VIF-helten i privat drama: – Jeg fikk panikk

– Det er småflaut, innleder Martin Røymark.

Vålerenga-profilen er en kjent skikkelse i hockeymiljøet.

Onsdag i forrige uke ble det hett rundt ørene på Iskrigerne-profilen i eget hjem.

– Jeg så det var litt røyk ute på terrassen. Det var ikke mye. Jeg lukket opp verandadøra - da ser jeg at det brenner i husveggen på utsiden. Det var ikke mye flammer, men jeg fikk panikk, hoppet ut og kastet på snø før jeg tenker på brannslukkingsapparatet.

– Var ikke så høy i hatten

Apparatet ble tømt - og Røymark fikk se at flammene hadde gått hardt utover terrassebord og panelveggen.

37-åringen hørte fortsatt knitrelyder i veggen - og bestemte seg for å ringe brannvesenet.

To brannbiler var lynraskt på plass for å ta seg av etterarbeidet. Røymark skryter uhemmet av brannvesenet som kom med to brannbiler.

– Jeg var ikke så høy i hatten da. Brannvesenet kom hit dritkjapt og jeg følte meg veldig trygg da de kom. Alt gikk bra – men det kunne gått fryktelig mye verre.

Røymark priser seg lykkelig over at det skjedde ute og ikke inne, og at han oppdaget røyken.

– Brannvesenet sa at et kvarter senere kunne hele veggen stått i full fyr.

PROFIL: Martin Røymark fikk nok å styre med da det tok fyr. Foto: Ida Cecilie Madsen

Han legger til:

– Det ble veldig lite skader. Kun noen planker og terrassebord. Jeg var kjempeheldig.

Og grunnen til brannen?

Noen timer tidligere hadde han tømt peisen etter forrige fyring.

– Jeg la restene i en pose som jeg satte på verandaen. Der har det stått og godgjort seg. Det holder at det er en liten gnist der. Alt er jo selvfølgelig min feil, forteller «Røya».

Lagkameratene fikk sjokk

På isen har Vålerenga gjort en god første halvdel av sesongen. Laget fra Oslo Øst ligger som nummer to bak Storhamar på EHL-tabellen inn i julepausen.

Resten av lagkompisene fikk sjokk da Røymark fortalte hva som hadde skjedd.

– Jeg fortalte det til gutta og de fikk sjokk. Jeg tror alle dro hjem og hentet frem brannslukkingsapparatet. Så nå tror jeg alle i Vålerenga har brannslukkingsapparatet fremme, sier den sindige hockeymannen.

Det var kompisen Morten Ramm som avslørte hendelsen på egen Instagram-konto for sine 278.000 følgere.

Ramm og Røymark har sammen med komiker Ole Soo en egen «fyre-chat».

– Jeg har alltid likt å fyre i peisen. Man blir varm og det er behagelig å se på.

Etter hendelsen har han nå tatt grep for å unngå lignende hendelser i fremtiden:

– Jeg har kjøpt meg en askebøtte!