på TV 2 Play.

Han benytter samtidig anledningen til å sende en hilsen til Erling Braut Haaland.

– Gratulerer til Erling, som jeg kaller han.



Og fortsetter:

– Digger at han alltid scorer «one more goal», sier Venn, med tydelig henvisning til sangen «One more time», som han bestandig bruker bestandig på scenen.



HAALAND-INNSLAG: Viggo Venn hyllet Erling Braut Haaland rett etter Champions League-trumfen på Humor over Oslo. Foto: Silje Urke Antonsen

I helgen opptrådte Viggo Venn på festivalen «Humor over Oslo» , og der var det kloven som hyllet Haaland. Like etter at Champions League-finalen var vunnet, showet Venn i en City-drakt.



Bakpå der sto det «Haaland, One more time». Det ble også avslutningsnummeret for humorfestivalen.

Han har ikke hørt fra de ferske mesterne selv, men har fått noen meldinger fra noen av deltakerne han ble kjent med på Forræder.

– Frode Grodås og Kjersti Grini sendte gratulasjoner. Men de er vel ikke så aktive lengre, ler Viggo Venn.



Under kan du se Grealish få servert drikkevarer ikledd refleksvesten: