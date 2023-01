– Vi ser det rett foran oss og da kommer skuffelsen

Casper Ruud røk ut i andre runde av Australian Open. Han kom til turneringen uten et eneste poeng å forsvare ettersom han ikke spilte turneringen i fjor på grunn av en skade. Det betød at han rett og slett kunne plusse på samtlige poeng han tok for hver seier til rankingen sin.

Men amerikanske Jenson Brooksby viste seg sterk og ble et par hakk for god for nordmannen i kampen som ble spilt natt til torsdag norsk tid.

Rankingssystemet i tennisen fungere på den måten at man både skal forsvare opptjente poeng fra fjoråret, samtidig som man kan jakte poeng andre steder. Eksempelvis hadde ikke Ruud noe å forsvare fra Australia, mens han fra Roland Garros har 1200 poeng å forsvare i år da han kom til finalen i den turneringen i fjor.

Ruuds opptjente rankingpoeng fra 2022 Australian Open: 0 (skadet før turnering) Roland-Garros: 1200 (finale) Wimbledon: 0 (ble ikke delt ut poeng) US Open: 1200 (finale) Indian Wells: 45 (R32) Miami Open: 600 (finale) Monte Carlo: 90 (R16) Madrid: 10 (R32) Roma: 360 (semifinale) Canadian Open: 360 (semifinale) Cinci: 10 (R32) Paris: 10 (R32) ATP Finals: 1000 (finale) Gstaad: 250 (seier) Geneva: 250 (seier) Buenos Aires: 250 (seier) Totalt: 5635

I 2022 kom han til to finaler i Grand Slam. Både i Roland Garros og i US Open. Begge finalene endte med tap, og finaletap i en Grand Slam gir 1200 poeng. Derfor fikk han hele 2400 poeng kun på disse to turneringene.

Dersom det blir kvartfinale i enten Roland Garros eller US Open så mister han 840 poeng. Det betyr at dersom det eksempelvis «bare» blir kvartfinale i de to Grand Slam-turneringene han i 2022 nådde finalen, så vil han miste 1680 poeng.

Ved seier i Roland Garros og kvartfinale i US Open så vil han også til sammen i de to turneringene miste 40 poeng. 800 poeng ekstra for seier i Roland Garros, men 840 i minus for kvartfinale i US Open.

– I US Open kan man ikke regne med nok en finale, og jeg tror heller ikke vi kan regne med finale igjen i Roland Garros. Han skal hente poengene i Masters 1000 i forkant av Grand Slam-turneringene, sier TV 2-kommentator og tennisekspert Sverre Krogh Sundbø til TV 2 og følger opp:

– Her er det avveininger. Når det gjelder å sette opp timeplaner så er Christian veldig god. Han har hatt en evne fra han var spiller selv til å tørre å ikke spille tennis. Det er lett å kjenne på det som fans at vi drømmer om at Casper skal bli nummer 1. Vi ser det rett foran oss og da kommer skuffelsen. Men drømmen har absolutt ikke forsvunnet.

Og turneringene han tenker på i forkant av Roland Garros er Indian Wells, Miami, Monte Carlo, Madrid og Roma. Turneringer hvor det vil bli knyttet store forventninger til det norske tennisesset i 2023.

Et eksempel på hvor brutal rankingsystemet i tennisen er finner vi i årets utgave av Australian Open. Rafael Nadal kom inn i turneringen som nummer to i verden. Det etter å ha vunnet turneringen i fjor. Da vant han 2000 poeng. I år røk han i første runde, og dermed mistet han hele 1955 poeng. På live-rankingen er han nå nummer seks i verden.

Ruud sa selv til TV 2 i desember at Australia og vår-sesongen ville være viktig for ham. Da kommer igjen spørsmålet om turen med Nadal i desember var det riktige valget for nordmannen.

– Rent sportslig var det fullstendig galskap. Men tenk å få tilbringe så lenge med Nadal som er villig til å dele hvordan han trener og jobber. Det er uvurderlig å ta med seg og jeg tror det triumfer nok alt for Team Ruud, sier Krogh Sundbø.

TENNISEKSPERT: Sverre Krogh Sundbø. Foto: Erik Edland / TV 2

En annen person det nå blir spennende å følge er Novak Djokovic. Ettersom han ikke fikk delta på flere turneringer i 2021, er det duket for at serberen kan jakte poeng som aldri før. Om serberen vinner Australian Open blir han ny verdensener. En posisjon man på ingen måte kan utelukke at han vil ha resten av året.

Djokovic er nemlig i den posisjonen at han nå er i samme båt som Ruud når det gjelder Australian Open. Alle poeng han henter går i pluss på rankingen. I tillegg er det knyttet en enorm spenning til om serberen får spilt i USA dette året.

– Det får bli offisielt når det blir offisielt. Hva kan jeg gjøre? Ingenting. Dere vet hvor jeg står, så det er som det er. Jeg håper jeg kan spille, men om jeg ikke kan reise, så kan jeg ikke reise, sa Djokovic i forkant av Australian Open.

I utgangspunktet nekter USA å slippe inn personer som ikke kan vise til at de er vaksinert. Som kjent har ikke Djokovic tatt vaksinen for covid-19. Regelen gjelder inntil videre frem til og med 10. april. Det betyr at han per nå ikke får delta på Masters 1000-turneringene i Indian Wells og Miami som går i mars måned.

Det er to turneringer han heller ikke spilte i fjor, men dersom det åpner seg for at han kan spille de to turneringene er det plutselig 2000 poeng å spille for. I tillegg kommer US Open på sensommeren hvor han også kan spille om 2000 poeng - dersom han får lov til å delta.