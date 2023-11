VIF-stjernen ut på båre: – Helt forferdelig

Rosenborg - Vålerenga

Saken oppdateres!

Like før pause gikk Mimmi Löfwenius Veum i bakken etter en duell med Anna Jøsendal. Den norske landslagsspilleren skrek ut i store smerter og forlot banen på båre.

– Det er fryktelig å se, sa NRK-kommentator Carl-Erik Torp.

Det så ut som Löfwenius fikk en ekkel vridning i kneet etter at hun selv satte inn taklingen. Rosenborg-spiller Jøsendal ropte på medisinsk personell umiddelbart etter episoden skjedde.

STYGG SMELL: Vålerengas Mimmi Löfwenius ble liggende etter duellen med Anna Jøsendal. Foto: Annika Byrde

– Jeg ser ikke hva som skjer. Jeg hører bare skriket. Det er et skrik som er helt forferdelig å høre på en fotballbane, sier Vålerenga-keeper Guro Pettersen til NRK i pausen.

Löfwenius har vært gjennom en alvorlig kneskade tidligere. I 2022 røk korsbåndet.

Den norsk-svenske angriperen har hatt en strålende sesong som ble kronet med debut for det norske landslaget tidligere i høst.

– Jeg vet ikke mer enn at det står en sykebil og venter på henne. Jeg vet ikke noe om diagnose, sier Vålerenga-trener Nils Lexerød til NRK i pausen.

En ambulanse sto klar utenfor Ullevaal like etter Löfwenius' skade. Foto: Morten Asbjørnsen/TV 2

– Det ser ut som en alvorlig skade. Jeg tror spillerne har mest lyst til å vinne en finale for Mimmi nå.

Ut i andreomgang kom VIF med en oppdatering på sine hjemmesider.

– Mimmi Löfwenius pådro seg en skade i kneet like før pause under cupfinalen i ettermiddag, og er nå sendt til sykehus for videre undersøkelser, skriver klubben.