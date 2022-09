Vidar (49) og faren fikk samme skrekkbeskjed. Bare én overlevde

Han er historien om pappas punktum og sønnens frihet. Om en glemt barndomsdrøm, et indre univers og tabben som kunne kostet alt.

«Hva er meningen med livet?»

Filosofiens mest grunnleggende spørsmål har gnagd seg inn under Vidar Holmens hjernebark med rå kraft etter den brutale opplevelsen som forandret alt.

Krisen som holdt på å koste ham livet – og den påfølgende tabben som var nær å slå ham konkurs. Den dyrekjøpte «aha-opplevelsen» som gjenforente ham med barnet i seg, og fikk ham til å stake ut en helt ny kurs i livet.

Betydningen av ens egen eksistens har forårsaket undring blant mennesket helt fra den spede start.

Ofte genererer det nye spørsmål heller enn avklaringer.

Men sju år etter det livsforvandlende veiskillet mener Vidar han er nærmere svaret enn noensinne.

– Én ting er jeg sikker på: Etter det jeg var igjennom, skjønner man at livet er ferskvare. Jeg innså at jeg ikke har tid til å kaste det bort.

GAMECHANGER: Vidar Holmen fikk livet snudd på hodet for sju år siden. Foto: Aleksander Myklebust / TV 2

Langt ute i Oslofjorden ligger 49-åringen vannrett mellom svake dønninger og beskjedne vindkast. Lange drag med inn- og utpust overdøver måkeskrikene fra det fjerne.

Badende i solskinn skuer han oppover mot himmelen, men Vidar vet veldig godt hvor han skal. Til bunns.

Helomvendingen er bare sekunder unna. Helomvendingen som gjør at pulsen stiger, mens kroppen synker. Som gir han den uslåelige følelsen ingenting i verden kan matche.

Så kommer det. Et siste pust før «stupet». Han flyr – nedover.

49-åringen fra Harstad er Norges råeste i det han gjør, og bærer på en vill drøm folk flest vil kalle for galskap.

– Jeg pleier å kalle det mitt indre univers. Følelsen er fantastisk. En rus uten bakrus, og jeg er hekta.

FRI: 49-åringen føler seg som friest i det våte element. Foto: Aleksander Myklebust / TV 2

Beskjeden fra Pappa

«1-2-3!»

Året er 2015. Vidar holder datteren Tara hardt i foten.

Hun tar sats ut i fjorden. Baklengs salto. Like før Tara roterer, planter hun den andre foten rett i pappas testikler med et uhell.

Alle menn kjenner den. Den ilende smerten som brer seg utover når understellet får seg en trøkk.

For de fleste er smerten forbigående. For Vidar ble det starten på marerittet. Uker etter starter det han beskriver som «murring» i pungen.

Pappa Magne hadde fått beskjeden tre måneder i forveien. Han insisterte: «Vidar, oppsøk legen».

Som den store helten og det ultimate forbildet gjorde Vidar som pappa sa.

Ingen fare, sa legen.

Men pappa Holmen var ikke solgt. «Du må forsikre deg. Være ett hundre prosent sikker», sa han.

Igjen lyttet Vidar til opphavet.

På ultralyd ble testiklene hans smurt inn med krem. Kremen var varm.

– Jeg hadde vært singel en stund, så jeg kjente det begynte å «klirre» litt i pungen, sier Vidar og ler.

HUMØR: Midt i mørket prøvde Vidar alltid å holde seg positiv. Foto: Aleksander Myklebust / TV 2

Den våryre følelsen ga seg imidlertid brått da han løftet blikket. Fra et utstyr til et annet: På legens HD-skjerm skimtet han konturene av en stor svart klump.

Spørsmålet kommer som en ryggmargsrefleks. «Hva er det der?»

Innerst inne vet Vidar svaret.

Legen blir varm i pannen: Han skjønner at Vidar skjønner, men forholder seg likevel taus. Budskapet må gå rett tjenestevei først.

Vidar går ut og setter seg i bilen med en rar følelse. Det er fredag, helg og rock'n'roll-festival i Sarpsborg som står på menyen.

På E6 får han en telefon.

«Kan du komme tilbake mandag morgen?»

Om det ikke var klart fra før, skjønner Vidar det nå. Han har fått kreft.

På få dager opplever han livet på sitt beste og verste: Øl, musikk og fest, for så å få det dystre kreftbudskapet bekreftet blåmandagen derpå.

KREFTSYK: Holmen var gjennom heftige operasjoner. Foto: Privat

Vidar trekker pusten og stiller legen et spørsmål:

«Pappa fikk kreft for tre måneder siden. Tror du han smittet meg?»

– Hun legen så på meg som jeg hadde falt ned fra månen. Jeg begynte å flire, erindrer Vidar.

To dager etter den livsforvandlende beskjeden fryser han ned sæden sin. Dagen etter blir han operert.

Nå trodde han at kreften var «dodget». Med 500 000 kroner inn på konto i forsikringspenger var Vidar klar for en eksotisk ferie.

Så kom den virkelige nedturen.

Kreften han hadde spredd seg. Nå var det alvor.

– Jeg skjønte at jeg kanskje skulle dø. Og jeg var engstelig for at det var nært, sier Vidar.

Operasjonen som fulgte var langt heftigere.

«De åpnet hele meg, dro ut tarmene og skrapte ut masse kreftkuler langs hele ryggraden og under brystbeinet»

FRYKT: – Kreft handler om små marginer, sier Vidar. Foto: Aleksander Myklebust / TV 2

Tabuet

Vidar var langt nede. Legene prøvde å holde ham oppe, men var åpne om at utfallet var usikkert. Liv eller død. Punktumet kunne være nært.

Far og sønn Holmen fikk kreft med tre måneders mellomrom.

I dag er Vidar symptomfri. Pappa Magne døde for ett år siden.

Han som insisterte på at sønnen måtte være «hundre prosent sikker», måtte selv betale den dyreste pris.

– Det var en ordentlig «reality check», sier han preget.

Han vet altfor godt at hans egen historie kunne sett helt annerledes ut om faren aldri sto på sitt tilbake i 2015.

Å erstatte tapet av hans viktigste person i livet vil aldri la seg gjøre. Klippen som alltid var der var plutselig borte. Sorgen kan føles bunnløs i stille stunder.

SISTE JUL: Pappa Magnes siste jul måtte feires over Zoom på grunn av koronapandemien. Foto: Privat

Men kampen mot kreften har lært Vidar litt av hvert. Om livet, seg selv og hvordan han vil bruke tiden han har til rådighet før han legger inn årene.

Utad kan Vidars sprudlende vesen villede enhver.

Ja, han holder seg positiv. Ja, han er typen som alltid ser det halvfulle glasset framfor det halvtomme.

Men bak det brede gliset og fasadebygningen ligger det dyrekjøpte erfaringer fra tiden etter kreftoperasjonene: En tid han mener det snakkes for lite om.

For da Vidar fikk livet tilbake i gave, gjorde han det han omtaler som «en stor tabbe».

– Jeg begynte å jobbe altfor raskt. Jeg tenkte jeg var sterk, og ønsket ikke å ta ut unødvendig mye av fellesskapet. Jeg ønsket å være en bidragsyter.

Vidar jobber som forsikringsselger. All lønn kommer fra provisjon. Det fungerte dårlig når han maks klarte å konsentrere seg en time om gangen.

– Bare jeg holdt en tankerekke i en halvtime ble jeg helt skutt. Jeg kunne egentlig bare legge meg ned. Folk rundt trengte ikke være rakettforskere for å skjønne at Vidar slet med husleien, sier han åpenhjertig.

LÆRDOMMEN: – Cellegift er tøft for kroppen. Og folk reagerer forskjellig, forklarer Vidar. Foto: Aleksander Myklebust / TV 2

Han mener han måtte solgt unna «alt han eide» om det ikke var for forsikringspengene fra kreftsykdommen.

– Jeg holdt på å gå konkurs.

Vidar trekker pusten. Og fortsetter:

– Mange jeg har snakket med sier at de sliter med det samme: Det tar lang tid før de er tilbake der de var. Man kan se frisk ut, men det er lett å glemme at cellegift er ordentlig tøft for kroppen.

Før kreftsykdommen var karrierefokuset stort. På grensen til altoppslukende. Vidar drev forsikringsagentur, hadde masse ansatte og «nesten ikke tid til ungene».

I dag er situasjonen snudd på hodet.

– Sjefen min er litt irritert. Så snart jeg har solgt det jeg må for å overleve måneden, så stikker jeg!

Vidar humrer.

FRI: – Pust med magen. Nyt livet, sier nordlendingen. Foto: Aleksander Myklebust / TV 2

Boksing, dop og redningen

Før var livet hans å jobbe, nå jobber han for å leve.

Og det var på hans første ferie med jentene etter at cellegift-behandlingen var over, på Tenerife, at han gjenfant barndomsdrømmen som skulle bli det sterkeste symbolet på hans nye perspektiv på livet.

– Dykkingen hadde vært viktig for meg når jeg vokste opp, innleder han.

Hjemme i Bardufoss ble han tatt med i bassenget av moren med jevne mellomrom. Naboen drev med dykking. Vidar glemmer aldri hvor levende han fortalte om opplevelsene under vann.

Han bestemte seg: Dette skulle han skal drive med.

Undervannsrugby, dykkerkurs og folkehøyskole preget ungdomsårene.

På mange måter tror Vidar at dykkingen redningen hans.

BALLAST: – Jeg lærer nye ting hele tiden, sier Vidar om sin nye lidenskap. Foto: Aleksander Myklebust / TV 2

– Jeg hadde noen år med boksing og dop også inni der. Men når man dykker, kan man ikke være bakfull.

Etter hvert ble han ble minedykker i Forsvaret og så seg selv i speilet på en annen måte enn før: «Vidar, du er en bra fyr».

Så gikk årene. Vidar flyttet sørover, begynte som selger, giftet seg og fikk barn.

– Og jeg mistet dykkingen helt, sier han alvorlig.

Han får gåsehud hver gang han tenker tilbake på øyeblikket ved strandkanten i Tenerife som gjenforente han med barndomsdrømmen.

– Det sto en kar nede ved strandkanten med våtdrakt. Han sto der med en utrolig rar svømmefot. Den kalles for monofinne. Jeg fulgte etter ham da han dro ut for å dykke. Han lå helt i ro, pustet litt, dykket ned – og ble borte!

Vidar husker hvordan han sto med åpen munn. På samme måte som han ble fengslet av naboens fortellinger fra det våte element i barndommen, gjorde øyeblikket ham klar for å ta tilbake dykkingen.

– Siden har jeg aldri sett meg tilbake.

GJENFORENT: Vidar fant tilbake til sin store lidenskap fra barne- og ungdomstiden. Foto: Aleksander Myklebust / TV 2

«Norges råeste»

Og Vidar har helt rett. Han har lenge hatt mål om å bli nordmannen med tidenes lengste fridykk, men at det skulle gå så bra som det gjorde under NM for en snau måned siden, kunne han aldri forestilt seg.

– Jeg deltok i tre disipliner, og satt ny norsk rekord i hver eneste av dem. Så nå er jeg Norgesmester. Norges råeste fridykker i en alder av 49 år. Det er ganske rart.

Han retter seg opp på stolen, og fortsetter med en mer alvorlig tone.

– Men jeg vet kommer til å bli mye råere. Nå snart reiser jeg ned til Tyrkia for å representere Norge i VM. Der skal jeg forbedre alle rekordene.

Tidenes lengste fridykk av en nordmann er på 81 meter. Det skjedde i en disiplin han ennå ikke har testet ut, men skal begynne å trene på i vinter. Målet er å ta den, men også komme enda lenger ned.

TIDEN STÅR STILLE: – Jeg får en helt utrolig ro i kroppen. Foto: Aleksander Myklebust / TV 2

Vidar vil under 100 meter.

Og drømmer samtidig om å representere Norge i de olympiske leker.

– Det er krefter som jobber for at OL skal bli en olympisk gren. Om det skjer når jeg har blitt 60, skal jeg fortsatt bite fra meg. Og tatovere OL-ringene i pannen.

Han ler. Hjertelig. Igjen.

Uansett hva som skjer videre, er Vidar klar på en ting: Han har fått et helt nytt perspektiv på livet etter å ha sett døden i hvitøyet.

– Etter å ha vært gjennom kreft og kommet gjennom på andre siden, har jeg lært et og annet om livet. Jeg orker ikke bruke masse tid på å tjene masse penger for å ha en litt kulere bil og litt finere hus enn naboen. Det var sånn jeg jeg holdt på før jeg fikk kreft.

– Pust med magen. Nyt livet. Bruk tiden på ungene dine. Konen din. Og ikke minst: Bruk tiden på deg selv. Det jeg driver med, brenner jeg for det? Hvis ikke, så bruk mer tid på det du brenner for. For plutselig en dag ...

Vidar tar en liten kunstpause, før han knipser:

– Så er det her over!