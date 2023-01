VIF-nykommerens vanvittige tall: – Kan være helt avgjørende

I Eliteserien 2020 reddet den daværende Sandefjord-keeperen vanvittige fem av åtte (!) straffespark, en redningsprosent på 63. Året etter ble fasiten 50 prosent, da to av fire straffer ble stoppet.

I fjor måtte han se samtlige tre straffespark gå i nettet, men i fredagens treningskamp mot Sarpsborg 08 var Storevik tilbake med nok en strafferedning.

Straffesparket ble tatt av Victor Torp og kampen endte til slutt 4-1 i favør Vålerenga.

Fascinert VIF-trener

– Det er gøy, men samtidig er det en del tilfeldigheter inne i bildet også, humrer Storevik på spørsmål fra TV 2 om sin egen straffestatistikk.

– I treningskamper er det jo litt annerledes, men vanligvis gjør jeg jo en del forberedelser, naturligvis. Så skal man jo være litt heldig også, fortsetter han.

Keepertrener i Vålerenga, Gjermund Østby, lar seg fascinere over 26-åringens straffehistorie, som han mener er langt ifra tilfeldig.

– Det er veldig interessant med keepere som er god på straffer. Jeg har notert ned samtlige straffer som er tatt de siste 20 årene, og noen keepere har det bare i seg at de på en eller annen måte leser motstanders tilfart mot ballen, fot og ting som gjør at de er bedre enn andre, forklarer Østby før han fortsetter:

– Vi ser jo at de beste straffeskytterne varierer en del og setter ballen der keeperen ikke går. Men igjen så har man da keepere som evner å treffe til rett side hver gang.

FASCINERT: Vålerengas keepertrener Gjermund Østby (t.v.) har studert hvert et straffespark de siste20 årene. Her sammen med VIF-trener Dag Eilev Fagermo (t.h.) og Trond Fredriksen (i midten). Foto: Håkon Mosvold Larsen/NTB

Med nok en strafferedning i banken for Storevik, mener Østby at Vålerenga nå har et ess i ermet med seg inn i 2023-sesongen som starter om drøye to måneder.

– Det skaper en viss selvtillit i et lag når man har en keeper som er så god på straffer. Samtidig skaper det en del usikkerhet hos motstanderlaget. Det er jo ikke hver dag man får straffe imot seg, men når det først skjer, så kan det da være helt avgjørende med en keeper med Jacobs egenskaper.

Duket for keeperduell

Storevik har nå vært i Vålerenga en måneds tid etter overgangen fra Sandefjord. Målet for 2023-sesongen er allerede klart.

– Jeg har som mål å bli førstekeeper i Vålerenga, så får vi se hvor lang tid det tar. Magnus (Sjøeng, journ. anm.) har en fordel i det at han allerede er inne i varmen her. Så skal jeg bare prøve mitt for å levere så godt jeg kan på trening. Jeg har i hvert fall fått gode tilbakemeldinger så langt, sier Storevik.

Også Østby innrømmer at Sjøeng, som i fjor etablerte seg som VIFs førstevalg mellom stengene, nå har fått tøff konkurranse.

– Den duellen er reell. Vi henter ikke Jacob ene og alene for at han skal være reservekeeper, så han har full mulighet til å kjempe seg til keeperplassen. Når det er sagt så har vi veldig stor tro på Magnus, og at han skal bli en topp, topp keeper, sier Østby.

VIF-treneren mener konkurransen vil gjøre både Sjøeng og Storevik godt i tiden fremover.

– Det er veldig betryggende å ha to keepere som pusher hverandre. Får vi en skade på en av de, så har vi en veldig god keeper som kan komme inn, avslutter Østby.