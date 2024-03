Denne helgen er det duket for folkefest i Holmenkollen når langrennsløpere, kombinertutøvere og hoppere samles på toppen av hovedstaden.

Men, de kvinnelige kombinertløperne starter sin konkurranse torsdag og er henvist til den lille bakken i Midtstuen.

– Vi har lyst til å være med på all moroa, der det skjer, sier Marte Leinan Lund til TV 2.



SAMLET TROPP: Det skal konkurreres i både hopp, kombinert og langrenn denne helgen, men kombinertjentene skulle gjerne hoppet i samme bakke som de andre. Foto: Heiko Junge

– Kombinertguttene, hoppjentene og hoppgutta hopper her. Vi vil være med på festen og hoppe her vi også, sier Ida Marie Hagen.



– Viser at det er på høy tid

Det er bare andre gang det arrangeres verdenscuprenn for kombinertkvinnene i Holmenkollen.

Konkurransen kom på programmet i fjor, etter at løperne, med Ida Marie Hagen i spissen, hadde tatt saken i egne hender, skrevet kronikk og kontaktet sponsorene i håp om å få lov til å konkurrere på hjemmebane.

23-åringen fikk det som hun ville, men har måtte ta til takke med å hoppe i Midtstubakken torsdag kveld. Forklaringen er at det skal være plass i programmet.

KAN SIKRE VERDENSCUPSEIEREN: Ida Marie Hagen kan sikre sammenlagtseieren i verdenscupen lørdag. Helst skulle hun gjort det etter å ha hoppet i Holmenkollbakken. Foto: GEORG HOCHMUTH

– Det er dette (Holmenkollbakken) som er nasjonalanlegget og jeg har alltid drømt om å hoppe her, helt siden jeg var liten. Jeg har vært her og sett mange konkurranser med guttene, så jeg har hatt det som en stor drøm. Det betyr ganske mye å få lov til å være med her, sier Ida Marie Hagen.

Utøverne har trent i Holmenkollbakken, hvor det også har vært arrangert Norgescup tidligere, men foreløpig er det ingen renn i stor bakke i verdenscupen for kvinner.

– Det viser at det er på høy tid. Vi kan konkurrere her i verdenscupen når det har vært arrangert norgescup her. Vi føler oss ganske klare. Det bør være likestilling, og da må vi være på lik linje med guttene her også, sier Ida Marie Hagen.

MARKERING: Da jentene konkurrerte i Holmenkollen for ett år siden, hadde de tegnet på seg bart for å markere at de også ønsker å delta i OL. Foto: Geir Olsen

– Det er mye morsommere å hoppe i stor bakke. Alt går fortere, du hopper høyere og flyr lengre. Vi setter veldig pris på at arrangørene lar oss være med, men neste år har vi også lyst til å hoppe i den store bakken, sier Leinan Lund.



Treneren er ikke i tvil om at utøverne er klare til å takle større bakker.

– Jentene har tatt store steg de siste årene. Jeg føler at det er dags at de får muligheten til å vise at de kan. Vi trener målrettet mot å bli best mulig. De er profesjonelle, gode utøvere som kommer til å takle det veldig fint, sier trener Truls Sønsthagen Johansen.

Positive signaler

De norske kombinertjentene har forståelse for at de to første konkurransene har blitt lagt til Midstubakken, og gleder seg til å gå langrenn på lørdag, men er klare på hva de ønsker de neste årene.

– Kombinert er en ganske ung idrett, og FIS har vært flinke til å jobbe for at vi skal få flere konkurranser. De ønsker nok at vi skal få hoppe i stor bakke etter hvert, men de ønsker ikke å ta det steget for tidlig. Nå tror jeg de fleste føler at vi er klare for den stor bakken, sier Mille Marie Hagen.



FØRSTE RENN: Det var i fjor at de norske kombinertjentene fikk konkurrere under Holmenkollen Skifestival for første gang. Foto: Astrid Pedersen

Både utøvere, trenere og ledere opplever at FIS er interesserte i å flytte konkurransen allerede neste år.

– FIS virker veldig positive til å ha et arrangement her i den store bakken, så vi tror og håper vi skal få det til neste år, sier Ida Marie Hagen.

Da ønsker de å ha like mange konkurranser som herrene, og å få konkurrere når det er flest publikummere i anlegget.

– Neste år har vi også lyst til å hoppe i Holmenkollen, og så har vi lyst på to renn, ett lørdag og ett søndag, sier Leinan Lund.