VIF kjempet seg til viktig poeng: – Ser helt jævlig ut til tider

Vålerenga måtte grave dypt for å sikre seg et særdeles viktig poeng på Aker Stadion.

Molde-Vålerenga 0–0

Se kampsammendraget i toppen av saken!

Det ble aldri mål på Aker Stadion. Uavgjortresultatet sender Vålerenga opp på en foreløpig kvalikplass. VIF-keeper Jacob Storevik vartet opp med flere gode redninger, og holdt nullen for Oslo-laget.



– Det er veldig godt. Vi trengte en god følelse nå, selv om det vi holder på med ser helt jævlig ut til tider, sier han til TV 2 etter kampen.

– Hva legger du i at dere ser «helt jævlig» ut til tider?

– Det var litt overdrevet. Du skjønner hva jeg mener: Vi blir liggende lavt å ta imot, og du føler det er et konstant trykk. Det er det jeg mener. Jeg overdreiv kanskje litt, sier han med et smil.

HOLDT NULLEN: Jacob Storevik sto en solid kamp for bortelaget. Foto: Svein Ove Ekornesvåg

Moldes Eirik Haugen fikk det røde rett før slutt. Hjemmelaget var tydelig frustrerte over tidsbruken til hovedstadsklubben. Erling Moe var særlig frustrert over én ting.



– Det er som jeg sier til dommeren: Det er ikke vits å gi keeperen gult kort etter 89 minutter, når han har holdt på. Da er det bare liksom for å vise at han tar tak i det. Han trenger ikke å begynne med det på slutten. Det er bare «vaseri», for da har kampen gått, sier han til TV 2 etter kampen.

For Molde sin del er det to poeng tapt i tetstriden. Vertene blir liggende på en fjerdeplass.

– Erling Moes Molde-lag kan glemme å kjempe om gull, kommenterte TV 2s ekspertkommentator Jesper Mathisen.



Molde best fra start

Et nedrykkstruet Vålerenga tok turen til Molde og Aker Stadion, med et mål om å revansjere 0-4-tapet i Geir Bakkes VIF-debut.

Hovedstadslaget solgte juvelen Seedy Jatta (20) i midtuken, mens serbiske Andrej Ilic (23) har kommet inn.

– Jeg er så barnslig

Men Bakke valgte noe overraskende å starte uten en tradisjonell spiss. Og han måtte se laget sitt bli presset bakover fra start.

Etter kun to minutter, så spilte Moldenserne seg til en enorm sjanse. Kitolano ble spilt fri alene mot Storevik i VIF-buret, men sisteskansen reddet Oslo-laget.

Foto: Svein Ove Ekornesvåg / NTB

Erling Moes menn dominerte førsteomgang stort, men klarte ikke å omsette sjansene til scoring. Bortelaget slet på sin side å skape trøbbel for Molde.

– De har ikke vært i nærheten av å skape sjanser på Jacob Karlstrøm. Han har stått i skyggen og hatt det veldig rolig, sa Mathisen.

VIF tok grep

Vålerenga justerte seg etter hvert, og slapp til lite. Lagene gikk til pause på stillingen 0–0. VIF-kaptein Stefan Strandberg sa følgende om de første førtifem.

– Vi blir altfor åpne, så legger vi om formasjonen, og da får vi mye bedre kontroll. Molde har vel hatt nesten ti målsjanser, så de har kjørt over oss. Det er styrkeforholdet, sa han til TV 2.

Etter pause fortsatte kampen i samme spor. Et kvarter ut i omgangen skulle omsider Ilic få Vålerenga-debuten. Vertene satt på sin side inn stjernene Brynhildsen og Eikrem.

Men til tross for flere sjanser, uteble scoringen denne kvelden. Dermed deler lagene poengene.